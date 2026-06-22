/Womens T20 World Cup 2026 : सामना गेला तेल लावत! पाकिस्तानच्या खेळाडूंनी मारला फास्टफूडवर ताव अन् थेट वर्ल्ड कपमधून पडले बाहेर

Womens T20 World Cup 2026 : महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये (Womens T20 World Cup 2026) पाकिस्तानने आपल्या प्रदर्शनाने निराशा केली आहे. पाकिस्तान संघ महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धेत ग्रुप स्टेजमध्ये ग्रुप ए चा भाग आहे. यात पाकिस्तानचे आतापर्यंत तीन सामने झाले असून या तीनही सामन्यात त्यांना पराभव मिळाला आहे. त्यामुळे आता स्पर्धेतील पाकिस्तानच्या महिला संघाचं आव्हान संपुष्टात आलं आहे. त्यानंतर आता पाकिस्तानच्या महिला संघाचा एक व्हिडीओ समोर आला असून यात त्या सामन्यापूर्वी फास्टफूडवर ताव मारताना दिसतायत. सोशल मीडियावर फोटो व्हायरल झाल्याने पाकिस्तानी फॅन्स त्यांच्या महिला संघाला ट्रोल करत आहेत. महिला वर्ल्ड कपच्या ग्रुप स्टेजमधील अत्यंत महत्वाच्या सामन्यापूर्वी अशा प्रकारे फास्ट फूडवर ताव मारणं योग्य आहे का? असा प्रश्न चाहते उपस्थित करतायत. तर या व्हायरल फोटोवरून पाकिस्तानचा संघ हा महिला वर्ल्ड कप जिंकण्याच्या उद्देशाने इंग्लंडला आला आहे की नाही यावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
इंग्लंडमधील एका फास्ट फूड रेस्टॉरंटमध्ये गेल्यामुळे पाकिस्तानच्या महिला क्रिकेट संघाला सामन्यादरम्यान याची किंमत मोजावी लागली. सामन्यापूर्वी फास्ट फूड खाल्ल्याने याचा परिणाम स्पर्धेदरम्यान त्यांच्या आरोग्यावरही झाला. २० जून रोजी बांगलादेशविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी पाकिस्तानच्या महिला क्रिकेट संघाने मोठ्या प्रमाणावर 'फास्ट फूड'चा आस्वाद घेतला होता. आयसीसी स्पर्धेच्या अगदी मध्यात पाकिस्तानी संघाने केलेल्या या कृतीला त्यांच्या चाहत्यांनी अनप्रोफेशनल ठरवलं आहे.
पाकिस्तानच्या संघाची काय अवस्था झाली ते पाहूया. त्यानंतर त्यांना बांगलादेशविरुद्ध 23 धावांनी पराभव पत्करावा लागला. संघाची दुर्दशा इथेच थांबली नाही. या पराभवानंतर 2026 च्या महिला टी20 वर्ल्ड कपमधून बाहेर पडणारा पहिला संघ ठरण्याची नामुष्कीही त्यांच्यावर ओढवली आहे.
They really went to eat fast food as a team mid tournament and the women’s team consultant Mr. Wahab Riaz himself was there with them Absolutely nothing professional about Pakistan Cricket. https://t.co/EguDwwX6mj pic.twitter.com/mPCDnnp0PbAy (overXtracover) June 20, 2026
पाकिस्तानचा पहिला सामना हा भारताविरुद्ध 14 जून रोजी झाला होता. यात भारताने पाकिस्तानचा दारुण पराभव केला. त्यानंतर १७ जून रोजी झालेल्या दुसऱ्या सामन्यात त्यांना दक्षिण आफ्रिकेकडून दोन विकेट राखून पराभव स्वीकारावा लागला. सलग दोन पराभव होऊनही सरावावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी त्यांनी 'फास्ट-फूड पार्टी' करण्यात वेळ घालवला आणि परिणामी बांगलादेशविरुद्धचा तिसरा सामनाही ते हरले. सलग तीन पराभवांमुळे सेमी फायनलच्या शर्यतीतून बाहेर पडलेला पाकिस्तान संघ आता ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध खेळणार आहे; या सामन्यात त्यांचा विजय होण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे पाकिस्तान संघाचं स्पर्धेतील आव्हान आता संपुष्टात झाल्यात जमा आहे.