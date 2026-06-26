/वैभव सूर्यवंशी भारतीय संघासाठी डेब्यू करणार का? टीम इंडियाच्या व्हिडिओने चर्चांना उधाण

Will Vaibhav Sooryavanshi make his debut or not? : भारत विरुद्ध आयर्लंड यांच्यामध्ये सामना सुरु व्हायला काही तास शिल्लक आहेत, भारताचा संघ हा आता आयर्लंडविरुद्ध मालिकेआधी वैभव सुर्यवंशीला संघामध्ये स्थान मिळणार की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. टीम इंडियाने नुकतीच अफगाणिस्तानविरुद्ध मालिका खेळली यामध्ये भारताच्या संघाने एकतर्फी विजय मिळवला. आता भारताचा संघ टी20 क्रिकेटची दमदार सुरुवात करण्यासाठी सज्ज झाला आहे, टीम इंडिया आता नव्या युगासाठी सज्ज झाला आहे. भारताचा संघ हा श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली खेळताना दिसणार आहेत.
सूर्यकुमार यादवला भारतीय संघामधून हटवल्यानंतर टीम इंडिया नव्या कर्णधारासह नव्या युगाला सुरुवात करणार आहे. या संघात आता सर्वात युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशीची देखील निवड करण्यात आली आहे. नुकत्याच झालेल्या श्रीलंकेमध्ये ट्राय सिरीजमध्ये भारताच्या संघाने फायनलच्या सामन्यात दमदार कामगिरी करत श्रीलंकेला घरच्या मैदानावर पराभूत करुन मालिका जिंकली. यामध्ये अंतिम सामन्यात वैभव सूर्यवंशी धुव्वाधार कामगिरी पाहायला मिळाली.