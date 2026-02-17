English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • भारताचं सेमीफायनलचं तिकीट झालं पक्कं, फक्त 47 बॉलमध्ये पूर्ण केलं विजयाचं टार्गेट

भारताचं सेमीफायनलचं तिकीट झालं पक्कं, फक्त 47 बॉलमध्ये पूर्ण केलं विजयाचं टार्गेट

IND VS NEP : थायलंडच्या बँकॉक येथील टर्डथाई क्रिकेट ग्राउंडवर खेळवण्यात आलेल्या ग्रुप ए च्या शेवटच्या सामन्यात टीम इंडिया ए ने नेपाळ संघाचा 7 विकेटने पराभव केला. या विजयासह टीम इंडियाने स्पर्धेच्या सेमी फायनलमध्ये प्रवेश केलाय.   

पूजा पवार | Updated: Feb 17, 2026, 01:18 PM IST
भारताचं सेमीफायनलचं तिकीट झालं पक्कं, फक्त 47 बॉलमध्ये पूर्ण केलं विजयाचं टार्गेट
Photo Credit - Social Media

IND VS NEP : आयसीसी टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये भारताचा पुरुष क्रिकेट संघ जबरदस्त कामगिरी करून सुपर 8 फेरीत पोहोचला आहे तर दुसरीकडे वुमन्स आशिया कप  रायजिंग स्टार्स 2026 च्या सेमी फायनलमध्ये भारताचा महिला संघाने सुद्धा स्थान मिळवलं आहे. थायलंडच्या बँकॉक येथील टर्डथाई क्रिकेट ग्राउंडवर खेळवण्यात आलेल्या ग्रुप ए च्या शेवटच्या सामन्यात टीम इंडिया ए ने नेपाळ संघाचा 7 विकेटने पराभव केला असून आधी फिल्डिंग करताना भारतीय संघाने तनुजा कंवरच्या जबरदस्त गोलंदाजीच्या जीवावर नेपाळला 78 धावांवर गुंडाळलं. त्यानंतर भारत ए ने 7.5 ओव्हरमध्ये तीन विकेट गमावून विजयाचं लक्ष मिळवलं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

टीम इंडिया ए ग्रुपमध्ये अव्वल : 

नेपाळ विरुद्ध मिळालेल्या या विजयानंतर गतविजेत्या टीम इंडिया एने तीन सामन्यात चार पॉईंट्स आणि +3.042 च्या नेट रन रेटने ग्रुप ए मध्ये अव्वल आहे. ओपनिंग सामन्यात यूएईकडून मिळालेल्या पराभवानंतर राधा यादवच्या नेतृत्वात भारतीय ए संघाने पाकिस्तान ए आणि नेपाळ विरुद्ध लागोपाठ विजय मिळवला. दोन्ही ग्रुपमधून टॉपवर असलेले संघ सेमी फायनलमध्ये पोहोचणार आहेत.  अशात यूएई आणि पाकिस्तान ए यांच्यात शेवटच्या ग्रुप सामन्याच्या निकालाचा भारतावर कोणताही परिणाम होणार नसल्याने टीम इंडिया ए ने थेट सेमी फायनलमध्ये स्थान निश्चित केलंय. 

दोन सामन्यांतून चार गुणांसह आणि +0.611 च्या नेट रन रेटसह युएई गटात दुसऱ्या स्थानावर आहे. दोन सामन्यांतून दोन गुणांसह आणि -1.012 च्या नेट रन रेटसह पाकिस्तान अ संघ तिसऱ्या स्थानावर आहे. नेपाळ एकही गुण न घेता गटात तळाशी राहिला.

टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतल्यावर भारतीय गोलंदाजांनी नेपाळची फलंदाजी उध्वस्त केली. तनुजा कंवरने नेपाळच्या वरच्या आणि मधल्या फळीचा पराभव केला आणि 11 व्या षटकात त्यांची धावसंख्या 59/5  अशी केली. नेपाळच्या खालच्या फळीतील फलंदाजांना आणखी फक्त 19 धावा जोडता आल्या. नेपाळकडून संजना खडकाने सर्वाधिक 22 धावा केल्या. भारताच्या फिरकीपटूंनी सामन्यात नेपाळच्या दहापैकी नऊ विकेट्स घेतल्या. मिन्नू मनीने तीन विकेट्स घेतल्या, तर कर्णधार राधा यादवने दोन विकेट्स घेतल्या. एक विकेट रन-आउट झाली.

सेमी फायनल सामना कधी? 

विजयासाठी नेपाळकडून भारताला 79 धावांचं आव्हान देण्यात आलं. हे आव्हान पूर्ण करताना दीया यादवने पहिल्या ओव्हरमध्ये विकेट गमावली. मात्र त्यानंतर व्रिंदा दिनेशने नाबाद 39 धावा केल्या. तर अनुष्का शर्माने 10, तेजल हसबनीसने 18 धावा केल्या. टीम इंडियाने 7.5 ओव्हरमध्येच विजयाचं आव्हान पूर्ण केलं. आता शुक्रवारी टीम इंडिया ए संघाचा सेमी फायनल सामना खेळवला जाणार आहे. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
IND vs NEPwomens asia cup rising stars 2026Cricket NewsTeam IndiamRadha Yadav

इतर बातम्या

'त्या' भावनिक आवाहनानंतर NCP च्या बैठकीत एकच आवाज...

महाराष्ट्र बातम्या