/कोणाच्या सांगण्यावरून टीम इंडियाने स्वीकारली नाही ट्रॉफी? हेड कोच अमोल मुझुमदारने सांगितलं

Womens Asia Cup 2026 : महिला आशिया कप 2026 च्या फायनलमध्ये भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात सामना रंगला. यात भारतीय संघाने 72 धावांनी विजय मिळवून 8 व्यांदा आशिया कप ट्रॉफी जिंकली. मात्र या विजयानंतर मैदानात ड्रामा पाहायला मिळाला. भारताच्या महिला संघाला एशियन क्रिकेट काउन्सिलचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांच्याकडून महिला आशिया कपच्या विजेतेपदाची ट्रॉफी देण्यात येणार होती. मात्र टीम इंडियाने त्यांच्याकडून ही ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यावर सामन्यानंतर भारतीय महिला संघाचे हेड कोच अमोल मुझुमदारने या ट्रॉफी प्रकरणावर मोठं वक्तव्य केलं आणि मोहसिन नक्वीकडून ट्रॉफी न स्वीकारण्याचा निर्णय कोणाचा होता याविषयी सुद्धा त्यांनी सांगितलं.
हेड कोच अमोल मुझुमदार यांना फायनल मॅच प्रेझेंटेशन सेरेमनीनंतर झालेल्या वादावर विचारण्यात आलं तेव्हा त्यांनी म्हटले की, ही घटना भारतीय महिला संघाने जे यश मिळवलं आहे त्याला कमी करू शकत नाही आणि संघाला याबाबत कोणताही पश्चाताप वाटत नाही. अमोल मुझुमदारने सांगितलं की, 'हा निर्णय बीसीसीआयद्वारे घेण्यात आला असून आम्ही पूर्णपणे त्याच्या बाजूने उभे आहोत. आमच्यासाठी ही स्पर्धा संपली आहे, आम्ही चॅम्पियन आहोत आणि तेच आमच्यासाठी पुरेसं आहे. मैदानावर लागलेल्या मोठ्या बोर्डवर स्पष्ट लिहिण्यात आलं की भारत आशिया कप 2026 चा चॅम्पियन आहे. अधिकृतपणे ही स्पर्धा संपली आहे. मला माझा संघ, खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफ अशा प्रत्येक सदस्याचा अभिमान आहे. आता आमची नजर ही एशियन गेम्स 2026 वर आहे'.
पुरुष आशिया कप 2025 पासून विजेतेपदाच्या ट्रॉफी संदर्भात वाद सुरु आहे. सप्टेंबर 2025 मध्ये सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात भारतीय संघाने पाकिस्तानला पराभूत करून आशिया कप स्पर्धा जिंकली. मात्र पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान देशात ताणलेल्या संबंधांमुळे भारतीय संघाने त्यावेळी सुद्धा मोहसिन नक्वीकडून विजेतेपदाची ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला होता, तेव्हा नक्वी ती ट्रॉफी भारतीय संघाला न देता तिथून निघून गेले होते. अद्याप सुद्धा भारतीय संघाला आशिया कप 2025 विजेतेपदाची ट्रॉफी देण्यात आली नव्हती.
भारतीय महिला क्रिकेट संघ हा मोहसिन नक्वीकडून विजेतेपदाची ट्रॉफी न स्वीकारता शांतपणे ड्रेसिंग रूममध्ये निघून गेला. मात्र मागील यावर्षी भारताच्या पुरुष संघाने ट्रॉफी न मिळाल्यावर ग्राउंडवर जल्लोष करत सेलिब्रेट केलं होतं. ट्रॉफीशिवाय मंचावर जल्लोष करणाऱ्या टीम इंडियाच्या खेळाडूंनी दुसऱ्या दिवशी चांगलीच चर्चा घडवून आणली. याच दरम्यान, भारतीय टी20 संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव याने पत्रकार परिषदेत मनमोकळेपणाने संवाद साधला आणि आपली विजेतेपदाची बक्षीस रक्कम पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यात बळी पडलेल्यांना समर्पित केलं.