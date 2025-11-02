Women World Cup Final भारतच जिंकणार! 'ही' पाच कारणं ठरणार निर्णायक; 5 घात करणाऱ्या गोष्टीही चर्चेत

Women World Cup Final 2025 Advantage To Team India: भारतीय महिलांचा संघ आज महिला क्रिकेट विश्वचषक 2025 चा अंतिम सामना नवी मुंबईमधील डी. व्हाय. पाटील स्टेडियममध्ये खेळणार आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध हा सामना होणार असून सामन्याबद्दल क्रिकेट चाहत्यांमध्ये मोठी उत्सुकता आहे. भारताने विक्रमी धावसंख्येचा पाठलाग करत उपांत्य फेरीत बलाढ्य ऑस्ट्रेलियाला धूळ चारत अंतिम सामन्यात दणक्यात प्रवेश केला. 2005 आणि 2017 नंतर पहिल्यांदाच महिला भारतीय संघ वर्ल्डकपच्या फायनलमध्ये पोहोचला आहे. या सामन्यामध्ये भारताच्या बाजूने कोणत्या गोष्टी आहेत आणि भारताच्या विरोधात कोणत्या गोष्टी जाऊ शकतात हे जाणून घेऊयात...
महिला विश्वचषकाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अंतिम सामन्यात कधीही विश्वविजेतेपद न पटकावलेले दोन संघ खेळणार आहेत. अंतिम सामन्यातील विजेता संघ पहिल्यांदाच विश्वविजेतेपद उंचावेल. महिला एकदिवसीय विश्वचषकात पाचव्यांदा यजमान संघ अंतिम फेरीत खेळणार आहे. याआधी ऑस्ट्रेलिया (1988), इंग्लंड (1993, 2017) आणि न्यूझीलंड (2000) यांनी अशी कामगिरी केली होती. महिला विश्वचषकाच्या सुरुवातीच्या दोन स्पर्धांमध्ये विश्वविजेत्याचा निर्णय साखळी फेरीतील गुणांच्या आधारे झाला होता. 1973 मध्ये इंग्लंड आणि 1978 मध्ये ऑस्ट्रेलिया चॅम्पियन ठरले होते. विश्वचषकात अंतिम सामन्याची प्रथा १९८२ पासून सुरू झाली.
> भारतापुढे ऑस्ट्रेलिया किंवा इंग्लंडसारखा प्रतिस्पर्धी नाही. त्यामुळे खेळाडूंवर मानसिक दडपण नसेल.
> भारताला स्थानिक परिस्थितीचा लाभ मिळेल. प्रेक्षकांचा पाठिंबादेखील लाभणार आहे.
> फलंदाज जबरदस्त फॉर्ममध्ये आहेत. तीन सामने गमविल्यानंतरही फायनलमध्ये धडक देण्यात आघाडीच्या फलंदाजांची भूमिका महत्त्वाची ठरली.
> संयोजन ही संघाची ताकद आहे. गोलंदाजीत विविधता आहे. वेगवान आणि फिरकीचे शानदार मिश्रण आहे. दीप्ती शर्मा, राधा यादव, अमनज्योत कौर या युवा अष्टपैलू संघात आहेत.
> ऑस्ट्रेलियासारख्या मातब्बर संघाला उपांत्य फेरीत धूळ चारल्याने खेळाडूंचा आत्मविश्वास कमालीचा उंचावला.
> दक्षिण आफ्रिकेचा संघ हा 'अंडर डॉग' संघ आहे. या संघाची अंतिम फेरी गाठण्याची अपेक्षा नव्हती; पण खेळाडूंनी चमत्कार करून दाखविला.
> खेळाडूंनी सुरुवातीच्या पराभवानंतर कामगिरीत सातत्य राखले.
> साखळी सामन्यात या संघाने भारताला नमविले होते, हे महत्त्वपूर्ण मानले पाहिजे.
> हा संघ जेतेपदाच्या शर्यतीत नसल्याने त्यांच्या खेळाडूंवर फायनल खेळतानादेखील कुठलेही दडपण नसेल.
> या संघात स्टार खेळाडू नाही. यानंतरही जेतेपद मिळविण्याची प्रबळ अशी महत्त्वाकांक्षा आहे.