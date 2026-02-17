भारताचं सेमीफायनलचं तिकीट झालं पक्कं, फक्त 47 बॉलमध्ये पूर्ण केलं विजयाचं टार्गेट

IND VS NEP : आयसीसी टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये भारताचा पुरुष क्रिकेट संघ जबरदस्त कामगिरी करून सुपर 8 फेरीत पोहोचला आहे तर दुसरीकडे वुमन्स आशिया कप रायजिंग स्टार्स 2026 च्या सेमी फायनलमध्ये भारताचा महिला संघाने सुद्धा स्थान मिळवलं आहे. थायलंडच्या बँकॉक येथील टर्डथाई क्रिकेट ग्राउंडवर खेळवण्यात आलेल्या ग्रुप ए च्या शेवटच्या सामन्यात टीम इंडिया ए ने नेपाळ संघाचा 7 विकेटने पराभव केला असून आधी फिल्डिंग करताना भारतीय संघाने तनुजा कंवरच्या जबरदस्त गोलंदाजीच्या जीवावर नेपाळला 78 धावांवर गुंडाळलं. त्यानंतर भारत ए ने 7.5 ओव्हरमध्ये तीन विकेट गमावून विजयाचं लक्ष मिळवलं आहे.
नेपाळ विरुद्ध मिळालेल्या या विजयानंतर गतविजेत्या टीम इंडिया एने तीन सामन्यात चार पॉईंट्स आणि +3.042 च्या नेट रन रेटने ग्रुप ए मध्ये अव्वल आहे. ओपनिंग सामन्यात यूएईकडून मिळालेल्या पराभवानंतर राधा यादवच्या नेतृत्वात भारतीय ए संघाने पाकिस्तान ए आणि नेपाळ विरुद्ध लागोपाठ विजय मिळवला. दोन्ही ग्रुपमधून टॉपवर असलेले संघ सेमी फायनलमध्ये पोहोचणार आहेत. अशात यूएई आणि पाकिस्तान ए यांच्यात शेवटच्या ग्रुप सामन्याच्या निकालाचा भारतावर कोणताही परिणाम होणार नसल्याने टीम इंडिया ए ने थेट सेमी फायनलमध्ये स्थान निश्चित केलंय.
दोन सामन्यांतून चार गुणांसह आणि +0.611 च्या नेट रन रेटसह युएई गटात दुसऱ्या स्थानावर आहे. दोन सामन्यांतून दोन गुणांसह आणि -1.012 च्या नेट रन रेटसह पाकिस्तान अ संघ तिसऱ्या स्थानावर आहे. नेपाळ एकही गुण न घेता गटात तळाशी राहिला.
टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतल्यावर भारतीय गोलंदाजांनी नेपाळची फलंदाजी उध्वस्त केली. तनुजा कंवरने नेपाळच्या वरच्या आणि मधल्या फळीचा पराभव केला आणि 11 व्या षटकात त्यांची धावसंख्या 59/5 अशी केली. नेपाळच्या खालच्या फळीतील फलंदाजांना आणखी फक्त 19 धावा जोडता आल्या. नेपाळकडून संजना खडकाने सर्वाधिक 22 धावा केल्या. भारताच्या फिरकीपटूंनी सामन्यात नेपाळच्या दहापैकी नऊ विकेट्स घेतल्या. मिन्नू मनीने तीन विकेट्स घेतल्या, तर कर्णधार राधा यादवने दोन विकेट्स घेतल्या. एक विकेट रन-आउट झाली.
विजयासाठी नेपाळकडून भारताला 79 धावांचं आव्हान देण्यात आलं. हे आव्हान पूर्ण करताना दीया यादवने पहिल्या ओव्हरमध्ये विकेट गमावली. मात्र त्यानंतर व्रिंदा दिनेशने नाबाद 39 धावा केल्या. तर अनुष्का शर्माने 10, तेजल हसबनीसने 18 धावा केल्या. टीम इंडियाने 7.5 ओव्हरमध्येच विजयाचं आव्हान पूर्ण केलं. आता शुक्रवारी टीम इंडिया ए संघाचा सेमी फायनल सामना खेळवला जाणार आहे.