IPL 2026 पूर्वी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध टी20 सीरीजसाठी टीम इंडियाची घोषणा, कोणाला मिळालं स्थान?

पूजा पवार | Updated: Mar 24, 2026, 04:11 PM IST
IND VS SA : आयपीएल 2026 ला (IPL 2026) सुरुवात होण्यासाठी आता अवघे काही दिवस शिल्लक राहिले आहेत. अशातच बीसीसीआयने (BCCI) भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (IND VS SA) संघात होणाऱ्या टी 20 सीरिजसाठी (T20 Series) भारतीय संघाची घोषणा केली आहे. भारतीय महिला क्रिकेट संघ 5 सामन्यांची टी20 सिरीज खेळणार असून दक्षिण आफ्रिकेच्या दौऱ्यासाठी जाणार आहे, ज्यासाठी टीम इंडियाची घोषणा करण्यात आलेली आहे. या 15  सदस्यांच्या संघात 2 खेळाडूंना पहिल्यांदाच टीम इंडियात स्थान मिळालं आहे. या टी 20 सीरिजचं कर्णधारपद हे हरमनप्रीत कौरकडे असणार आहे. 

टीम इंडियात पहिल्यांदाच दोन खेळाडूंना मिळाली जागा : 

एप्रिल 2026 मध्ये भारतीय महिला क्रिकेट संघ  दक्षिण आफ्रिकेच्या दौऱ्यावर जाणार असून, त्यासाठी टीम इंडियाची निवड करण्यात आली आहे. या दौऱ्यासाठी भारताच्या टी 20 संघात पहिल्यांदाच काश्वी गौतम आणि अनुष्का शर्मा या दोन खेळाडूंचा समावेश करण्यात आला आहे. या दोन नवीन खेळाडूंव्यतिरिक्त, दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यासाठीच्या उर्वरित टी 20 संघात इतर स्टार खेळाडूंचा समावेश आहे. 

दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यासाठी भारताचा महिला संघ : 

हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्ज, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, अरुंधती रेड्डी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, श्री चरणी, श्रेयांका पाटिल, कश्वी गौतम, भारती फुलमाली, उमा छेत्री, अनुष्का शर्मा.

कसा असणार टीम इंडियाचा दक्षिण आफ्रिका दौरा? 

भारतीय महिला क्रिकेट संघाच्या दक्षिण आफ्रिका दौऱ्याची सुरुवात 17 एप्रिल पासून होणार आहे. या दौऱ्यात ५ सामन्यांची टी20 सीरीज खेळवली जाणार असून यात टी20 सीरिजमधील पहिले दोन सामने 17 आणि 19 एप्रिल रोजी डर्बनमध्ये खेळले जातील. पुढील दोन सामने 22 आणि 25 एप्रिल रोजी जोहान्सबर्गमध्ये खेळले जातील. मालिकेतील अंतिम सामना 27 एप्रिल रोजी बेनोनीमध्ये खेळला जाईल.

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत.

