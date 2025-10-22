Women’s WC 2025: दक्षिण आफ्रिकेच्या विजयाने Points Table मध्ये उलथापालथ, एका जागेसाठी तीन संघांमध्ये चुरस! पाहा कोण कोणत्या स्थानावर

महिला विश्वचषक 2025 मध्ये सेमीफायनलची चित्रं जवळपास स्पष्ट झाली आहेत. दक्षिण आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड या तीन संघानी सेमीफायनलसाठी आपली जागा निश्चित केली आहे. आता उरलेल्या एका स्थानासाठी भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात जबरदस्त टक्कर पाहायला मिळणार आहे. आतापर्यंत विश्वचषकातील 22 सामने पूर्ण झाले आहेत. मंगळवारी झालेल्या पावसाने खंडित झालेल्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने पाकिस्तानचा DLS नियमांनुसार 150 धावांनी पराभव करत गुणतालिकेत मोठी झेप घेतली. या विजयासह दक्षिण आफ्रिका ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडला मागे टाकत पहिल्या स्थानावर पोहोचली आहे.
पाकिस्तानविरुद्ध विजय मिळवल्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेचे 10 गुण झाले असून नेट रनरेट (+0.276) इतका सुधारला आहे. 6 पैकी 5 सामने जिंकून संघ अव्वल स्थानी आहे. सेमीफायनलमधील त्यांची जागा निश्चित झाली आहे.
दक्षिण आफ्रिकेनंतर आता ऑस्ट्रेलिया दुसऱ्या स्थानी आहे. पुढील सामना जिंकला तर पुन्हा नंबर 1 वर जाण्याची शक्यता आहे. संघाने 5 पैकी 4 सामने जिंकले आहेत, 9 गुण आणि नेट रनरेट +1.818 आहे. सेमीफायनलसाठी पात्र ठरणारा ऑस्ट्रेलिया हा पहिला संघ होता.
इंग्लंडने देखील 5 पैकी 4 सामने जिंकले आहेत. जर पुढील सामना जिंकला तर ते दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलियाला मागे टाकू शकतात. एका सामन्याचा परिणाम पावसामुळे रद्द झाला असल्याने संघाचे 9 गुण आणि नेट रनरेट +1.490 आहे. इंग्लंड देखील सेमीफायनलमध्ये आपली जागा निश्चित करून बसला आहे.
भारतीय महिला संघ सध्या चौथ्या स्थानावर आहे. संघाने सुरुवातीचे 2 सामने जिंकले, परंतु त्यानंतर सलग 3 सामने गमावले आहेत. सध्या भारताचे 4 गुण आणि नेट रनरेट +0.526 आहे. न्यूझीलंडच्या देखील 5 सामन्यांनंतर 4 गुण आहेत, मात्र नेट रनरेट (-0.245) असल्याने तो संघ पाचव्या स्थानावर आहे. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पुढील सामना ‘क्वार्टर फायनल’सारखा ठरणार आहे. जो संघ हा सामना जिंकेल, त्याच्या सेमीफायनलमध्ये पोहोचण्याच्या शक्यता वाढतील. भारत हरल्यास न्यूझीलंड पुढे जाईल आणि शेवटचा सामना जिंकला तर तो थेट सेमीफायनलमध्ये पोहोचू शकतो.
श्रीलंकेने 6 पैकी 1 सामना जिंकला असून 2 सामने रद्द झाले आहेत. संघाचे 4 गुण आणि नेट रनरेट -1.035 आहे. पुढील सामना जिंकला तरी 6 गुणांपर्यंत पोहोचतील, पण भारत आणि न्यूझीलंडचा रनरेट श्रीलंकेपेक्षा खूप चांगला असल्याने त्यांचा प्रवास जवळपास संपलाच आहे.
बांग्लादेश 7व्या स्थानावर आहे. संघाने 6 पैकी 1 सामना जिंकला आहे आणि जास्तीत जास्त 4 गुणांपर्यंत पोहोचू शकतो. पाकिस्तानसाठी हा विश्वचषक विसरण्यासारखा ठरला आहे. 6 पैकी कोणताही सामना न जिंकता संघ सर्वात खालच्या 8व्या स्थानावर आहे. संघाचे 4 सामने हरले आहेत, तर 2 सामने पावसामुळे रद्द झाले.