WPL 2026 साठी जेमिमा रोड्रिग्सकडे मोठी जबाबदारी, 'या' संघाची झाली कर्णधार

Women Cricketer Jemimah Rodrigues in WPL 2026: नव्या WPL हंगामाची सुरुवात 9 जानेवारीपासून नवी मुंबई येथे होणार आहे. 25 वर्षीय जेमिमाला दिल्ली फ्रँचायझीने मेगा लिलावात कायम ठेवले होते. अनुभवी मेग लॅनिंगला रिलीज केल्यानंतर संघाने जेमिमावर विश्वास टाकत तिला कर्णधारपदाची जबाबदारी दिली आहे. महिला प्रीमियर लीग 2026 हंगामासाठी दिल्ली कॅपिटल्सने हा मोठा निर्णय घेतला आह. वनडे वर्ल्ड कप विजेती ठरलेल्या जेमिमासाठी हे वर्ष फारच महत्त्वपूर्ण ठरलं आहे. आता या नेतृत्वासोबत तिच्या वाट्याला आता एक मोठी संधी समोर आली आहे.
कर्णधारपद मिळाल्यानंतर जेमिमाने भावना व्यक्त करत सांगितले की, दिल्ली कॅपिटल्ससारख्या संघाचे नेतृत्व करणे ही तिच्यासाठी मोठी सन्मानाची बाब आहे. संघ व्यवस्थापनाने दाखवलेल्या विश्वासाबद्दल तिने आभार मानले. “हा संपूर्ण वर्ष माझ्यासाठी स्वप्नपूर्तीचा काळ ठरला आहे. आधी वर्ल्ड कप जिंकणे आणि त्यानंतर ही सुवर्णसंधी मिळणे, हे शब्दांत सांगणं कठीण आहे,” असे ती म्हणाली.
जेमिमाने पुढे सांगितले की, गेल्या तीन वर्षांत तिने या संघासोबत खूप काही शिकलं आणि अनेक अविस्मरणीय क्षण अनुभवले. “दिल्ली कॅपिटल्स माझ्यासाठी कुटुंबासारखी आहे. काही जुने सहकारी आता संघात नसतील, याची जाणीव आहे, पण नव्या खेळाडूंंसोबत नव्या आठवणी निर्माण करण्यास मी उत्सुक आहे. आमच्याकडे मजबूत संघ आहे आणि हंगाम सुरू होण्याची मी आतुरतेने वाट पाहत आहे,” असे तिने नमूद केले.
संघाचे मालक पार्थ जिंदल यांनी मेगा लिलावाच्या दिवशीच संकेत दिले होते की, दिल्ली कॅपिटल्सला आगामी हंगामासाठी भारतीय खेळाडूकडे कर्णधारपद सोपवायचे आहे. “आमची भूमिका स्पष्ट आहे. आम्हाला भारतीय कर्णधार हवा आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले होते.
आकडेवारी पाहता, जेमिमाने दिल्ली कॅपिटल्ससाठी आतापर्यंत 27 सामन्यांत 139.66 च्या स्ट्राइक रेटने 507 धावा केल्या आहेत, ज्यात तीन अर्धशतकांचा समावेश आहे. लीगच्या पहिल्या तीन हंगामात ती मेग लॅनिंगची उपकर्णधार होती. आता नेतृत्व मिळाल्यानंतर जेमिमाने लॅनिंगचे आभार मानत, तिच्या नेतृत्वशैलीकडून खूप प्रेरणा मिळाल्याचेही नमूद केले आहे.