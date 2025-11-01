English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ICC Women's World Cup 2025: पावसामुळे फायनल सामना रद्द झाला तर कोणाला मिळणार ट्रॉफी? जाणून घ्या नियम

ICC Women's World Cup Final 2025: भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका महिला विश्वचषक अंतिम सामना रविवारी नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवर खेळला जाईल. सामन्याच्या दिवशी आणि राखीव दिवशी दोन्ही ठिकाणी पावसाची शक्यता आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 1, 2025, 04:37 PM IST
ICC Women's World Cup 2025: पावसामुळे फायनल सामना रद्द झाला तर कोणाला मिळणार ट्रॉफी? जाणून घ्या नियम
Who Wins If Match Gets Washed Out due to rain

ICC Women's World Cup Final 2025: महिला वर्ल्ड कप 2025 चा अंतिम सामना भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या महिला संघांदरम्यान रविवारी नवी मुंबईच्या डी. वाय. पाटील स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. मात्र, सामना होण्याच्या दिवशीच नव्हे तर रिजर्व डेवरसुद्धा पावसाची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे हा ऐतिहासिक सामना पावसामुळे बिघडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्रात हवामान विभागाने येलो अलर्ट जारी केला आहे, ज्यामध्ये मुंबई आणि आसपासच्या भागात पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. डी. वाय. पाटील स्टेडियमवरच भारताने उपांत्य फेरीत ऑस्ट्रेलियाचा पराभव करत फायनलमध्ये प्रवेश मिळवला होता. मात्र आता हवामानाचा अंदाज पाहता आयोजकांसमोर मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे.

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका 

या वेळी नवा विजेता ठरणार हे निश्चित आहे. कारण भारत आणि दक्षिण आफ्रिका या दोन्ही संघांनी आजवर महिला वनडे विश्वविजेतेपद जिंकलेले नाही. भारतासाठी हा तिसरा फायनल असेल, तर दक्षिण आफ्रिका पहिल्यांदाच फायनल खेळणार आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच असे होणार आहे की महिला वर्ल्ड कप फायनलमध्ये ना ऑस्ट्रेलिया असेल, ना इंग्लंड.

हे ही वाचा: ICC Women's World Cup 2025: भारतीय संघाच्या विजयरथात पाऊस ठरणार व्हिलन? जाणून घ्या हवामानाचा अंदाज

 

नवी मुंबईचे हवामान काय सांगते?

फायनल सामना रविवारी, 2 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 3 वाजता सुरू होईल. AccuWeatherनुसार, त्या दिवशी नवी मुंबईत दिवसा 63% पावसाची शक्यता असून संध्याकाळी 4 ते 7 वाजेदरम्यान ती 50% पर्यंत राहू शकते. याच मैदानावर लीग स्टेजमधील भारत-बांगलादेश सामना पावसामुळे रद्द झाला होता. जर रविवारी सामना होऊ शकला नाही, तर सोमवार, 3 नोव्हेंबर हा रिजर्व डे ठेवण्यात आला आहे. परंतु या दिवशीही 55% पावसाची शक्यता असल्याचे अंदाज आहेत. अशा परिस्थितीत सर्वांनाच प्रश्न पडला आहे की, जर सामना दोन्ही दिवशी होऊ शकला नाही, तर ट्रॉफी कोणाला मिळेल?

हे ही वाचा: Women's World Cup Final: महिला विश्वकप फायनलसाठी तिकीट बुकिंगमध्ये गोंधळ; चाहत्यांचा बीसीसीआयवर संताप

पाऊस पडला तर ट्रॉफी कोणाला मिळेल?

जर फायनलचा सामना पावसामुळे पूर्ण खेळला जाऊ शकला नाही, तर पहिली प्रयत्न असेल की खेळ 50-50 षटकांचा पार पडावा. जर रविवार आणि रिजर्व डे दोन्ही दिवशी सामना रद्द झाला आणि निकाल निघू शकला नाही, तर भारत आणि दक्षिण आफ्रिका या दोन्ही संघांना संयुक्त विजेते घोषित करण्यात येईल.

हे ही वाचा: Jemimah Rodrigues: 8 वर्षं, एक स्वप्न! जेमिमा रॉड्रिग्जने पूर्ण केलं 2017 चं वचन!

 

सेमीफायनलमधील परफॉर्मन्सचा जलवा

भारताने सेमीफायनलमध्ये ऑस्ट्रेलियावर 5 गडी राखून शानदार विजय मिळवला. त्या सामन्यात जेमिमा रॉड्रिग्जने नाबाद 127 धावा करत ‘प्लेअर ऑफ द मॅच’चा किताब जिंकला होता. तर दक्षिण आफ्रिकेने इंग्लंडला पराभूत करत अंतिम फेरी गाठली.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
ICC Women's World Cup 2025rain updateICC rules

