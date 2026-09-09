/महिला आशिया कप 2026 च्या सेमी फायनलचं चित्र स्पष्ट, टीम इंडियाचा सामना कधी?

Womens Asia Cup 2026 : महिला आशिया कप 2026 ही स्पर्धा 28 ऑगस्ट ते 13 सप्टेंबर दरम्यान स्पर्धा दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळवली जात आहे. या स्पर्धेचे ग्रुप स्टेज सामने पार पडले असून ही स्पर्धा आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. महिला आशिया कप 2026 स्पर्धेचे सेमी फायनल सामने हे 10 आणि 11 सप्टेंबर दरम्यान खेळवले जाणार असून यासाठी आता चार संघ फायनल झाले आहेत. त्यानुसार भारताचा सेमी फायनल सामना हा गुरुवार 10 सप्टेंबर रोजी बांगलादेश विरुद्ध होईल तर 11 सप्टेंबर रोजी दुसरा सेमी फायनल सामना हा पाकिस्तान विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात होईल.
महिला आशिया कप 2026 स्पर्धेत भारताच्या महिला संघाने तीनही ग्रुप स्टेज सामने जिंकून सेमी फायनलमध्ये सर्वप्रथम स्थान मिळवलं. या दरम्यान भारताने थायलंड, पाकिस्तान आणि हॉंगकॉंग अशा संघांना पराभूत करून सेमी फायनल गाठलं. भारताने थायलंडवर 94 धावांनी, हॉंगकॉंगवर 137 धावांनी तर पाकिस्तानला 7 विकेटने पराभूत केले. आता भारताचा सेमी फायनल सामना हा बांगलादेश विरुद्ध 10 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. भारतीय संघ हा सामान जिंकला तर तो 13 सप्टेंबर रोजी होणारा फायनल सामना खेळेल.
पाकिस्तानने महिला आशिया कप 2026 मध्ये थायलंडवर 35 धावांनी विजय मिळवला. त्यानंतर भारत विरुद्ध झालेल्या सामन्यात पाकिस्तानचा 7 विकेटने पराभव झाला. त्यानंतर सेमी फायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी पाकिस्तानला हॉंगकॉंग विरुद्धचा सामना काहीही करून जिंकणं गरजेचं होतं, अखेर पाकिस्तानने हॉंगकॉंगवर 72 धावांनी विजय मिळवला आणि सेमी फायनलमध्ये धडक दिली. आता पाकिस्तान सेमी फायनलमध्ये श्रीलंकेशी भिडणार आहे.
भारत आणि पाकिस्तान हे दोन संघ क्रिकेटच्या मैदानावर जेव्हा एकमेकांसमोर येतात तेव्हा संपूर्ण जगाचं लक्ष या सामन्याकडे असतं. भारताने महिवाल आशिया कप 2026 च्या ग्रुप स्टेज सामन्यात पाकिस्तानचा 7 विकेटने दारुण पराभव केला. भारतीय संघाच्या खेळाडूंनी या सामन्यात पाकिस्तानला अवघ्या 55 धावांवर ऑलआउट केले होते. पुन्हा एकदा भारत आणि पाकिस्तान हे महिला आशिया कप 2026 मध्ये आमनेसामने येण्याची शक्यता आहे. दोन्ही संघांनी जर सेमी फायनल सामन्यात बाजी मारली तर भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात फायनल सामना होऊ शकतो.