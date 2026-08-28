/आजपासून आशिया कप 2026 स्पर्धेला सुरुवात? भारताचे सामने कधी? एका क्लिकवर पाहा संपूर्ण वेळापत्रक

Women's Asia Cup 2026 : महिला आशिया कप 2026 स्पर्धा शुक्रवार 28 ऑगस्ट पासून यूएईमध्ये खेळवली जाणार आहे. यंदा या स्पर्धेचा 10 वा सीजन असून आतापर्यंत भारताने 7 व्यांदा स्पर्धेचं विजेतेपद जिंकलं आहे. तर श्रीलंका आणि बांगलादेश हे संघ प्रत्येकी १ वेळा स्पर्धेचे चॅम्पियन ठरले आहेत. 2004 पासून महिला आशिया कपला सुरुवात झाली असून 2008 पर्यंत वनडे फॉर्मेट खेळवला गेला होता. 2012 पासून टी20 फॉरमॅटमध्ये महिला आशिया कपच्या आयोजनाला सुरुवात झाली. श्रीलंका या स्पर्धेची डिफेंडिंग चॅम्पियन आहे.
महिला आशिया कप 2026 मध्ये 8 संघांनी यात सहभाग घेतला आहे. ज्यात भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई, थायलंड, हॉंगकॉंग आणि इंडोनेशिया या संघांचा यात सहभाग आहे. या 8 संघांना दोन ग्रुपमध्ये विभागण्यात आलं असून ग्रुप ए मध्ये हॉंगकॉंग भारत, पाकिस्तान आणि थायलंड यांचा समावेश आहे. तर ग्रुप बी मध्ये बांगलादेश सोबत श्रीलंका, यूएई, इंडोनेशिया आणि श्रीलंका यांना स्थान मिळालं आहे. महिला आशिया कप 2026 चा पहिला सामना हा थायलंड विरुद्ध हॉंगकॉंग यांच्यात दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियममध्ये होणार आहे. तर भारतीय संघाचा महिला आशिया कप 2026 चा पहिला सामना हा 30 ऑगस्ट रोजी थायलंड विरुद्ध होईल.
28 ऑगस्ट 2026 : थायलंड महिला विरुद्ध हॉंगकॉंग महिला
29 ऑगस्ट 2026 : श्रीलंका महिला विरुद्ध यूएई महिला
30 ऑगस्ट 2026 : भारत महिला विरुद्ध थाईलैंड महिला
31 ऑगस्ट 2026 : बांगलादेश महिला विरुद्ध इंडोनेशिया महिला
1 सप्टेंबर 2026 : पाकिस्तान महिला विरुद्ध थाईलैंड महिला
2 सप्टेंबर 2026 : श्रीलंका महिला विरुद्ध इंडोनेशिया महिला
3 सप्टेंबर 2026 : भारत महिला विरुद्ध हांगकांग महिला
4 सप्टेंबर 2026 : यूएई महिला विरुद्ध इंडोनेशिया महिला
5 सप्टेंबर 2026 : भारत महिला विरुद्ध पाकिस्तान महिला
6 सप्टेंबर 2026 : श्रीलंका महिला विरुद्ध बांगलादेश महिला
7 सप्टेंबर 2026 : पाकिस्तान महिला विरुद्ध हॉंगकॉंग महिला
8 सप्टेंबर 2026 : बांग्लादेश महिला विरुद्ध यूएई महिला
10 सप्टेंबर 2026 : सेमीफायनल-1
11 सप्टेंबर 2026 : सेमीफाइनल-2
13 सप्टेंबर 2026 : फायनल
30 ऑगस्ट 2026 : भारत महिला विरुद्ध थायलंड महिला
3 सप्टेंबर 2026 : भारत महिला विरुद्ध हॉंगकॉंग महिला
5 सप्टेंबर 2026 : भारत महिला विरुद्ध पाकिस्तान महिला
महिला आशिया कप 2026 चे सामने हे सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर लाईव्ह दाखवले जाणार आहेत. तर लाईव्ह स्ट्रीमिंग सोनी लिव अँप आणि वेबसाइटवर दाखवले जातील.