/IND VS PAK : 14 जूनचा रविवारी होणार ब्लॉकबस्टर, क्रिकेटच्या मैदानात भिडणार भारत - पाकिस्तान, कुठे पाहाल सामना?

T20 World Cup 2026 : मागच्यावर्षी आयसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 चं विजेतेपद जिंकावणारा भारतीय महिला संघ आता इंग्लंडमध्ये सुरु असलेल्या महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 (Womens T20 World Cup 2026) मध्ये 14 जून रोजी आपला स्पर्धेतील पहिलाच सामना खेळणार आहेत. 12 जून ते 5 जुलै दरम्यान महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 इंग्लंडमध्ये खेळवला जात आहे. भारतीय महिला संघ 14 जून रोजी त्यांचा पहिलाच सामना पारंपरिक विरोधी संघ असणाऱ्या पाकिस्तान सोबत खेळणार आहे. त्यामुळे जगभरातील क्रिकेट चाहत्यांना रविवारी क्रिकेटच्या मैदानावर भारत - पाकिस्तानमधील ब्लॉकबस्टर सामना पाहायला मिळेल.
इंग्लंडमध्ये आयसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कपच्या 10 व्या एडिशनला सुरुवात झाली आहे. यंदा या स्पर्धेत 12 संघ सहभागी होणार असून मागच्यावेळी स्पर्धेत 10 संघांनी सहभाग घेतला होता. यंदा स्पर्धेतील संघांना दोन ग्रुपमध्ये विभागण्यात आलं असून प्रत्येक ग्रुपमध्ये सहा संघ आहेत. भारतीय महिला क्रिकेट संघ आतापर्यंत पाचवेळा महिला टी20 वर्ल्ड कपच्या सेमीफायनलमध्ये पोहोचली आहे. 2020 मध्ये भारतीय संघ महिला टी20 वर्ल्ड कपच्या फायनलमध्ये पोहोचला होता मात्र त्यांना पराभव स्वीकारावा लागला.
ग्रुप 1 मध्ये भारतसह पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, बांगलादेश आणि नेदरलँड हे संघ आहेत. भारत - पाकिस्तान यांच्यात 14 जून रोजी होणारा सामना हा बर्मिंघममध्ये होणार आहे.
14 जून, रविवार: भारत विरुद्ध पाकिस्तान (बर्मिंघम) – संध्याकाळी 7:00 वाजता
17 जून, बुधवार: भारत विरुद्ध नेदरलँड (लीड्स) – संध्याकाळी 7:00 वाजता
21 जून, रविवार: दक्षिण अफ्रीका विरुद्ध भारत (मॅनचेस्टर) – संध्याकाळी 7:00 वाजता
25 जून, गुरुवार: भारत विरुद्ध बांग्लादेश (मॅनचेस्टर) – संध्याकाळी 7:00 वाजता
28 जून, रविवार: ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध भारत (लॉर्ड्स, लंदन) – संध्याकाळी 7:00 वाजता
महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये एकूण 24 दिवसात 33 सामने खेळवले जाणार आहे. ग्रुप स्टेजमध्ये प्रत्येक संघाला इतर संघाशी एक-एक सामना खेळावा लागणार आहे. ग्रुप स्टेजनंतर ग्रुपमध्ये टॉप 2 वर राहणारे संघ हे सेमी फायनलमध्ये पोहोचतील. ग्रुप 1 मध्ये नंबर 1 वर असणारा संघ सेमी फायनलमध्ये ग्रुप २ मध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर असणाऱ्या संघाशी भिडणार तर ग्रुप 2 मध्ये नंबर 1 वर असलेला संघ ग्रुप 1 मध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर असणाऱ्या संघाशी भिडेल. सेमी फायनलमध्ये विजेता ठरलेले संघ 5 जुलै रोजी फायनलमध्ये एकमेकांशी भिडतील.
महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 चे क्रिकेट सामने हे JioHotstar वर लाईव्ह स्ट्रीमिंग द्वारे पाहायला मिळतील. तर टेलिव्हिजनवर स्टार स्पोर्ट्स 1, स्टार स्पोर्ट्स 1 एचडी, स्टार स्पोर्ट्स 2, स्टार स्पोर्ट्स 2 एचडी, स्टार स्पोर्ट्स 3 आणि स्टार स्पोर्ट्स 3 एचडी टीवी या सामन्यांचा लाईव्ह टेलिकास्ट होईल.