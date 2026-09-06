/IND vs PAK: पराभवानंतर पाकिस्तानच्या जखमेवर इरफान पठानने चोळलं मीठ, सोशल मीडिया पोस्टने वेधलं लक्ष

IND W vs PAK W : महिला आशिया कप 2026 मध्ये शनिवारी भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात सामना खेळवला गेला. या सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा 7 विकेटने पराभव करत विजय मिळवला. यात प्रथम टॉस जिंकून फलंदाजी करणाऱ्या पाकिस्तानच्या महिला संघाला भारताच्या महिला संघातील खेळाडूंनी अवघ्या 55 धावांवर ऑलआउट केले. प्रतिउत्तरात टीम इंडियाने 8.4 ओव्हरमध्ये 3 विकेट गमावून टीम इंडियाने 57 धावा करून विजयाचं आव्हान पूर्ण केलं. भारताकडून पुन्हा एकदा पाकिस्तानचा लाजिरवाणा पराभव झाला. त्यानंतर भारताचा माजी ऑलराऊंडर इरफान पठाण याने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत पाकिस्तानच्या पराभवावर नीट चोळण्याचं काम केलं.
भारताचा माजी ऑलराऊंडर इरफान पठाण याने भारत पाकिस्तान सामन्यानंतर शनिवारी रात्री सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली. यात त्याने लिहिले की, 'आज रविवार आहे का?'. इरफान पठाणची ही पोस्ट त्याच्या जुन्या सोशल मीडिया पोस्टची आठवण करून देते. मागच्यावर्षी भारताने पुरुष आशिया कप 2026 मध्ये लागोपाठ तीन रविवार पाकिस्तान संघाचा पराभव केला होता. त्यावेळी इरफान पठाणने पाकिस्तानबाबत लिहिले होते की, 'रविवार कसा होता शेजाऱ्यांनो?' असं लिहून इरफानने पाकिस्तानला टोमणा मारला होता. आता पुन्हा एकदा इरफान पठाणने अशी पोस्ट करून पाकिस्तानच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचं काम केलं आहे.
पाकिस्तानचा महिला संघ शनिवारी 18.1 ओव्हरमध्ये फक्त 55 धावांवर ऑलआउट झाला. हा टी20 क्रिकेट आंतरराष्ट्रीय मधील त्यांचा सर्वात कमी स्कोअर होता. पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात युवा फिरकीपटू श्री चरणी आणि प्रेमा रावत यांनी आपल्या गोलंदाजीने कहर केला. 22 वर्षीय डावखुरी फिरकीपटू श्री चरणीने आपल्या चार षटकांत केवळ 7 धावा देत 3 बळी टिपले, तर 24 वर्षीय लेग स्पिनर प्रेमा रावतने 9 धावांत 3 विकेट घेतल्या. त्यांच्या या उत्कृष्ट गोलंदाजीसमोर पाकिस्तानचे फलंदाज सतत दडपणाखाली असल्याचे दिसून आले.