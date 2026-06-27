/वैभव सूर्यवंशीला दुसऱ्या सामन्यात मिळणार का पदार्पणाची संधी? कोणाचा होणार पत्ता कट

IND vs IRE - Team India Playing 11 : भारत विरुद्ध आयर्लंड यांच्यामध्ये मालिकेचा पहिला सामना खेळवण्यात आला, या सामन्यात आयर्लंडच्या संघाने भारताला पराभूत करुन मालिकेचा पहिल्या सामन्यात विजय मिळवला. आयर्लंडच्या संघाने भारताला पहिल्यांदाच पराभूत केले, आता दुसरा सामना हा काही तासांमध्ये खेळवला जाणार आहे. त्यामुळे आता काही खेळाडूंच्या खराब कामगिरीनंतर टीम इंडिया प्लेइंग 11 मध्ये बदल करणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. भारताच्या संघाचा आयर्लंडने 34 धावांनी पराभव केला त्यानंतर आती टीम इंडियाने मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे. पहिल्या सामन्यामध्ये भारताची फलंदाजी पूर्णपणे फेल झाली, त्याचबरोबर वैभव सूर्यवंशीला प्लेइंग 11 मध्ये स्थान देण्यात आले नाही.
आयर्लंडविरुद्ध मालिकेमध्ये भारताच्या संघाचा दुसरा सामना हा 28 जून रोजी होणार आहे. हा सामना भारताच्या संघाने जिंकणे अनिवार्य आहे, तरच भारताचा संघ पराभवापासून स्वत: चा बचाव करु शकतो. आता सर्वांचे लक्ष हे भारतीय संघाच्या पुढील आयर्लंडविरुद्ध दुसऱ्या सामन्यातील प्लेइंग 11 वर असणार आहे. भारताचा संघ हा सलामीच्या जोडीमध्ये बदल करु शकते, कारण मागील सामन्यात संजू सॅमसन फार काही करु शकला नाही. टीम इंडियाने अभिषेक शर्मा आणि संजू सॅमसन या सलामीच्या जोडीला प्लेइंग 11 मध्ये स्थान मिळाल्यामुळे भारताचा युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशीला प्लेइंग 11 मध्ये स्थान मिळाले नाही.
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आता झालेल्या पराभवानंतर त्याला दुसऱ्या सामन्यात खेळण्याची संधी मिळणार की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. भारत विरुद्ध आयर्लंड यांच्यामध्ये दुसरा आणि शेवटचा टी20 सामना हा 28 जून रोजी होणार आहे. यामध्ये गौतम गंभीर आणि श्रेयस अय्यर हे दोघे सूर्यवंशीला प्लेइंग 11 मध्ये स्थान देणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पण वैभवला कोणाच्या जागेवर खेळवले जाणार हा मोठा प्रश्न आहे, अभिषेक किंवा संजू यांच्यामध्ये कोणालातही बाहेर केले तर मग वैभवला प्लेइंग 11 मध्ये स्थान मिळू शकते.
डावखुरा-उजवा फलंदाजांचे संयोजन कायम ठेवणे हे यामागील एक कारण असू शकते. वैभव आणि अभिषेक दोघेही डावखुरे फलंदाज आहेत, तर संजू उजव्या हाताचा आहे. कर्णधार म्हणून भारताच्या टी20 संघात थेट पुनरागमन केलेल्या अय्यरवर सर्वांच्या नजरा आहेत. आयपीएल आणि देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये आपल्या फलंदाजी आणि कर्णधारपदाने छाप पाडल्यानंतर, आयर्लंडविरुद्धच्या पहिल्या सामन्यात अय्यर दोन्ही बाबतीत अपयशी ठरला.
भारताचे संभाव्य प्लेइंग 11: श्रेयस अय्यर (कर्णधार), वैभव सूर्यवंशी, संजू सॅमसन, इशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, प्रिन्स यादव.