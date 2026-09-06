/शेफाली वर्माचा मोठा कारनामा! पाकिस्तान विरुद्ध सिक्स ठोकताच केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Women Asia Cup 2026 : महिला टी20 आशिया कप 2026 मध्ये शनिवारी झालेल्या सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा लाजिरवाणा पराभव केला. सुरुवातीला टॉस जिंकून फलंदाजी निवडलेला पाकिस्तानचा संघ 55 धावांवर ऑलआउट झाला. भारतीय गोलंदाजांनी उत्कृष्ट गोलंदाजीचे प्रदर्शन केलं. अखेर टीम इंडियाला मिळालेलं 56 धावांचं आव्हान संघाने नवव्या ओव्हरमध्ये तीन विकेट गमावून पूर्ण केलं. यावेळी टीम इंडियाची लेडी सेहवाग म्हणून ओळखली जाणारी शेफाली वर्मा हिने 6 बॉलमध्ये 12 धाव केल्या. मात्र या दरम्यान 1 चौकार आणि 1 सिक्स ठोकला. शेफालीने पहिल्या इनिंगच्या पहिल्या बॉलवर एक मोठा रेकॉर्ड बनवला आहे. शेफाली वर्मा ही पहिल्या इनिंगच्या पहिल्या बॉलवर सिक्स ठोकणारी फलंदाज बनली आहे.
दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर 56 धावांचे लक्ष्य गाठताना, स्मृती मानधना आणि शेफाली वर्मा यांनी भारतासाठी डावाची सुरुवात केली. डावातील पहिल्याच बॉलवर शेफालीने सादिया इक्बालच्या गोलंदाजीवर 'लॉन्ग ऑफ'च्या दिशेने सिक्स ठोकला. या कामगिरीसह महिलांच्या टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये डावाच्या पहिल्याच बॉलवर सिक्स ठोकणारी शफाली ही दोनदा अशी कामगिरी करणारी पहिली फलंदाज ठरली आहे. विशेष म्हणजे तिने यापूर्वीही पाकिस्तानविरुद्ध सादिया इक्बालच्या गोलंदाजीवर अशीच कामगिरी केली होती.
शेफालीच्या शिवाय आयर्लंडव्ही एमी हंटर आणि पापुआ न्यू गिनियाची होलान डोरिगा यांनी सुद्धा अशीच फलंदाजी केलीये. त्यांनी सुद्धा महिला टी20 आंतरराष्ट्रीयमध्ये पहिल्या इनिंगच्या पहिल्या बॉलवर सिक्स लगावला होता. दोन्ही फलंदाजांनी एक एक वेळा अशी कामगिरी केली. एमी हंटर ही ही कामगिरी करणारी पहिली महिला फलंदाज आहे. तिने ही कामगिरी 2025 मध्ये केली.
शेफाली वर्मामी 6 बॉलमध्ये 12 धावा केल्या आहेत. यासह तिने महिला टी20 आंतरराष्ट्रीयमध्ये 3000 धावांचा आकडा पार केलाय. शेफाली ही महिला टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 3000 धावा करणारी सर्वात युवा खेळाडू आहे. तिने वयाच्या 22 वर्षे आणि 220 दिवस इतक्या वयात हा टप्पा गाठला. शेफालीने आयर्लंडच्या गॅबी लुईसचा विक्रम मोडला. लुईसने वयाच्या 24 वर्षे आणि 347 दिवस इतक्या वयात ही कामगिरी केली होती. या यादीत भारताची स्मृती मानधना चौथ्या स्थानावर आहे.