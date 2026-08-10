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शिवम दुबे सीएसके सोडणार का? खेळाडूने दिली सोशल मिडियावर हिंट, ट्रेडच्या गोंधळामुळे चर्चांणा उधाण

आता हार्दिक पांड्या सीएसकेच्या संघामध्ये जाणार की नाही हे अजूनही अस्पष्टचं आहे पण आता असे दावे केले जात आहेत शिवम दुबे आयपीएल 2027 मध्ये सीएसकेच्या संघाकडून खेळणार नाही. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 10, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 03:11 PM IST
शिवम दुबे सीएसके सोडणार का? खेळाडूने दिली सोशल मिडियावर हिंट, ट्रेडच्या गोंधळामुळे चर्चांणा उधाण
Image Credit: आयपीएल 2027 मध्ये शिवम दुबे सीएसकेला सोडणार का? (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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