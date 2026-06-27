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वैभव सूर्यवंशीला दुसऱ्या सामन्यात मिळणार का पदार्पणाची संधी? कोणाचा होणार पत्ता कट

IND vs IRE - Team India Playing 11 : आता काही खेळाडूंच्या खराब कामगिरीनंतर टीम इंडिया प्लेइंग 11 मध्ये बदल करणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. भारताच्या संघाचा आयर्लंडने 34 धावांनी पराभव केला त्यानंतर आती टीम इंडियाने मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे. पुढील सामन्यात वैभवला संधी मिळणार की नाही यावर सर्वांच्या नजरा टिकून आहेत. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 27, 2026, 05:00 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 05:00 PM IST
वैभव सूर्यवंशीला दुसऱ्या सामन्यात मिळणार का पदार्पणाची संधी? कोणाचा होणार पत्ता कट
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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वैभव सूर्यवंशीला दुसऱ्या सामन्यात मिळणार का पदार्पणाची संधी? कोणाचा होणार पत्ता कट
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