/चॅम्पियन्स ट्रॉफीचं यजमानपद काढल्याने श्रीलंकेला 188 कोटींचं नुकसान

Champions Trophy 2026 : आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने श्रीलंकेकडून आयसीसी महिला चॅम्पियन्स ट्रॉफीचं यजमानपद काढून घेतलं आहे. श्रीलंकन क्रिकेट बोर्डात असलेल्या वाढत्या राजकीय हस्तक्षेपामुळे आयसीसीने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्डाकडून आयसीसी महिला चॅम्पियन ट्रॉफीचे यजमानपद काढून घेत मोठा धक्का दिला यंदा चॅम्पियन ट्रॉफीमध्ये एकूण 6 संघांचा सहभाग असणार असून श्रीलंकेनंतर स्पर्धेच्या यजमानपदासाठी 5 देशांमध्ये शर्यत होती. अखेर यात भारताने बाजी मारल्याने आता फेब्रुवारी 2027 मध्ये होणारी चॅम्पियन ट्रॉफी भारतातील दोन मैदानांवर होणार आहे. मात्र श्रीलंकेने आयसीसी महिला चॅम्पियन्स ट्रॉफीचं यजमानपद गमावल्याने त्यांना 188 कोटींचं नुकसान झालं आहे.
श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाच्या निवडणूका या सारख्या टाळल्या जात होत्या. सद्यस्थितीत बोर्डाचे संचालन सरकारद्वारे गठीत केलेली एक समिती करत होती. बोर्डाच्या कामकाजाबाबतची अस्पष्टता आणि वाढता सरकारी हस्तक्षेप ही यजमानपद गमावण्याची मुख्य कारणे होती. एका ताज्या माहितीनुसार, यजमानपद गमावल्यामुळे श्रीलंका क्रिकेटला अंदाजे 20 मिलियन अमेरिकन डॉलर्सचा फटका बसणार आहे.
ICC ने चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या यजमानपदाच्या रिप्लेसमेंट म्हणून बांग्लादेश, भारत आणि दक्षिण अफ्रीका यांच्या देशांचा विचार केला होता. शेवटी भारताच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाला. चॅम्पियन्स ट्रॉफीचे यजमानपद हिरावून घेतल्यामुळे श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाला अंदाजे 20 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सचे नुकसान सोसावे लागू शकते. भारतीय चलनात ही रक्कम 188 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. श्रीलंकेसाठी हा एक मोठा धक्का आहे.
श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाकडून एका मोठ्या स्पर्धेचं यजमानपद जाणं ही पहिलीच वेळ नाहीये. यापूर्वी 2023 मध्ये सुद्धा आयसीसीने निर्णय सुनावलं होता. 19 वर्षांखालील पुरुषांच्या विश्वचषकाचे यजमानपद श्रीलंकेकडून दक्षिण आफ्रिकेकडे सोपवण्यात आले, कारण श्रीलंका क्रिकेटमधील सरकारी हस्तक्षेप सातत्याने वाढत होता आणि आयसीसीच्या नियमांनुसार तसे होणे योग्य नाही.
श्रीलंका क्रिकेटचं कामकाज हे सध्या सरकारद्वारे गठीत केलेली ट्रांसफॉरमेशन कमिटी बघत आहे. आयसीसीने स्पष्ट केलं की श्रीलंकन क्रिकेटचं प्रशासन हे आयसीसीच्या संविधानानुसार व्हायला हवं. दरम्यान प्रशासकीय कारभाराशी संबंधित मुद्दे निकाली निघेपर्यंत श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाचे अधिकारी आयसीसीच्या बैठकांमध्ये सहभागी होऊ शकणार नाहीत.
आयसीसी महिला चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2027 चं आयोजन हे 14 ते 28 फेब्रुवारी पर्यंत भारतात केलं जाणार असून यात भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, न्यूझीलंड, दक्षिण अफ्रीका आणि श्रीलंका यांचा सहभाग होता. ही स्पर्धा टूर्नामेंट राउंड रॉबिन फॉर्मेटमध्ये खेळवला जाणार असून पॉइंट्स टेबलच्या टॉप 2 संघात फायनलचा सामना पार पडेल.