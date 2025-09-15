English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पाकिस्तान सोबत No Handshake मुळे टीम इंडियावर लागणार फाईन? ICC चे नियम काय म्हणतात?

IND VS PAK : भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात रविवारी आशिया कपचा सामना खेळवण्यात आला. परंतु यात टीम इंडियाच्या खेळाडूंनी पाकिस्तानच्या खेळाडूंशी हस्तांदोलन   केले नाही. सध्या याची बरीच चर्चा रंगली आहे.   

पूजा पवार | Updated: Sep 15, 2025, 02:13 PM IST
पाकिस्तान सोबत No Handshake मुळे टीम इंडियावर लागणार फाईन? ICC चे नियम काय म्हणतात?
(Photo Credit : Social Media)

Asia Cup 2025 : भारत विरुद्ध पाकिस्तान (India VS Pakistan) यांच्यात आशिया कप 2025 चा (Asia Cup 2025) सहावा सामना खेळवण्यात आला.  दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात पाकिस्तानने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि 20 ओव्हरमध्ये 127 धावा करून भारताला विजयासाठी 128 धावांचे आव्हान दिले होते. हे आव्हान टीम इंडियाने 7 विकेट आणि 25 बॉल राखून पूर्ण केलं. यासह भारताने आशिया कपमधील सलग दुसरा सामना जिंकला आहे. दुबईत झालेल्या या सामन्यादरम्यान टीम इंडियाच्या खेळाडूंनी पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन केलं नाही. यागोष्टीवरून पाकिस्तान संघाचा तिळपापड झाला आणि त्यांनी यावर आक्षेप सुद्धा नोंदवला. आता प्रश्न उपस्थित केला जातोय की हस्तांदोलन न केल्यामुळे टीम इंडियावर आयसीसीकडून दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार की नाही? 

Add Zee News as a Preferred Source

टॉसवेळी आणि सामना संपल्यावर हस्तांदोलन टाळलं : 

रविवारी पाकिस्तान विरुद्ध सामन्याआधी दोन्ही संघांमध्ये टॉस पार पडला. यावेळी भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानच्या कर्णधाराशी हस्तांदोलन करणं टाळलं. त्यानंतर भारताने सामना जिंकल्यावर सुद्धा टीम इंडियाच्या खेळाडूंनी पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन करणं टाळलं. आता सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की पाकिस्तानशी हस्तांदोलन न केल्याबद्दल आयसीसी टीम इंडियावर काही दंड आकारेल की नाही. दरम्यान, पाकिस्तानच्या टीम मॅनेजरने हस्तांदोलन न केल्याबद्दल भारताविरुद्ध 'औपचारिक निषेध' नोंदवल्याची माहिती आहे. 

आयसीसीचे नियम काय सांगतात?

क्रिकेटच्या नियमांनुसार, जर एखादा संघ सामन्यापूर्वी किंवा नंतर विरोधी संघातील खेळाडूंशी हस्तांदोलन करत नसेल तर तो गुन्हा नाही. हस्तांदोलन हा खेळ भावनेचा एक भाग मानला जातो. कोणत्याही संघाला किंवा त्यांच्या खेळाडूंना सामन्यादरम्यान त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांशी हस्तांदोलन करण्यास भाग पाडले जात नाही. दोन्ही संघांचे खेळाडू सामन्यानंतर हस्तांदोलन करतात ही फक्त क्रिकेट संस्कृतीची बाब आहे. स्पर्धा ही आयसीसीची असो, एसीसीची असो किंवा देशांतर्गत  विरोधी संघाशी हस्तांदोलन करणं अनिवार्य नसतं. पाकिस्तानशी हस्तांदोलन न केल्याबद्दल टीम इंडियावर कोणताही दंड आकारला जाणार नाही, कारण असं करणं क्रिकेटच्या कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन नाही.

हेही वाचा : IND vs PAK सामन्यावेळी झाली घोडचूक, राष्ट्रगीताच्या ऐवजी वाजलं HIP HOP सॉंग

 

टीम इंडियाचा पुढील सामना कोणासोबत?

टीम इंडियाचा ग्रुप ए मध्ये समावेश करण्यात आला असून यात भारत, पाकिस्तान, ओमान आणि यूएई यांचा समावेश आहे. भारताला ग्रुपमधील प्रत्येक संघासोबत एक एक सामना खेळायचा आहे. त्याप्रमाणे भारताने 10 सप्टेंबर रोजी यूएई सोबत सामना खेळून 9 विकेट्सने विजय मिळवला, तर 14 सप्टेंबर रोजी पाकिस्तानवर 7 विकेट्सने विजय मिळवला. आता टीम इंडियाला त्यांचा शेवटचा ग्रुप स्टेज सामना 19 सप्टेंबर रोजी ओमान विरुद्ध खेळायचा आहे. यात भारताने विजय मिळवला तर ते थेट सुपर फोरमध्ये जातील. सध्या टीम इंडिया पॉईंट्स टेबलमध्ये नंबर 1 वर आहे. 

भारतीय संघ :

सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह

FAQ : 

हस्तांदोलन न केल्यामुळे भारतावर आयसीसीकडून दंडात्मक कारवाई होईल का?

नाही, हस्तांदोलन न करणे हे क्रिकेटच्या नियमांचे उल्लंघन नाही. आयसीसीच्या नियमानुसार, हस्तांदोलन करणे अनिवार्य नाही; हा फक्त क्रिकेट संस्कृतीचा भाग आहे. त्यामुळे भारतावर कोणताही दंड आकारला जाणार नाही.

आयसीसीच्या नियमांनुसार हस्तांदोलनाबाबत काय सांगितले आहे?

क्रिकेटच्या नियमांनुसार, सामन्यापूर्वी किंवा नंतर हस्तांदोलन करणे बंधनकारक नाही. हा खेळ भावनेचा भाग मानला जातो, आणि कोणत्याही संघाला यासाठी सक्ती केली जात नाही.

भारताचा पुढील ग्रुप स्टेज सामना कोणाशी आहे?

भारताचा शेवटचा ग्रुप स्टेज सामना ओमान विरुद्ध 19 सप्टेंबर 2025 रोजी होणार आहे.

About the Author
Tags:
IND vs PakAsia Cup 2025Cricket NewsICCmarathi news

इतर बातम्या

'त्यांनी भारताची XYZ च...', फडणवीसांनी पवारांवर क...

मुंबई बातम्या