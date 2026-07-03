/भारतात रंगणार बिग बॅश लीगचा थरार? पंतप्रधान मोदी करणार मोठी घोषणा, वाचा सविस्तर

Big Bash League : भारतामध्ये क्रिकेट खेळ असो किंवा क्रिकेट खेळाडूंना जास्त महत्व दिले जाते, भारतामध्ये क्रिकेटची प्रचंड क्रेझ आहे. क्रिकेटचा खेळ प्रत्येक कोपऱ्यामध्ये असल्यामुळे इतर खेळ हे फिके पडतात, म्हणजेच दुसऱ्या खेळांना कमी महत्व दिले जात आहे. आता ज्याप्रकारे आयपीएलचा सिझन रंगतो त्याच प्रमाणे बिग बॅश लीगचा थरार अनुभवायला मिळणार आहे, हो हे खरे आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे या स्पर्धेची घोषणा करणार आहेत. पंतप्रधान मोदी हे पुढील आठवड्यामध्ये सिडनी दौऱ्यावर जाणार आहेत, त्यामुळे या दरम्यान ते भारतातील पहिल्या बिग बॅश लीग सामन्याची घोषणा करू शकतात. भारतीय क्रिकेट बोर्ड म्हणजेच बीसीसीआय आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट यांचा एकत्र करार आधीच झाला आहे.
ऑस्ट्रेलियन माध्यमांच्या वृताने दिलेल्या माहितीनुसार, आस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड आणि भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) यांच्यामध्ये आधीच करार झाला होता. अंतिम करार झाल्यानंतर मेलबर्न रेनेगेड्स आणि पर्थ स्कॉचर्स हे संघ एम.ए. चिदंबरम स्टेडियमवर आमनेसामने येणार आहेत. ऑस्ट्रेलियाच्या इतिहासातील भारतामध्ये खेळला जाणारा पहिला देशांतर्गत क्रिकेट सामना असणार आहे. पंतप्रधान मोदी 8 ते 10 जुलै दरम्यान ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर येणार आहेत. या दौऱ्यात पंतप्रधान मोदी दोन्ही देशांमधील वाढत्या क्रिकेट संबंधांवरही प्रकाश टाकतील. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) गेल्या अनेक महिन्यांपासून या प्रकल्पावर काम करत आहे.
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फेब्रुवारीमध्ये, वरिष्ठ अधिकारी फिल रिग्बी आणि मार्गोट हार्ले यांनी भारताला भेट देऊन चिदंबरम स्टेडियममधील सुविधांची पाहणी करण्यात आली होती. भारतीय चाहते भारतात होणाऱ्या बिग बॅश लीगची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. भारतात क्रिकेट खूप लोकप्रिय आहे. त्यामुळे, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया आणि बीसीसीआय काहीतरी नवीन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. बीसीसीआय आणि तामिळनाडू क्रिकेट असोसिएशनने या प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे, ज्यामुळे सीएला योजना पुढे नेण्याचा आत्मविश्वास देखील देण्यात आला आहे.
वेळापत्रकाच्या मर्यादांमुळे ही योजना केवळ हंगामातील पहिल्या सामन्यापुरतीच मर्यादित राहिली आहे. पर्थ स्कॉचर्सविरुद्ध रेनेगेड्सला यजमान म्हणून नियुक्त केले जाण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे या स्पर्धेसाठी त्यांना ऑस्ट्रेलियातील आपला एक घरचा सामना सोडावा लागेल. डिसेंबरमधील चेन्नईचे हवामान हेदेखील एक आव्हान असेल, कारण ईशान्य मोसमी पावसामुळे शहरात अनेकदा मुसळधार पाऊस पडतो. सामन्याची सुरु होण्याची वेळ अद्याप निश्चित झालेली नाही.