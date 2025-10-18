English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Virat Kohli आणि Rohit Sharma 2027 वर्ल्ड कप खेळणार का? अजीत अगरकरांनी दिलं उत्तर, म्हणाले “दोन वर्षांत, ते..."

Ajit Agarkar on Rohit Sharma Virat Kohli ODI Future: भारतीय क्रिकेट संघाचे मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर यांनी पुन्हा एकदा रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीच्या भविष्याबद्दल विधान केले आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 18, 2025, 08:05 AM IST
Ajit Agarkar on Rohit Sharma-Virat Kohli ODI Future:  भारतीय क्रिकेटमधील दोन सर्वात मोठी आणि प्रभावशाली नावे म्हणजे विराट कोहली आणि रोहित शर्मा. या दोन्ही दिग्गजांनी गेल्या दशकभरात टीम इंडियासाठी जे योगदान दिलं आहे, ते अतुलनीय आहे. पण आता प्रश्न असा निर्माण झाला आहे की हे दोघे 2027 च्या वनडे वर्ल्ड कपमध्ये खेळताना दिसतील का? क्रिकेट फॅन्स, तज्ज्ञ आणि मीडियामध्ये याबाबत चर्चा सुरू आहे. दोघांची फिटनेस, वय आणि आगामी क्रिकेट शेड्यूल पाहता अनेकांना शंका आहे की ते पुढील वर्ल्ड कपपर्यंत टिकतील का? यावर भारतीय संघाचे चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर यांना देखील याच विषयावर प्रश्न विचारण्यात आला. टीम इंडियाचे चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर यांनी पुन्हा एकदा रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्या वनडे भविष्यावर भाष्य केलं आहे.

काय म्हणाले अगरकर?

क्रिकेटप्रेमींमध्ये सध्या सर्वात चर्चेचा विषय म्हणजे  रोहित शर्मा आणि विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कपमध्ये खेळणार का नाही? हा प्रश्न सध्या खरंच “मिलियन डॉलर क्वेश्चन” ठरला आहे. काही काळापूर्वी विचारल्यावर अजीत अगरकर यांनी याबाबत थेट उत्तर दिलं नव्हतं, पण आता त्यांनी स्पष्टपणे आपली भूमिका मांडली आहे. अगरकर यांनी सांगितलं की, रोहित-विराटसारख्या दिग्गज खेळाडूंना “ट्रायल”वर ठेवता येत नाही.

 2027 वर्ल्ड कप खेळतील का विराट-रोहित?

एनडीटीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत अगरकर म्हणाले, “दोघेही सध्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी भारतीय संघाचा भाग आहेत. मी आधीही म्हटलं आहे की ते दोघे दीर्घकाळापासून टीमसाठी उत्कृष्ट प्रदर्शन करत आहेत. सध्या व्यक्तिगत मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची वेळ नाही. आपल्याला सध्या टीम बिल्डिंगवर लक्ष केंद्रित करायचं आहे. दोन वर्षांनी परिस्थिती कशी असेल, हे कोणालाच ठाऊक नाही. फक्त त्यांच्याबद्दलच का बोलायचं? त्यांच्या जागी एखादा तरुण खेळाडूही येऊ शकतो.”

“ट्रायलवर ठेवणं मूर्खपणाचं ठरेल”

जेव्हा अगरकर यांना विचारण्यात आलं की 2027 वर्ल्ड कपपूर्वी प्रत्येक सीरीजमध्ये विराट आणि रोहित यांच्या कामगिरीचं मूल्यमापन केलं जाईल का, तेव्हा त्यांनी उत्तर दिलं की,“असं विचारणंसुद्धा विचित्र आणि मूर्खपणाचं आहे. जेव्हा एका खेळाडूचा सरासरी 50 पेक्षा जास्त आहे आणि दुसरा त्याच्या जवळ आहे, तेव्हा त्यांना प्रत्येक सामन्यासाठी ट्रायलवर ठेवता येत नाही. 2027 वर्ल्ड कप अजून खूप दूर आहे.”

अगरकर यांनी पुढे सांगितलं की विराट आणि रोहित सध्या एकाच फॉरमॅटमध्ये खेळतात आणि जवळपास सात महिन्यांनंतर ते टीम इंडियासाठी पुन्हा मैदानात उतरणार आहेत. “जेव्हा ते खेळायला सुरुवात करतील, तेव्हा त्यांच्या प्रदर्शनावर आधारित निर्णय घेतला जाईल,” असं अगरकर यांनी स्पष्ट केलं.

दरम्यान, भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील वनडे मालिकेतील पहिला सामना 19 ऑक्टोबरला पर्थ येथे खेळला जाईल, दुसरा सामना 23 ऑक्टोबरला अॅडलेडमध्ये, तर तिसरा आणि अंतिम वनडे 25 ऑक्टोबरला सिडनीमध्ये पार पडेल.

