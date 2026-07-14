/IND W VS WI W : तीच तारीख तेच मैदान! गांगुलीने टी शर्ट काढून इंग्रजांना दिली होती टशन, 24 वर्षांनी भारताच्या महिला संघाने रचला इतिहास

IND W VS ENG W : 13 जुलैची तारीख भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासात सोनेरी अक्षरात लिहिली गेली आहे. 24 वर्षांपूर्वी याच तारखेला म्हणजेच 2002 रोजी सौरव गांगुलीने आपल्या नेतृत्वातील भारतीय संघाने लॉर्ड्सच्या ऐतिहासिक मैदानावर नेटवेस्ट सीरीजच्या फायनलमध्ये इंग्लंडला धूळ चारली होती. ज्यानंतर गांगुलीने लॉर्ड्सच्या बाल्कनीमध्ये टीशर्ट काढत हवेत भिरकावून इतिहास रचला होता. आता 24 वर्षांनी त्याच मैदानावर त्याच तारखेला भारतीय महिला क्रिकेट संघाने इंग्लंडला 270 धावांच्या मोठ्या धावांनी पराभूत करून जुन्या आठवणी जाग्या केल्या आहेत.
13 जुलैची तारीख भारतीय क्रीडा रसिकांच्या आठवणीत आहे. कारण 24 वर्षांपूर्वी 13 जुलै रोजी वर्ष 2002 मध्ये सौरव गांगुलीच्या नेतृत्वातील भारतीय संघाने लॉर्ड्सच्या ऐतिहासिक मैदानावर नेटवेस्ट सीरिजच्या फायनलमध्ये इंग्लंडला पराभूत केलं होतं. या विजयानंतर भारतीय संघाचा कर्णधार असलेल्या सौरव गांगुलीने टी शर्ट काढून हवेत भिरकावला होता आणि इंग्लंडचा गर्व मोडलेला. आता 24 वर्षांनंतर, त्याच ऐतिहासिक मैदानावर आणि त्याच तारखेला, भारतीय महिला संघाने इंग्लंडचा 270 धावांच्या प्रचंड फरकाने धुव्वा उडवत गांगुलीच्या त्या ऐतिहासिक क्षणाची पुनरावृत्ती केली आहे.
लंडनच्या लॉर्ड्स मैदानावर खेळवण्यात आलेल्या पहिल्या महिला टेस्ट सामन्यात भारतीय संघाने विजय मिळवला. टॉस जिंकून फलंदाजीचा निर्णय घेतल्यानंतर, भारतीय संघाने आपल्या पहिल्या डावात 285 धावांची आव्हानात्मक धावसंख्या उभारली. संघाला या भक्कम स्थितीत आणण्याचे श्रेय स्टार सलामीवीर स्मृती मानधना हिला जाते. तिने 83 धावांची शानदार आणि संयमी खेळी करत भारतीय डावाचा भक्कम पाया रचला.
भारताची वेगवान गोलंदाज क्रांती गौडने आपल्या जबरदस्त गोलंदाजीने लॉर्ड्स मैदानावर इतिहास रचला. भारतीय गोलंदाजीसमोर इंग्लंडचा भक्कम फलंदाजीचा क्रम पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळला आणि यजमान संघ पहिल्या डावात अवघ्या 170 धावांत सर्वबाद झाला. गोलंदाजीच्या या शानदार कामगिरीच्या जोरावर भारताने पहिल्या डावात 115 धावांची महत्त्वपूर्ण आणि भक्कम आघाडी घेतली, ज्यामुळे सामना भारताच्या बाजूने झुकला.
दुसऱ्या इनिंगमध्ये भारतीय संघाने इंग्लंडच्या अडचणी आणखीन वाढवल्या. विकेटकिपर फलंदाज यास्तिका भाटियाने लॉर्ड मैदानावर एक शतक ठोकलं. दरम्यान स्मृती मानधनाने पुन्हा एकदा शानदार 70 धावांची खेळी करत आपल्या फलंदाजीचे कौशल्य सिद्ध केले. या खेळीच्या जोरावर भारताने इंग्लंडसमोर चौथ्या डावात गाठण्यासाठी अत्यंत कठीणअसे लक्ष्य ठेवले. प्रत्युत्तरात धावांचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानात उतरलेला इंग्लंडचा संघ भारतीय फिरकी आणि वेगवान गोलंदाजीच्या जाळ्यात पूर्णपणे अडकला आणि दुसऱ्या डावात त्यांचा संपूर्ण संघ अवघ्या 186 धावांत बाद झाला.