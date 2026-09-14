/टीम इंडियाच्या महिला संघानेही मोहसिन नक्वीकडून ट्रॉफी नाकारली, पाकिस्तानच्या गृहमंत्र्यांची नाचक्की

Womens Asia Cup 2026 : महिला आशिया कप 2026 स्पर्धेच्या फायनलमध्ये भारतीय संघाने श्रीलंकेला पराभूत करून विजेतेपद पटकावले. आठव्यांदा टीम इंडियाच्या महिला संघाने ही ट्रॉफी जिंकली असून 72 धावांनी श्रीलंकेवर विजय मिळवण्यात आला. मात्र त्यानंतर टीम इंडियाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर आणि त्यांच्या सह खेळाडूंनी एशियन क्रिकेट काउन्सिलचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांच्याकडून ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला. दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर फायनल सामना हा रात्री 11:25 वाजता संपला आणि मात्र त्यानंतर होणारी प्रेझेंटेशन सेरेमनी ही अर्धातासापेक्षा जास्त वेळ थांबलेली होती.
फायनल संपल्यावर सामान्यपणे प्रेझेंटेशन सेरेमनीच्या शेवटी होणारा विजेत्या संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौरची मुलाखत ब्रॉडकास्टरने सामना संपल्या संपल्या घेतली. त्यानंतर बीसीसीआयच्या अधिकाऱ्यांकडून नंदिनी शर्माला फिल्डिंग मेडल देताना दिसून आले. काही मिनिटांनी पोस्ट मॅच प्रेझेंटेशन सेरेमनी सुरु तर झाली मात्र भारतीय संघ ड्रेसिंग रूममध्येच राहिली आणि परवेज महरूफने विजेत्या संघाला ट्रॉफी न देताच कार्यक्रम संपवला.
हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वातील भारतीय संघ हा एशियन चॅम्पियन बनल्यावर भारतीय महिला संघ ट्रॉफीची वाट पाहत होती. ड्रेसिंग रूमच्या सर्वात पुढे टीम इंडियाची उपकर्णधार बाहेर निघाली. तिची नजर जशी स्टेजवर उभ्या असलेल्या मोहसिन नक्वी यांच्यावर पडली ती पुन्हा मागे परतली. भारतीय महिला संघाने स्पर्धा जिंकली मात्र विजेतेपदाची ट्रॉफी मोहसिन नक्वी यांच्या हस्ते स्वीकारण्यास ते अजिबात तयार नव्हते.
Mohsin Naqvi running away from ground after getting humiliated by Indian Women team. Just look at his speed, he is literally running out of shame & it is written all over his face.September 13, 2026
He is so shameless, he knew that Indians hate him like anything & still this beggar went there to…
भारताने डिफेंडिंग चॅम्पियन श्रीलंकेला पराभूत केले आणि महिला आशिया कपवर आठव्यांदा नाव कोरलं. ओपनिंग फलंदाज शेफाली वर्मा हिने 39 बॉलमध्ये 68 धावा केल्या. स्मृति मंधानाने 39 बॉलमध्ये 59 धावा केल्या. दोघांमध्ये 129 धावांची ओपनिंग पार्टनरशिप झाली. भारताने 183/5 चा मोठा स्कोअर केला. यानंतर श्रीचरणीने 4 विकेट आणि दीप्ती शर्माने 3 विकेट घेऊन श्रीलंकेला 111 धावांवर सर्वबाद केले. पण सामना संपल्यानंतरही भारताला त्यांच्या ट्रॉफीसाठी वाट पाहावी लागली.
मोहसिन नक्वी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचा अध्यक्ष असण्यासोबतच पाकिस्तानचे गृहमंत्री सुद्धा आहेत. पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान देशाचे राजकीय संबंध अधिक ताणले गेले. पुरुष आशिया कप 2025 मध्ये भारतीय संघाने पाकिस्तानला पराभूत केलं. तेव्हा देखील टीम इंडियाने मोहसिन नक्वी यांच्याकडून ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिलेला. यावेळी मोहसिन नक्वी यांनी ती ट्रॉफी भारतीय संघाला न देताच ती स्वतःसोबत घेऊन गेले. अद्याप ही ट्रॉफी भारतीय पुरुष संघाला मिळालेली नाही.