IPL 2026 : सरफराज खान आयपीएल 2026 मधून बॅन होणार का? RCB विरूद्ध केलेले सेलिब्रेशन पडलं महागात, वाचा संपूर्ण प्रकरण सविस्तर

Sarfaraz Khan was trolled on social media for his celebration : आयपीएल 2026 च्या सुरूवातीपासून आरसीबीच्या संघाने कमालीची कामगिरी केली आहे, झालेल्या दोन्ही सामन्यामध्ये संघाने विजय मिळवला आहे. आरसीबीचा दुसरा सामना हा चेन्नई सुपर किंग्सविरूद्ध खेळवण्यात आला या सामन्यामध्ये रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या संघाने 250 धावा केल्या होत्या. झालेल्या सामन्यामध्ये सांगायचे झाले तर आरसीबीने एकतर्फी सामना जिंकला होता, पण या सामन्यामध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला चेन्नईचा संघ आल्यानंतर सरफराज खान आणि जेमी ओव्हर्टन यांनी कमालीची खेळी खेळली पण ते संघाला विजयापर्यंत नेण्यात अपयशी ठरले. आता या सामन्यादरम्यानचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे.
सरफराज खानने आरसीबीविरूद्ध झालेल्या सामन्यामध्ये अर्धशतक झळकावले आणि त्यानंतर त्याच्या सेलिब्रेशनचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. सोशल मीडियाच्या या युगामध्ये, मैदानामध्ये कोणत्याही खेळाडूने एखादे सेलिब्रेशन केले की ते क्षणातच व्हायरल होते. सोशल मिडियावर एखाद्या लहानशा क्षणाला पटकन संदर्भाबाहेर काढून वादात बदलता येते. आयपीएल २०२६ च्या सामन्यादरम्यान सरफराज खानने इराणला पाठिंबा देणारी राजकीय कृती केली, त्यानंतर आता सोशल मिडियावर त्याला मोठ्या प्रमाणात टीका केली जात आहे.
येथे त्या घटनेचे आणि सरफराजच्या हंगामाच्या सुरुवातीच्या प्रभावी कामगिरीचे स्पष्ट, तथ्य-तपासणी केलेले विश्लेषण दिले आहे. काही सोशल मीडिया नेटकऱ्यांनी या कृतीला इराणशी संबंधित राजकीय किंवा धार्मिक विधानाशी जोडले आहे आणि सरफराज खानवर टीका केली आहे. तथापि, हा अर्थ लावणे चुकीचे आहे. तो जल्लोष म्हणजे आपल्या संघाप्रती आनंद आणि कौतुक व्यक्त करण्याची एक सामान्य क्रिकेटमधील पद्धत होती, त्यापलीकडे काहीही नाही. विराट कोहलीदेखील सरफराजच्या खेळीचे कौतुक करताना आणि त्याला थम्स-अप देताना दिसला, यावरून हेचसिद्ध झाले की मैदानातील खेळाडूंनी याकडे केवळ एक उत्कृष्ट क्रीडा कामगिरी म्हणूनच पाहिले.
मागील सिझनमध्ये सरफराज खान कोणत्याही संघाने विकत घेतले नव्हते, त्यामुळे आयपीएल 2025 चा सिझन खेळला नव्हता. त्यानंतर देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये चांगली कामगिरी केल्यानंतर त्याला या सिझनमध्ये चेन्नईच्या संघाने संधी दिली. आयपीएल २०२६ च्या मिनी लिलावात सरफराज खान जवळजवळ विकलाच गेला नाही. पहिल्या फेरीत तो विकला गेला नाही. मात्र, जलदगती फेरीत चेन्नई सुपर किंग्सने त्याला ७.५ दशलक्ष रुपयांना विकत घेतले. आरसीबी सामन्यापूर्वी, सरफराज खानने पंजाब किंग्सविरुद्ध १२ चेंडूंमध्ये ३२ धावांची धडाकेबाज खेळीही केली होती.