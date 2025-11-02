महिला वर्ल्डकपच्या 2 फायनल्समध्ये सोप्प टार्गेट गाठू शकला नव्हता भारत; 2005 आणि 2017 ला काय घडलेलं?

Women World Cup 2025 Final: भारतात सुरु असलेल्या महिला क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धेचा अंतिम सामना आज नवी मुंबईमधील डी. व्हाय. पाटील स्टेडियममध्ये खेळवला जाणार आहे. हा सामना भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या संघात खेळवला जाणार आहे. उपांत्य फेरीत 329 धावांच्या लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग करत भारतीय महिला क्रिकेट संघाने ऑस्ट्रेलियासारख्या दादा संघाला लोळवून 2025 च्या महिला विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीत स्थान निश्चित केले. भारतीय महिला संघाने या आयसीसी स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत प्रवेश करण्याची ही तिसरी वेळ आहे. यापूर्वी, 2005 आणि 2017 मध्येही टीम इंडियाने मिताली राजच्या नेतृत्वाखाली महिला विश्वचषकाची अंतिम फेरी खेळली होती. या दोन्ही फायनलमध्ये नेमकं काय झालं होतं ते आजच्या अंतिम सामन्यानिमित्त जाणून घेऊयात...
2005 महिला विश्वचषकाचा अंतिम सामना दक्षिण आफ्रिकेतील सेंच्युरियन येथे भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात खेळवण्यात आला होता. मिताली राजच्या नेतृत्वाखाली भारतीय महिला क्रिकेट संघाने पहिल्यांदाच विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला. प्रथम फलंदाजी करताना ऑस्ट्रेलियाने 50 षटकांत 4 बाद 215 धावा केल्या. ऑस्ट्रेलियन कर्णधार बेलिंडा क्लार्क (91 धावा) आणि लिसा सतलाकर (55 धावा) यांनी भारताविरुद्ध मजबूत भागीदारी केली होती. हे लक्ष्य सोपे वाटत होते. मात्र भारताची सुरुवात निराशाजनक झाली. भारतीय संघाने नियमित अंतराने विकेट गमावल्या. मिताली राजने संयम दाखवला, परंतु इतर फलंदाज तिला साथ देण्यात अपयशी ठरले. भारत 43 षटकांत फक्त 117 धावांवर बाद झाला आणि 98 धावांनी वर्ल्ड कपचा अंतिम सामना पराभूत झाला.
2017 मध्ये भारतीय महिला क्रिकेट संघ 12 वर्षांनी दुसऱ्यांदा विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीत पोहोचला. यावेळी भारताचा सामना इंग्लंडशी झाला. मिताली राजने पुन्हा संघाचे नेतृत्व केले. संघात हरमनप्रीत कौर आणि स्मृती मानधना सारख्या तरुण फलंदाजांचाही समावेश होता. ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदानावर प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या इंग्लंडने 228 धावा केल्या. झुलन गोस्वामीने भारताकडून शानदार गोलंदाजी केली आणि 10 षटकांत फक्त 23 धावा देऊन 3 बळी घेतले. यावेळीही टीम इंडिया हे छोटे लक्ष्य गाठण्यात अपयशी ठरली. हरमनप्रीत कौर (51) आणि पूनम राऊत (86) यांनी उत्कृष्ट खेळी करत भारताला विजयाच्या जवळ आणले. तथापि, भारतीय संघाच्या मधल्या आणि खालच्या फळीला शेवटच्या सात षटकांमध्ये दबाव सहन करता आला नाही आणि भारताचा नऊ धावांनी पराभव झाला.
आता या दोन्ही पराभवांचा वचपा काढण्याची संधी भारतीय संघाकडे असून ऐतिहासिक विजयासहीत पहिल्यांदाच महिला वर्ल्डकपवर नाव कोरण्याची सुवर्णसंधी आहे. त्यामुळेच भारतीय महिला आज संपूर्ण ताकदीने हा नकोसा असलेला इतिहास पुसून नवीन इतिहास लिहिण्यासाठी प्रयत्नशील असतील यात शंका नाही.