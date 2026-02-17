खेळायला गेलेत की... 3 दिवसांत खेळाडूंनी 10 हजार कंडोम संपवल्याने जगभर खळबळ

Condoms Shortage In Sports Events: एकीकडे भारत आणि श्रीलंकेमध्ये टी-20 वर्ल्डकप 2026 स्पर्धा ऐन रंगात आलेली असतानाच दुसरीकडे इटलीमधील कॉर्टिनातील मिलानो येथे हिवाळी ऑलिम्पिक स्पर्धा सुरु आहे. मात्र खेळांपेक्षा ही स्पर्धा सध्या एका वेगळ्याच कारणाने चर्चेत आहे. या स्पर्धेच्या सुरुवातीला आयोजकांनी खेळाडूंना कंडोमच वाटप केलं. मात्र अवघ्या तीन दिवसांमध्ये ऑलिम्पिक व्हिलेजमध्ये 10 हजारांहून अधिक कंडोम संपल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.
खरं तर हिवाळी ऑलिम्पिकमध्ये कंडोम (condoms) वाटपाची प्रथा फार पूर्वीपासूनची आहे. या परंपरेनुसार 6 ते 22 फेब्रुवारीदरम्यान पार पडत असलेल्या यंदाच्या हिवाळी ऑलिम्पिकसाठी आयोजकांनी खेळाडू राहतात त्या ऑलिम्पिक व्हिलेजमध्ये सुरक्षित शरीरसंबंधांना म्हणजेच सेफ सेक्सला प्रोत्साहन देण्यासाठी कंडोम वाटप केलं. एचआयव्ही तसेच एसटीडी (लैंगिक संबंधांमधून पसरणारे आजार) टाळण्यासाठी खेळाडूंना हे मोफत कंडोम वाटले.
यंदाच्या इटलीमधील हिवाळी ऑलिम्पिकच्या सुरुवातील 10 हजार कंडोम उपलब्ध करुन दिलेले. मात्र हे एवढे कंडोम अवघ्या तीन दिवसांमध्ये संपल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. विशेष म्हणजे ऑलिम्पिक व्हिलेजमधील खेळाडूंची संख्या 2800 ते 2900 दरम्यान आहे. म्हणजेच प्रति खेळाडू सरासरी 3 ते 4 कंडोम तीन दिवसांत वापरले गेले असावेत असा अंदाज आहे. अर्थात अधिकाऱ्यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, काहींनी आठवण म्हणून केवळ हे कंडोम घेऊन ठेवले असतील आणि ते प्रत्यक्षात वापरले नसवाेत असं म्हटलं आहे.
खरं तर एवढे कंडोम संपूर्ण स्पर्धेदरम्यान म्हणजेच तीन आठवडे पुरतील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आलेला. मात्र आता हे एवढे कंडोम संपल्याने ऑलिम्पिकमध्ये कंडोम संकट निर्माण झालेलं. मात्र व्हॅलेंटाईन डेपूर्वी कंडोमचा पुन्हा पुरवठा करण्यात आल्याचं आयोजकांनी सांगितलं आहे. अपेक्षेपेक्षा जास्त मागणीमुळे तुटवडा निर्माण झाल्याचंही आयोजकांनी प्रांजळपणे मान्य केलं.
पॅरिसमध्ये 2024 मध्ये झालेल्या ऑलिम्पिदरम्यान 10 हजार 500 खेळाडूंसाठी तीन लाख कंडोम वाटपाची तयारी ठेवली होती. म्हणजेच दररोज प्रति खेळाडू दोन याप्रमाणे कंडोम तयार ठेवण्यात आलेले मात्र ते संपले नाहीत. त्यापूर्वी 2022 मध्ये बीजिंगमधील हिवाळी ऑलिम्पिकमध्ये कमी कंडोम वाटण्यात आलेले. यामागील मुख्य कारण ठरलं करोनासंदर्भातील सोशल डिस्टन्सिंगचा नियम.
हिवाळी ऑलिम्पिदरम्यान कंडोमचा खप पाहून हे खेळाडू खेळण्यासाठी जातात की मौज करायला असा सवालही सोशल मीडियावर काहींनी उपस्थित केल्याचं पाहायला मिळत आहे.