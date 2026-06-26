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वैभव सूर्यवंशी भारतीय संघासाठी डेब्यू करणार का? टीम इंडियाच्या व्हिडिओने चर्चांना उधाण

सूर्यकुमार यादवला भारतीय संघामधून हटवल्यानंतर टीम इंडिया नव्या कर्णधारासह श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात नव्या युगाला सुरुवात करणार आहे. या संघात आता सर्वात युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशीची देखील निवड करण्यात आली आहे. आता त्याला टीम इंडियासाठी पदार्पण करण्याची संधी मिळणार की नाही याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 26, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 05:18 PM IST
वैभव सूर्यवंशी भारतीय संघासाठी डेब्यू करणार का? टीम इंडियाच्या व्हिडिओने चर्चांना उधाण
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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