भारताच्या संघात फायनलच्या सामन्यामध्ये मोठा बदल, 'या' खेळाडूला Playing 11 मधून केले बाहेर

Ind vs SL Asia भारतीय महिला संघ आज श्रीलंकेविरुद्ध महिला आशिया कप 2026 चा फायनलचा सामना खेळत आहे. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडिया पुन्हा इतिहास रचण्याचा प्रयत्न करेल. भारताच्या संघाने लीग सामन्यामध्ये एकही सामना न गमावता सेमीफायनल गाठली होती, सेमीफायनलमध्ये टीम इंडियाने बांग्लादेशला पराभूत करुन फायनलमध्ये प्रवेश केला आहे. श्रीलंकेचा संघ देखील या स्पर्धेमध्ये कमालीच्या फार्ममध्ये पाहायला मिळतोय, सेमीफायनलमध्ये पाकिस्तानच्या संघाला पराभूत करुन अंतिम फेरी गाठली आहे. भारत महिला विरुद्ध श्रीलंका महिला या फायनलच्या सामन्याला सुरुवात झाली आहे या सामन्यात टीम इंडियाची प्लेइंग 11 कशी आहे यासंदर्भात वाचा.
भारत महिला विरुद्ध श्रीलंका महिला यांच्यामध्ये दुबई आंतरराष्ट्रीय मैदानावर सामन्याला सुरुवात झाली आहे. या सामन्यामध्ये भारताची कर्णधार हरमनप्रीत कौरने नाणेफेक जिंकून पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताच्या संघाने संपूर्ण स्पर्धेमध्ये कोणताही बदल प्लेइंग 11 मध्ये केला नव्हता पण फायनलच्या सामन्यामध्ये टीम इंडियाने महत्त्वाचा बदल केला आहे. भारताच्या संघाने प्लेइंग 11 मधून प्रतिका रावलला बाहेर केले आहे आणि तिच्या जागेवर टीम इंडियामध्ये जी कमालीनी तिला प्लेइंग 11 मध्ये खेळण्याची संधी मिळणार आहे.
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२०२४ च्या आशिया कपचा अंतिम सामना भारत आणि श्रीलंका यांच्यात झाला होता. तो सामना श्रीलंकेने जिंकला, तर भारताचा पराभव झाला. आता, भारतीय कर्णधार हरमनप्रीत कौर हिशोब चुकता करण्याच्या प्रयत्नात असेल.
हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना, शेफाली वर्मा, जी कमालीनी, दिप्ती शर्मा, भारती फुलमाली, रिचा घोष (विकेटकिपर), श्री चरणी, प्रेमा रावत, क्रांती गौड, नंदनी शर्मा
#TeamIndia's Playing XI for the Fina— BCCI Women (@BCCIWomen) September 13, 2026
Updates https://t.co/knKLXGSfOd #WomensAsiaCup | #INDvSL pic.twitter.com/pCAJowNL2y
चमारी अथापथु (कर्णधार), इमेशा दुलानी, विश्मी गुणरत्ने, हसिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहरी, नीलाक्षिका सिल्वा, कौशानी नुथ्यांगना (यष्टीरक्षक), सुगंधिका कुमारी, चामुडी प्रबोदा, मिताली अयोध्या.