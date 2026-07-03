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भारतात रंगणार बिग बॅश लीगचा थरार? पंतप्रधान मोदी करणार मोठी घोषणा, वाचा सविस्तर

Big Bash League : क्रिकेटचा खेळ प्रत्येक कोपऱ्यामध्ये असल्यामुळे इतर खेळ हे फिके पडतात, म्हणजेच दुसऱ्या खेळांना कमी महत्व दिले जात आहे. आता ज्याप्रकारे आयपीएलचा सिझन रंगतो त्याच प्रमाणे बिग बॅश लीगचा थरार अनुभवायला मिळणार आहे, हो हे खरे आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे या स्पर्धेची घोषणा करणार आहेत. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 03, 2026, 08:40 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 08:40 PM IST
भारतात रंगणार बिग बॅश लीगचा थरार? पंतप्रधान मोदी करणार मोठी घोषणा, वाचा सविस्तर
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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भारतात रंगणार बिग बॅश लीगचा थरार? पंतप्रधान मोदी करणार मोठी घोषणा, वाचा सविस्तर
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