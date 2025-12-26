2027च्या विश्वचषकात विराट कोहली खेळणार की नाही? प्रशिक्षकांनी केले स्पष्ट!

Will Virat Kohli Play in 2027 ODI World Cup? : बुधवार, 24 डिसेंबर रोजी विराट कोहलीने विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये दमदार पुनरागमन केलं. आंध्र प्रदेशविरुद्धच्या सामन्यात त्याने 131 धावांची अप्रतिम आणि सामनाविजयी खेळी करत दिल्लीला सहज विजय मिळवून दिला. दिल्लीने 299 धावांचं लक्ष्य अवघ्या 38 षटकांत पूर्ण केलं. याआधीच विराट दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वनडे मालिकेत दोन शतकं आणि एक अर्धशतक झळकावून जबरदस्त फॉर्ममध्ये होता. इतक्या बेस्ट आणि दमदार फॉर्मनंतरही एकच प्रश्न सतत विचारला जात होता की, विराट 2027 चा ODI वर्ल्ड कप खेळेल का? यावर आता कोच राजकुमार शर्मा यांनी ANI ला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट उत्तर दिलं आहे.
राजकुमार शर्मा म्हणाले, “विराट सध्या उत्तम लयीत आहे. त्याने दिल्लीसाठी जबाबदारीने खेळत संघाला विजय मिळवून दिला. बराच काळानंतर त्याने घरगुती क्रिकेटमध्ये पुनरागमन केलं, पण तरीही त्याचा खेळ सर्वोत्तम दर्जाचा होता. सध्या भारतीय संघासाठी तो सातत्याने उत्कृष्ट कामगिरी करणारा खेळाडू आहे आणि वर्ल्ड कपसाठी तो पूर्णपणे तयार आहे.”
या सामन्यातील शतक हे विराटच्या लिस्ट-A कारकिर्दीतील 58वं शतक ठरलं. दिल्लीकडून खेळताना त्याचं हे पाचवं शतक होतं. याच सामन्यात त्याने लिस्ट-A क्रिकेटमध्ये 16,000 धावांचा टप्पाही पार केला. आतापर्यंत 330 डावांमध्ये त्याने 16,130 धावा केल्या आहेत. भारताकडून या फॉरमॅटमध्ये सर्वाधिक धावा सचिन तेंडुलकरच्या नावावर आहेत.
विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये विराट कोहलीचा पुढचा सामना 26 डिसेंबर रोजी होणार आहे. या दिवशी दिल्ली संघ गुजरातविरुद्ध मैदानात उतरेल. हा सामना जयपूरच्या सवाई मानसिंग स्टेडियमवर खेळवला जाणार असून भारतीय वेळेनुसार सकाळी 9 वाजता सुरू होईल.