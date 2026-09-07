/महिला आशिया कपमध्ये पुन्हा होणार वाद, भारत जिंकल्यास PCB अध्यक्षांच्या हस्तेच मिळणार ट्रॉफी?

Womens Asia Cup 2026 : महिला आशिया कप 2026 ही स्पर्धा सध्या दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळवली जात असून शनिवार 5 सप्टेंबर रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात ग्रुप स्टेज सामना खेळवला गेला. या सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा दारुण पराभव केला आणि 7 विकेटने विजय मिळवला. सामन्यानंतर आता पुन्हा एकदा स्पर्धेत विजेत्या स्पर्धकाला मिळणाऱ्या ट्रॉफीबाबत चर्चा सुरु झालेली आहे. 2025 मध्ये पुरुष आशिया कप स्पर्धेत भारताने पाकिस्तानचा फायनलमध्ये पराभव करून स्पर्धेचे विजेतेपद पटकावले खरे मात्र पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आणि एशियन क्रिकेट काउन्सिलचे अध्यक्ष मोहसिन नकवी यांच्या हस्ते ट्रॉफी घेतली नाही. एवढंच नाही तर भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन सुद्धा केलं नाही. त्यानंतर आता महिला आशिया कप 2026 स्पर्धेच्या विजेत्या संघाला सुद्धा एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी यांच्याच हस्ते ट्रॉफी दिली जाणार असं बोललं जातं आहे.
मोहसिन नकवी हे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष असण्यासोबतच एशियन क्रिकेट काउन्सिलचे अध्यक्ष सुद्धा आहेत. त्यामुळे आशिया कप जिंकणाऱ्या संघांना त्यांच्या हस्ते ट्रॉफी दिली जाते. महिला आशिया कप 2026 स्पर्धेचा फायनल सामना हा 13 सप्टेंबर रोजी दुबईत होणार आहे. रिपोर्ट्सनुसार मोहसिन नकवी हे फायनल सामन्यात प्रमुख पाहुणे असतील. तसेच विजेतेपद जिंकणाऱ्या संघाला ट्रॉफी सुद्धा त्यांच्याच हस्ते दिली जाईल. पण यात सर्वात महत्वाचा प्रश्न हा आहे की जर भारताचा महिला संघ जर स्पर्धेचे विजेतेपद जिंकला तरीसुद्धा त्यांना एसीसी अध्यक्ष असलेले मोहसिन नकवी हेच ट्रॉफी देणार का? याचा निर्णय तर फायनल सामन्यानंतरच होईल. टीम इंडियाने आतापर्यंत महिला आशिया कप 2026 मधील सलग तीन ग्रुप स्टेज सामने जिंकलेत आणि सेमी फायनलमध्ये जागा पक्की केली आहे. टीम इंडियाचा परफॉर्मन्स पाहता ते फायनलमध्ये पोहोचून स्पर्धा जिंकतील अशी आशा आहे.
सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात टीम इंडियाच्या पुरुष संघाने पुरुष आशिया कप 2025 मध्ये पाकिस्तानला फायनलमध्ये पराभूत केलं. मात्र त्यानंतर टीम इंडियाने एसीसी सह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष असणाऱ्या मोहसिन नकवीकडून ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिल्यामुळे ती ट्रॉफी इतर कोणाच्या हस्ते न देता नकवी स्वतः भारताने जिंकलेली ट्रॉफी सोबत घेऊन गेले होते. सध्या एशियन क्रिकेट काउन्सिलच्या मुख्यालयात ही ट्रॉफी ठेवलेली आहे. भारताने ट्रॉफी जिंकून आता जवळपास वर्ष उलटेल मात्र अद्याप टीम इंडियाला पुरुष आशिया कप 2025 मध्ये त्यांनी जिंकलेली विजेतेपदाची ट्रॉफी मिळालेली नाही. यावरून अनेक वाद सुद्धा रंगले मात्र अद्याप यावर अंतिम निर्णय आला नाही.