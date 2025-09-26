पूरग्रस्त भागात महिलांची कुचंबणा, मुलभूत सोईसुविधांअभावी महिलांची गैरसोय

सीमा आढे (प्रतिनिधी) सोलापूर : मराठवाड्यात पुरामुळे हाहाकार माजला आहे. महापुरात शेकडो कुटुंब बेघर झालीयेत. अशातच झी 24 तासनं मराठवाड्यातील पूरग्रस्त भागातील महिलांच्या महत्त्वाची मागणीला वाचा फोडलीये. पूरग्रस्त भागातील महिलांना सॅनिटरी पॅडची गरज आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर मदत द्या अशी मागणी पूरग्रस्त मराठवाड्यातील महिलांनी केलीय. महिलांचा हाच आवाज झी 24 तासने सत्ताधारी आणि प्रशासनापर्यंत पोहोचवला आहे.
मराठवाड्यात महापुरानं होत्याचं नव्हतं केलंय. जवळपास पावणेसहा हजार गावांना महापुराचा फटका बसलाय. हजारो गावक-यांना नेसत्या कपड्यानिशी गावं सोडावी लागली. शेकडो कुटुंब आजही शाळा आणि समाजमंदिरांच्या आश्रयानं राहतायेत. पुरग्रस्तांच्या खाण्याची सोय गावकरी आणि सामाजिक संस्थांनी केलीय. पण नेसत्या कपड्यांनिशी आलेल्या महिलांजवळ कपडे आणि सॅनेटरी पॅड्स नाहीयेत. त्यामुळं शेकडो महिलांना वेगळ्याच अडचणीचा सामना करावा लागतोय.
झी 24 तासनं पूरग्रस्त महिलांची अडचण समाजासमोर आणली. झी 24 तासनं हा विषय चर्चेत आणल्यानंतर राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी कार्यकर्त्यांना पूरग्रस्त भागात सॅनेटरी नॅपकिन पुरवण्याचे आदेश दिलेत. दुसरीकडं राष्ट्रवादीच्या नेत्या रुपाली ठोंबरे यांनीही स्वतः हेल्पलाईन सुरु केली असून ज्या पूरग्रस्त गावात सॅनेटरी नॅपकिनची गरज आहे त्यांनी संपर्क साधावा असं आवाहन त्यांनी केलं आहे.
सरकारी पातळीवरही आता सॅनेटरी नॅपकिन आणि इतर सुविधा देण्याबाबत हालचाली सुरु आहेत. आरोग्य विभागाची जी पथकं पूरग्रस्त भागात तैनात आहेत त्यांच्यामार्फत नॅपकिनचा पुरवठा त्या त्या भागात सुरु करण्याच्या सूचना दिल्याचं पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाईंनी सांगितलंय. झी 24 तासनं एका संवेदनशील मुद्दा जगासमोर आणलाय. पूरग्रस्तांना स्थानिक पातळीवर मदत करताना त्यांना फक्त खाण्यापिण्याच्या वस्तू देण्यासोबत कपडे आणि सॅनेटरी नॅपकिनसारख्या वस्तू मिळाल्यात का हे आता विचारलं जाऊ लागलंय.
