/टीम इंडियासाठी आज करो वा मरोचा सामना, सेमी फायनलमधील आव्हान कायम ठेवण्याचं आव्हान, कुठे पाहाल लाईव्ह?

IND VS BAN Womens T20 World Cup 2026 : आयसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धा सध्या सुरु आहे. 25 जून रोजी भारत विरुद्ध बांगलादेश यांच्यात ग्रुप स्टेजचा सामना होणार असून हा सामना भारतासाठी सेमी फायनलच्या शर्यतीत टिकून राहण्यासाठी अत्यंत महत्वाचा आहे. भारतीय महिला संघ हा ग्रुप ए चा भाग असून यात पाकिस्तान, बांगलादेश, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका, नेदरलँड यांचा समावेश आहे. टीम इंडियाने ग्रुप स्टेजमध्ये आतापर्यंत तीन सामने खेळले असून यातील पाकिस्तान आणि नेदरलँड विरुद्ध सामने त्यांनी जिंकलेत तर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सामन्यात त्यांना पराभव मिळाला. त्यामुळे आता टीम इंडियाला उर्वरित दोन सामने जिंकणं महत्वाचं असणार आहे. त्यातील एक सामना हा बांगलादेश विरुद्ध तर शेवटचा ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध आहे. त्यामुळे सेमी फायनलच्या शर्यतीत टिकून राहायचं असेल तर टीम इंडियाला बांगलादेश सोबतचा आजचा सामना जिंकणं महत्वाचं असणार आहे.
भारतीय संघ ग्रुप ए मध्ये असून टीम इंडियाच्या पॉईंट्स टेबलमध्ये 4 पॉईंट्स असून नेट रन रेट मजबूत असून दुसऱ्या स्थानी आहे. पाकिस्तान विरुद्ध नेदरलँड यांच्यात मोठ्या संख्येने भारतीय संघाचा विजय झाल्याने त्यांचा नेट रन रेट फार मजबूत झाला. दुसरीकडे बांगलादेश, पाकिस्तान आणि न्यूझीलंडला हरवून त्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. बांगलादेशचा संघ हा फक्त कोणत्या एका स्टार खेळाडूवर नाही तर सामूहिक प्रदर्शनावर अवलंबून आहे. त्यामुळे टीम इंडियासाठी गुरुवारी बांगलादेश विरुद्ध होणारा सामना सोपा नसेल.
25 जून गुरुवारी भारत विरुद्ध बांगलादेश आयसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा ग्रुप स्टेज सामना हा ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंडवर खेळवला जाणार आहे. संध्याकाळी ७ वाजता या सामन्याला सुरुवात होणार असून या सामन्याचा थेट प्रक्षेपण टीव्हीवर Star Sports Networkवर दाखवलं जाईल आणि याचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग JioHotstar वर होईल.
कर्णधार हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स आणि यस्तिका भाटिया लय बनवण्यात फेल ठरली. ज्यामुळे फिनिशर फिनिशर ऋचा घोष आणि दीप्ती शर्मावर दबाव वाढला. भारतीय संघाने प्रथम फलंदाजी करून १५८ धावांचं आव्हान दिलं होतं. हे आव्हान पूर्ण करण्यात दक्षिण आफ्रिकेला यश आलं आणि त्यांनी ५ बॉल राखून ६ विकेटने विजय मिळवला. मरिझान कॅपने ८१ धावा केल्या.