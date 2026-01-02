English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • स्पोर्ट्स
Smriti Mandhana Shares Cryptic Quote: 2025च्या अखेरीस, स्मृतीने 31 डिसेंबर रोजी इंस्टाग्रामवर गेल्या वर्षातील आठवणींनी भरलेला एक व्हिडीओ शेअर केला.  विशेष म्हणजे व्हिडीओच्या शेवटी तिने वापरलेले वाक्य हे चर्चेचा विषय ठरलेला आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 2, 2026, 10:23 AM IST
स्मृती मानधनाने वर्षअखेरीस शेअर केली एक क्रिप्‍टिक पोस्ट! चाहत्यांनी बांधले वेगवेगळे अंदाज

Smriti Mandhana Post: 2025 वर्ष संपून आपण नवीन वर्षात दाखल झालो आहोत. अनेकांनी आपण आधीचे वर्ष कसे गेले याबद्दल पोस्ट करत सांगितले आहे. तसेच भारतीय महिला क्रिकेट संघाची स्टार फलंदाज स्मृती मंधाना हिने वर्षअखेरीस शेअर केलेल्या एका क्रिप्टिक पोस्टमुळे पुन्हा एकदा ती चर्चेत आली आहे. तिच्या या पोस्टवरून चाहते वेगवेगळे अंदाज बांधताना दिसत आहेत. स्मृतीसाठी 2025 हे वर्ष फारच चढ-उतारांनी भरलेले होते. व्यावसायिक कारकिर्दीत ऐतिहासिक यश तिने मिळवलं. पण त्याच्या दुसऱ्या बाजूला  वैयक्तिक आयुष्यात तिला अनेक भावनिक टप्प्यांना सामोरे जावे लागले. 2 नोव्हेंबर 2025 रोजी भारतीय महिला क्रिकेट संघाने वर्ल्ड कप जिंकून इतिहास रचला आणि या विजयी संघाचा स्मृती मंधाना हा महत्त्वाचा भाग होती. 

अन् लग्न रद्द झालं... 

वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर तिच्या आयुष्यातील आनंदाचे क्षण सर्वांसमोर आले. यानंतर स्मृती मंधाना आणि प्रसिद्ध संगीतकार पलाश मुच्छल यांच्या लग्नाच्या चर्चांना वेग आला. दोघांचे लग्न 23 नोव्हेंबर 2025 रोजी होणार होते. मात्र काही कारणांमुळे अखेर हे लग्न रद्द करण्यात आले आणि त्याची अधिकृत माहिती स्मृतीने स्वतः सोशल मीडियाच्या माध्यमातून दिली.

शेअर केला खास व्हिडीओ 

वर्षाच्या अखेरीस, 31 डिसेंबर 2025 रोजी स्मृतीने इन्स्टाग्रामवर एक खास व्हिडीओ शेअर केला. या व्हिडीओमध्ये तिच्या 2025 मधील आठवणींचा सुंदर कोलाज होता. वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतरचा जल्लोष, कुटुंबासोबत घालवलेले जिव्हाळ्याचे क्षण आणि तिच्या फिटनेस रूटीनमधील काही क्षण यात पाहायला मिळाले. मात्र या व्हिडीओच्या शेवटी दिलेला संदेश सर्वांचे लक्ष वेधून गेला.

 

व्हिडीओच्या शेवटी काय लिहिलं?

व्हिडीओच्या शेवटी स्मृतीने भगवद्गीतेतील भगवान श्रीकृष्णांशी संबंधित एक विचार शेअर केला होता. त्या कोटमध्ये लिहिले होते, “दैनिक भगवद्गीता – दिवस 12: जोपर्यंत तुमच्या आयुष्यात काही मोठे घडत नाही, तोपर्यंत सर्व काही विस्कळीत वाटते. त्यामुळे फक्त प्रतीक्षा करा – भगवान कृष्ण.” या संदेशामुळे सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण आले. अनेक चाहत्यांनी हा विचार स्मृतीने 2025 मध्ये अनुभवलेल्या भावनिक संघर्षांचे आणि वैयक्तिक आयुष्यातील बदल दाखवले असल्याचे मानले.

पलाश मुच्छलसोबतचे लग्न रद्द झाल्याची अधिकृत पुष्टी

याआधी 7 डिसेंबर 2025 रोजी स्मृतीने इन्स्टाग्राम स्टोरीद्वारे पलाश मुच्छलसोबतचे लग्न रद्द झाल्याची अधिकृत पुष्टी केली होती. त्यावेळी तिने आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले होते की, “माझ्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत गेल्या काही आठवड्यांपासून अनेक तर्क-वितर्क लावले जात आहेत. मी खूप खासगी स्वभावाची आहे आणि ते तसेच ठेवू इच्छिते. मात्र हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे की लग्न रद्द झाले आहे.”

तिने पुढे असेही म्हटले होते की, “या विषयावर मी इथेच पूर्णविराम देऊ इच्छिते. कृपया दोन्ही कुटुंबांच्या खासगी आयुष्याचा आदर करा आणि आम्हाला आमच्या पद्धतीने पुढे जाण्यासाठी वेळ द्या.”

स्मृती मंधानाची ही वर्षाअखेरीची पोस्ट पाहता, 2025 हे वर्ष तिच्यासाठी केवळ यशाचेच नव्हे तर आत्मचिंतनाचे आणि बदलांचेही ठरल्याचे स्पष्ट होते.

Tags:
team indiaSmriti MandhanaPalaash muchhalIndian Women cricket team

