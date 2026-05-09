Rohit Sharma : 'मी काय करु मॅडम...' रोहित शर्मासोबत सेल्फीचा हट्ट; महिलेचा फोन पडला बंद, पाहा मजेशीर VIDEO

Rohit Sharma News : मुंबई इंडियन्सचा आगामी सामना हा आरसीबीविरुद्ध होणार आहे, हा सामना 10 एप्रिल रोजी खेळवला जाणार आहे. या सामन्याआधी रोहित शर्माचा एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे, यामध्ये महिला फॅन रोहितच्या सेल्फीसाठी फारच उत्साही दिसली.
Rohit Sharma Viral Video : मुंबई इंडियन्सने मागील सामन्यांमध्ये बऱ्याच प्रतीक्षेनंतर स्पर्धेचा तिसरा विजय नोंदवला होता. आता संघाचा आगामी सामना हा रविवारी 10 मे रोजी खेळवला जाणार आहे. हा सामना संघाचा रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरु विरुद्ध खेळवला जाणार आहे. मागील सामन्यामध्ये रोहित शर्माने कमालीची कामगिरी केली होती. त्याने झालेल्या सामन्यात 44 चेंडूमध्ये 84 धावा केल्या. या सामन्याआधी रोहित शर्माचा एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ मुंबई इंडियन्सच्या सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे. यावेळी रोहित शर्मा सोबत एक विचित्र घटना घडली आणि त्यानंतर हा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर फारच चर्चेत आहेत.
रोहित शर्माचे चाहते हे फक्त भारतामध्ये नाही तर जगभरामध्ये आहेत, मागील काही वर्षामध्ये त्याने क्रिकेट करिअरमध्ये स्वत:चे स्थान निर्माण केले आहे. सध्या रोहित शर्मा आयपीएल खेळण्यात व्यस्त आहे त्यामुळे भारतामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी सामने असल्यामुळे खेळाडूंना संघासोबत जावे लागते. आता रोहित शर्माला एक उत्साही महिला फॅन भेटली आणि यावेळी ती रोहित शर्माला पाहून फारच उत्साही झाली. यावेळी जेव्हा ती रोहित शर्माला भेटायला गेली तेव्हा तिचा मोबाईल हा अचानक बंद झाला त्यामुळे रोहित शर्मा निघून गेला.
व्हिडिओमध्ये पुढे दाखवण्यात आले आहे की, त्या महिलेला नंतर फोटो काढण्याची संधी मिळाली. या व्हिडिओमध्ये जेव्हा रोहित शर्मा त्या फॅनला त्याच्या स्टाईलमध्ये म्हणाला की, आता तुमचा मोबाईल बंद झाला आहे त्याला मी काय करु मॅडम? महिलेचा फोन बंद झाल्यानंतर त्या महिलेला सेल्फी काढण्याची संधी मिळाली नाही. एमआयच्या सोशल मिडियावर या घटनेचा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे.
“Ro, tell us if you ever had any awkward fan interaction?” pic.twitter.com/RHI9UdPiLF— Mumbai Indians (mipaltan) May 9, 2026
यामध्ये ती महिला रोहित शर्माला म्हणते की, "यू आर द बेस्ट". त्या महिलेने दुसरा फोन घेण्यासाठी धाव घेतली पण त्याआधी रोहित शर्माला बसमध्ये जाण्यासाठी सांगितले पण अनेकदा माफी मागितल्यानंतर रोहितने त्या महिलेला सेल्फी दिली आणि हिटमॅन बसच्या दिशेने वळला. या सिझनमध्ये रोहित शर्माला दुखापत झाल्यामुळे त्याला पाच सामन्यात खेळता आले नाही. मागील सामन्यामध्ये त्याचे संघामध्ये पुनरागमन झाले आहे. मागील सामन्यात रोहितने 84 धावांची खेळी खेळली. या सामन्यात मुंबईच्या संघाने 229 धावांचे लक्ष गाठले होते.