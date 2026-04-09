English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
IPL 2026 : दक्षिण आफ्रिकेच्या महान खेळाडूने केली मोठी भविष्यवाणी! वैभव सूर्यवंशी 'खरा सुपरस्टार' बनणार?

Graeme Smiths - Vaibhav Suryavanshi : वैभव सूर्यवंशीचा चाहतावर्ग दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. आता त्याच्याबद्दल दक्षिण आफ्रिकेचा माजी महान फलंदाज ग्रॅमी स्मिथने आयपीएल २०२६ दरम्यान भविष्यवाणी केली आहे. 

Updated: Apr 9, 2026, 10:26 PM IST
Photo Credit - Social media

Graeme Smiths prediction : वैभव सूर्यवंशी त्याच्या दमदार खेळीने स्वत:ची ओळख निर्माण केली आहे. त्याने झालेल्या एकदिवसीय अंडर 19 संघामध्ये कमालीची कामगिरी केली होती. त्याने फायनलच्या सामन्यामध्ये 175 धावांची दमदार खेळी खेळली आणि संघाला विश्वचषक जिंकवण्यात मोलाचे योगदान दिले. मागील आयपीएल 2025 च्या सिझनमध्ये त्याने आश्चर्यकारक कामगिरी करून सर्वाचेच लक्ष वेधले होते. मागील सिझनमध्ये त्याने शतकही ठोकले होते. या सिझनमध्ये झालेल्या सामन्यामध्ये देखील त्याने प्रभावशाली कामगिरी केली आहे. आता तो सध्या क्रिकेट चाहत्यांच्या मनात घर करत असताना त्याने अनेक क्रिकेट दिग्गजांना देखील त्याचे कौतुक करण्यास भाग पाडले आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

काय म्हणाला दक्षिण आफ्रिकेचा माजी फलंदाज ग्रॅमी स्मिथ?

अत्यंत प्रतिभावान वैभव सूर्यवंशीचा चाहतावर्ग वाढतच चालला आहे आणि आता दक्षिण आफ्रिकेचा माजी महान फलंदाज ग्रॅमी स्मिथने आयपीएल २०२६ मधील त्याच्या कामगिरीनंतर या १५ वर्षीय भारतीय खेळाडूला 'खरा सुपरस्टार' म्हटले आहे. मंगळवारी पावसामुळे व्यत्यय आलेल्या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सने मुंबई इंडियन्सवर २७ धावांनी विजय मिळवला, त्यावेळी सूर्यवंशीने जगातील सर्वोत्तम टी-२० गोलंदाज जसप्रीत बुमराहच्या पहिल्याच चेंडूवर षटकार मारला. या युवा खेळाडूने १४ चेंडूंमध्ये ३९ धावांची खेळी करताना बुमराहच्या एकाच षटकात दोन षटकार ठोकले.

स्मिथने त्याच्या ब्लॉगमध्ये लिहिले, "माझ्या अपेक्षेप्रमाणेच आयपीएलची सुरुवात झाली आहे, सपाट खेळपट्ट्या आणि जास्त धावसंख्येचे सामने होत आहेत. नेहमीप्रमाणेच, रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीसारखे जुने सुपरस्टार कशी कामगिरी करतात हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल, पण मला वाटते की पहिल्या काही आठवड्यांमध्ये राजस्थान रॉयल्सचा युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशीवर लक्ष ठेवावे लागेल."

"त्याने पहिल्या चेंडूपासूनच आक्रमक होण्याची आपली क्षमता दाखवून दिली आहे. एक तरुण खेळाडू म्हणून तो या स्पर्धेदरम्यान खरा सुपरस्टार बनू शकतो आणि त्याची कामगिरी कशी होते हे पाहण्यासाठी मी खूप उत्सुक आहे," असे दक्षिण आफ्रिकेचे माजी कर्णधार म्हणाले. २००८ मध्ये पहिल्या आयपीएलचे विजेतेपद पटकावणाऱ्या राजस्थान रॉयल्स संघाचा सदस्य असलेल्या स्मिथच्या मते, जगातील सर्वात लोकप्रिय टी२० स्पर्धेने जागतिक क्रिकेट रचनेत क्रांती घडवून आणली आहे. भारताचे माजी कर्णधार अनिल कुंबळे यांनी, सूर्यवंशीने बुमराहसारख्या गोलंदाजाविरुद्ध खेळलेल्या पहिल्याच चेंडूवर षटकार कसा मारला, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले.

वैभव सुर्यवंशीची आयपीएल 2026 मधील आतापर्यतची कामगिरी

वैभव सुर्यवंशीने आयपीएल 2026 मध्ये आतापर्यत तीन सामने खेळले आहेत. या तीन सामन्यामध्ये त्याने 122 धावा 248.97 च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी केली आहे. त्याने आतापर्यत तीन सामन्यामध्ये 11 षटकार आणि 10 चौकार ठोकले आहेत. त्याचबरोबर त्याच्या आतापर्यतच्या खेळीबद्दल सांगायचे झाले तर त्याने सीएसकेविरूद्ध 52 धावा 17 चेंडूमध्ये केल्या आणि गुजरात टायटन्सविरूद्ध 18 चेंडूमध्ये 31 धावांची खेळी खेळली होती. 14 चेंडूमध्ये 39 धावा त्याने मुंबई इंडियन्सविरूद्ध केल्या. 

About the Author
Tags:
vaibhav suryavanshiGraeme SmithIPL 2026cricket

स्पोर्ट्स