/शिवम दुबे सीएसके सोडणार का? खेळाडूने दिली सोशल मिडियावर हिंट, ट्रेडच्या गोंधळामुळे चर्चांणा उधाण

Will Shivam Dube leave CSK? : मागील काही दिवसांपासून आगामी आयपीएलच्या सिझनमध्ये सीएसकेच्या संघात मोठे बदल होणार आहेत असे सांगितले जात आहे. अनेक वृतांनी दावे केले होते की हार्दिक पांड्याला सीएसकेच्या संघामध्ये घेण्यासाठी फ्रन्चायझी उत्सुक आहे तर काही वृतांनी अनेक वेगवेगळे दावे केले आहेत. आता चेन्नईच्या संघाने आता मुख्य अष्टपैलू शिवम दुबेला सोडल्याची माहिती समोर येत आहे. मागील काही दिवसांपासून शिवम दुबे आणि हार्दिक पांड्या यांच्यामध्ये ट्रेड होणार असे दावे केले जात आहेत. आता हार्दिक पांड्या सीएसकेच्या संघामध्ये जाणार की नाही हे अजूनही अस्पष्टचं आहे पण आता असे दावे केले जात आहेत शिवम दुबे आयपीएल 2027 मध्ये सीएसकेच्या संघाकडून खेळणार नाही.
चेन्नई सुपर किंग्सचा अष्टपैलू खेळाडू शिवम दुबे सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला आहे, कारण त्याने आपल्या इंस्टाग्राम बायोमधून फ्रँचायझीचे नाव काढून टाकले आहे. इंस्टाग्राम बायोमधून सीएसकेच्या संघाने फ्रन्चायझीचे नाव काढून टाकल्यानंतर सोशल मिडियावर आता अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत. आता आयपीएल 2027 च्या ट्रेडच्या चर्चा मागून काही दिवसांपासून सातत्याने चर्चेत पाहायला मिळत आहेत. आता आयपीएल 2027 च्या ट्रेडबाबतच्या सततच्या अफवांच्या पार्श्वभूमीवर या चर्चांना जोर चढला आहे. आता या ट्रेडच्या गोंधळामध्ये हार्दिक पांड्या आणि शिवम दुबेचे नाव सर्वात जास्त चर्चेत पाहायला मिळत आहेत.
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काही दिवसांपूर्वी मुंबई इंडियन्स विरुद्ध सीएसकेच्या संघामध्ये संभाव्य अदलाबदलीच्या करारामध्ये सीएसके त्याला मुबंईच्या संघामध्ये पाठवण्यासाठी इच्छुक आहे असे अनेक वृत समोर आले होते. सोशल मिडियावरुन शिवम दुबेने फ्रन्चायझीचे नाव काढल्यानंतर आता सोशल मिडियावर अनेक अंदाज लावले जात आहेत. सोशल मिडियावर नेटकऱ्यांच्या अनेक प्रतिक्रिया समोर येत आहेत, यामध्ये अनेक वेगवेगळी मते सीएसकेचे चाहते आणि क्रिकेट चाहते मांडत आहेत.
Shivam Dube has removed CSK's name from his bio. pic.twitter.com/raboUmSIdO— Shariq (@Realsuperkings) August 9, 2026
सोशल मिडियावर एका नेटकऱ्यांने लिहीले आहे की, "शिवम दुबेने त्याच्या बायोमधून सीएसकेचे नाव काढून टाकले आहे." तर एका नेटकऱ्याने प्रश्न केला आहे की, शिवम दुबेने नुकतेच त्याच्या बायोमधून सीएसकेचे नाव का काढून टाकले? खरंच चेन्नई सुपर किंग्स सोडले आहे की नाही, हे जाणून घेण्यास सर्वांनाच रस होता. अनेक नेटकऱ्यांनी या दाव्याला विरोध देखील केला आहे, यासंदर्भात अजूनपर्यत कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही त्यामुळे जेव्हा फ्रन्चायझी सोशल मिडियावर अधिकृतपणे सांगेल तेव्हाच हा दावा खरा आहे की ही फक्त अफवा आहे यामागचं सत्य समोर येईल.