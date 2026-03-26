RCB चं नाव बदलणार? 16,700 कोटींना फ्रेंचायझी विकत घेतल्यावर अनन्या बिर्लाने दिली मोठी माहिती

IPL 2026 : आयपीएल 2026 पूर्वी (IPL 2026) इंडियन प्रीमियर लीगमधील सर्वात प्रसिद्ध संघांपैकी एक असलेल्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (Royal Challengers Bengluru) संघाला आता नवा मालक मिळाला आहे. आदित्य बिर्ला (Aditya Birla) ग्रुपच्या नेतृत्वातील समूहाने रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाला 1.78 बिलियन डॉलर्स म्हणजेच 16 हजार 706 कोटींमध्ये खरेदी केलं आहे. आदित्य बिर्ला (Aditya Birla) समूह, टाइम्स समूह, ब्लॅकस्टोन आणि बोल्ट व्हेंचर्स इत्यादींचा समावेश असलेल्या समूहाने हा व्यवहार केला आहे. आयपीएलचा 19 वा सीजन सुरु होण्यापूर्वी हा व्यवहार झाला असून या करारा अंतर्गत युनायटेड स्पीरिट्स लिमिटेडकडून 100 टक्के मालकी हक्क घेण्यात आला आहे. तब्बल 16,700 कोटींना आरसीबीची (RCB) विक्री झाल्यावर आता संघाचं नाव बदलणार का? अशी चर्चा सुरु झाली होती. याबाबत फ्रेंचायझीची नवी मालकीण अनन्या बिर्ला (Ananya Birla) हिने स्वतः यासंदर्भात पोस्ट करत खुलासा केला आहे.
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू हा संघ आयपीएल 2008 म्हणजेच पहिल्या सीजनपासून या स्पर्धेचा भाग आहे. 2025 च्या आयपीएल सीजन मध्ये त्यांना प्रथमच विजेतेपद जिंकण्यात यश आले होते. मात्र, आदित्य बिर्ला ग्रुपमधील एक प्रमुख चेहरा असलेल्या अनन्या बिर्ला यांनी आरसीबीच्या डीलनंतर आरसीबीचे नाव बदललं जाणार नाही असं म्हटलं होतं. मात्र तरीही नाव बदलण्यासंदर्भातील चर्चा सुरु झाल्यावर अनन्याने तिच्या स्टोरीवर एक इन्स्टाग्राम पोस्ट पुन्हा शेअर केली. ज्यात तिने म्हटले की संघाचे नाव बदलले जाणार नाही.
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघ आतापर्यंतचा सर्वात महागडा आयपीएल संघ बनला आहे. आरसीबीच्या मोठ्या विक्रीबद्दल बोलताना यूएसएलने एका निवेदनात म्हटले की, 'युनायटेड स्पिरिट्स लिमिटेडने, आपल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीनुसार, आज जाहीर केले की त्यांनी त्यांच्या पूर्ण मालकीची उपकंपनी रॉयल चॅलेंजर्स स्पोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड (RCSPL) मधील 100 टक्के इक्विटी हिस्सा एका कन्सोर्टियमला विकण्यासाठी निश्चित करारांवर स्वाक्षरी केली आहे'. या व्यवहारामध्ये आरसीबीच्या पुरुष आणि महिला या दोन्ही संघांचा समावेश आहे. आदित्य बिर्ला समूहाचे संचालक आर्यमान विक्रम बिर्ला हे RCB फ्रँचायझीचे अध्यक्ष म्हणून कार्यभार सांभाळतील, तर 'टाइम्स ऑफ इंडिया' समूहाचे सत्यन गजवाणी हे संघाचे उपाध्यक्ष असतील.