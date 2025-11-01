Women's World Cup Final Tickets: महिला विश्वचषक फायनलपूर्वी गोंधळ; तिकिटांचे दर 1.7 लाखांपर्यंत पोहोचले!

Women ODI World Cup Final Tickets Chaos: नवी मुंबईत (Navi Mumbai) रविवारी होणाऱ्या महिला वनडे विश्वचषक 2025 च्या भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका अंतिम सामन्यापूर्वी तिकिटांसाठी प्रचंड गोंधळ पाहायला मिळतो आहे. सामना सुरू होण्यास अवघे काही तास शिल्लक असतानाच DY पाटील स्टेडियमच्या (DY Patil Stedium) बाहेर चाहत्यांच्या मोठ्या रांगा लागल्या आहेत. काही चाहत्यांनी तर 36 तासांहून अधिक काळ रांगेत थांबून तिकीट मिळवण्याचा प्रयत्न केला. आयोजकांकडून ऑफलाइन सेल कधी सुरू होणार याबाबत कोणतीही स्पष्टता नसल्याने नाराज चाहत्यांचा राग वाढला आहे.
ऑनलाइन बुकिंग संदर्भातही चाहत्यांना निराशा सहन करावी लागली. BookMyShow वर तिकिटांचा सेल सुरू होण्यास उशीर झाल्याने अनेकांना संधीच मिळाली नाही. विक्री सुरू होताच काही मिनिटांत सर्व तिकिटे ‘sold out’ झाली. दरम्यान, Viagogo सारख्या वेबसाइट्सवर तिकिटांचे दर तब्बल ₹6,500 ते ₹1.7 लाखांपर्यंत पोहोचले. सामान्य श्रेणीतील तिकिटांची किंमत फक्त ₹150 पासून सुरू होत असताना VIP सेक्शनसाठी ही अविश्वसनीय किंमत पाहून चाहते आश्चर्यचकित झाले.
हे ही वाचा: Women's World Cup Final: महिला विश्वकप फायनलसाठी तिकीट बुकिंगमध्ये गोंधळ; चाहत्यांचा बीसीसीआयवर संताप
This is quite abysmal. The final is tomorrow. @BCCIWomen @BCCI @cricketworldcup @bookmyshow pic.twitter.com/6aIa9UyxR3
— Lavanya (@lav_narayanan) November 1, 2025
Yesterday the tickets for the Women’s World Cup final at DY Patil Stadium were being sold at a cost of ₹150-₹500.
Now look at this, what a shameless exploitation. Don’t call it demand, it is daylight robbery. pic.twitter.com/bIV5KRWMLk
— Sameer Allana (@HitmanCricket) October 31, 2025
Women’s matches tickets used to sell for ₹170 now when they have reached finals of ODI World Cup the prices have skyrocketed pic.twitter.com/c5lhgY03Uu
— Astronaut (@TheRobustRascal) October 31, 2025
दरम्यान, हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय महिला संघ रविवारी इतिहास घडवण्याच्या तयारीत आहे. संघाने विजेतेपद पटकावले तर BCCI कडून खेळाडूंना मोठ्या रोख बक्षिसाची तयारी सुरू आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, ‘इक्वल पे पॉलिसी’ अंतर्गत महिलांनाही पुरुषांप्रमाणेच बक्षीस रक्कम मिळू शकते. गेल्या वर्षी टी-20 विश्वचषक जिंकल्याबद्दल रोहित शर्माच्या संघाला एकूण ₹125 कोटींचे बक्षीस देण्यात आले होते.
हे ही वाचा: ICC Women's World Cup 2025: पावसामुळे फायनल सामना रद्द झाला तर कोणाला मिळणार ट्रॉफी? जाणून घ्या नियम
Navi Mumbai
The #WomenInBlue are Geared for the #CWC25 Final!#TeamIndia | @ImHarmanpreet pic.twitter.com/fnGRS1cNXm
— BCCI Women (@BCCIWomen) November 1, 2025
एका बीसीसीआय अधिकाऱ्याने सांगितले, “संघ विजेता ठरल्यास महिलांनाही तितकीच बक्षीस रक्कम मिळावी, यावर चर्चाच सुरू आहे. मात्र अधिकृत घोषणा फायनलनंतरच केली जाईल.” यापूर्वी 2017 मध्ये भारत इंग्लंडकडून नऊ धावांनी पराभूत झाला असताना, प्रत्येक खेळाडूला ₹50 लाखांचे बक्षीस मिळाले होते. पण यावेळी जर भारतीय महिला संघाने विजेतेपद पटकावले, तर ही रक्कम दहा पट वाढण्याची शक्यता आहे.
हे ही वाचा: ICC Women's World Cup 2025: भारतीय संघाच्या विजयरथात पाऊस ठरणार व्हिलन? जाणून घ्या हवामानाचा अंदाज
सध्या मैदानाबाहेर चाहत्यांमध्ये तिकिटांसाठी संघर्ष सुरू आहे, तर मैदानावर भारतीय महिला संघ विश्वविजेतेपद जिंकून नवा इतिहास रचण्यास सज्ज आहे.
Zee 24 Taas ला १.७ लाख रुपयांच्या तिकिटाच्या वरील दाव्याची स्वतंत्रपणे पडताळणी करता आली नाही, परंतु स्कॅल्पिंग प्लॅटफॉर्म असलेल्या Viagogoवर एक नजर टाकली तर तिकिटांची किंमत अजूनही अवास्तव असल्याचे दिसून आले.