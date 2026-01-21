मॅच संपल्यावर सुरक्षा भेदून रोहित शर्माजवळ आली महिला, हात खेचून केली 'ही' विनंती, नेमकं काय घडलं? Video Viral

IND VS NZ : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (India VS New Zealand) यांच्यात तीन सामान्यांची वनडे सीरिज खेळवण्यात आली असून यातील दोन सामने जिंकून न्यूझीलंडने ही सीरिज जिंकली. इंदोर येथे पार पडलेल्या शेवटच्या वनडे सामन्यात न्यूझीलंडने भारतावर 41 धावांनी विजय मिळवला. या वनडे सीरिजमध्ये भारताचे दिग्गज फलंदाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) आणि विराट कोहली (Virat Kohli) हे दोघे टीम इंडियाकडून (Team India) मैदानात उतरले. टी 20 आणि टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यावर हे दोघे फक्त वनडे फॉरमॅटमध्ये खेळत आहेत. या संपूर्ण सीरिजमध्ये विराट कोहलीच्या बॅटमधून जवळपास 240 धावा आल्या मात्र रोहित शर्माची बॅट मात्र शांतच दिसली. अशातच एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. यात एक महिला सुरक्षा भेदून रोहित शर्माजवळ पोहोचलेली दिसतेय आणि मला मदत करा अशी हाक मारतेय.
कडक सुरक्षा व्यवस्थेत टीम इंडिया सामना संपून हॉटेल रेडिसनमध्ये परतली. यावेळी एक महिला सुरक्षा भेदून माजी कर्णधार रोहित शर्माच्या जवळ गेली आणि त्याचा हात पकडला. तेवढ्यात सुरक्षाकर्मींनी तिला रोहित पासून दूर करण्याचा प्रयत्न केला. झटापटीत महिलेने जोरात रोहितचा हात खेचला आणि ती सर मला मदत करा अशी आर्त हाक देऊ लागली. पोलिसांनी महिलेला हॉटेल बाहेर काढलं. अचानकपणे हा प्रकार घडल्याने रोहित शर्मा सुद्धा या घटनेने थक्क झाला आणि गोंधळला होता.
Woman breaks through security, grabs Rohit Sharma's hand to seek help for sick daughter.
Her daughter needs an injection from the U.S for which she approached the cricketer who is known for supporting children in need. pic.twitter.com/aQX2roCC7t
The Tatva (thetatvaindia) January 21, 2026
महिला सुरक्षा भेदून माजी कर्णधार रोहित शर्माच्या जवळ गेली, मात्र सुरक्षा रक्षकांनी तिला लागलीज बाजूला केलं आणि त्यामुळे ती रोहित शर्माला भेटू शकली नाही. व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर महिनेने स्वतः माध्यमांसमोर येत आपलं गाऱ्हाणं गायलं. एक व्हिडीओ व्हायरल होतोय, यात महिला दावा करतेय की ती आपल्या मुलाच्या उपचारांसाठी मदत मागण्याकरता रोहित शर्माकडे गेली होती. महिलेने केलेल्या दाव्यानुसार महिलेचा मुलगा हा एका दुर्मिळ आजाराने ग्रस्त आहे. त्याच्या उपचारांसाठी 9 कोटींची आवश्यकता आहे. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली हे दोघे लहान मुलांच्या उपचारांसाठी मदत करतात, हे ऐकून महिला रोहित शर्माला भेटायला गेली होती. मात्र तिची भेट काही झाली नाही.
हेही वाचा : मैदानावर उतरण्यापूर्वी किंग कोहली काय करतो? विराटचा ड्रेसिंग रूममधील 'तो' व्हिडिओ झाला व्हायरल
रोहित शर्मा आणि विराट कोहली हे टेस्ट आणि टी 20 फॉरमॅटमधील निवृत्तीनंतर फक्त वनडे फॉरमॅटमध्येच खेळत आहेत. पुढील काळात ते कोणत्या सामन्यात खेळणार त्याचं वेळापत्रक पुढील प्रमाणे :
2026 मध्ये भारताचं वनडे शेड्युल :
न्यूझीलंड विरुद्ध 3 सामने (होम)
अफगाणिस्तान विरुद्ध 3 सामने (होम)
इंग्लंड विरुद्ध 3 सामने (परदेशात)
वेस्टइंडीज विरुद्ध 3 सामने (होम)
न्यूझीलंड विरुद्ध 3 सामने (परदेशात)
श्रीलंका विरुद्ध 3 सामने (होम)