/शनिवारी क्रिकेटच्या मैदानावर भिडणार भारत - पाकिस्तान! आशिया कप 2026 मधील महामुकाबला कुठे पाहाल?

Womens Asia Cup 2026 : महिला आशिया कप 2026 ही स्पर्धा सध्या दुबई येथे सुरु असून यात भारताने गुरुवारी हॉंगकॉंगला 137 धावांनी पराभूत करून स्पर्धेतील सलग दुसरा सामना जिंकला. यापूर्वी भारतीय महिला संघाने थायलंडवर 94 धावांनी विजय मिळवला. आता सलग दुसरा सामना जिंकल्यावर भारतीय संघ थेट सेमी फायनलसाठी क्वालिफाय झाला आहे. मात्र यापूर्वी ग्रुप स्टेजमध्ये भारताला पाकिस्तान विरुद्ध सुद्धा सामान खेळायचा आहे. शनिवार 5 सप्टेंबर रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांचे महिला क्रिकेट संघ हे मैदानात आमने सामने येतील.
शनिवार 5 सप्टेंबर रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात महिला आशिया कप 2026 चा सामना खेळवला जाणार आहे. रात्री 8 वाजता या सामन्याला सुरुवात होणार असून दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर हा सामना रंगेल. टी20 फॉरमॅटमध्ये महिला आशिया कप 2026 ची स्पर्धा खेळवली जात आहे.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्या स्पर्धेतील हेड टू हेड रेकॉर्ड पाहिला तर आतापर्यंत महिला आशिया कप 2026 मध्ये दोन्ही संघ एकूण 7 सामने खेळवले गेले. यातील एका सामन्यात पाकिस्तानने विजय मिळवला तर उर्वरित सर्व 6 सामन्यात भारताने विजय मिळवला. 7 ऑक्टोबर 2022 मध्ये पाकिस्तानने महिला आशिया कप स्पर्धेत भारतावर एकमेव विजय मिळवला. यात पाकिस्तानने भारताचा 13 धावांनी पराभव केला होता.
भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात होणारा महिला आशिया कप 2026 चा सामना 5 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. टीव्हीवर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर हा सामना लाईव्ह दाखवला जाईल. तर लाईव्ह स्ट्रीमिंग सोनी अँप किंवा वेबसाईटवर पाहता येईल.
हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना (उपकर्णधार), शफाली वर्मा, भारती फुलमाली, दीप्ती शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकिपर), जी. कमलिनी (विकेटकिपर), अरुंधती रेड्डी, प्रेमा रावत, राधा यादव, श्रीचरणी, रेणुका ठाकूर, नंदनी शर्मा, क्रांती गौड.
फातिमा सना (कर्णधार), आयेशा जफर, इमान नसीर, आयमान फातिमा, गुल फिरोजा, मोमिना रियासत, मुनीबा अली सिद्दीकी (विकेटकिपर), सदफ शमास, नशरा सुंधू, सादिया इक्बाल, सायरा जबीन, शवाल झुल्फिकार, तुबा हसन, उम्म-ए-हानी, वहीदा अख्तर