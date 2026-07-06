/स्पर्धेतून बाहेर होऊनही भारतीय महिला संघ मालामाल! आयसीसीने पाडला संघावर पैशांचा पाऊस...

Women's T20 World Cup 2026 Prize Money : महिला टी20 विश्वचषकाचा फायनलचा सामना काल पार पडला, या सामन्यामध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने ट्रॅाफी नावावर केली. ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने टी20 विश्वचषक 2026 चे जेतेपद जिंकून सातव्यांदा विजेतेपद नावावर केले आहे. इंग्लंड विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया महिला संघामध्ये काल सामना पार पडला, या सामन्यामध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने लॅार्ड्सवर 7 विकेट्सने पराभूत केले. भारताचा संघ या स्पर्धेमध्ये लीग टप्प्यातूनच बाहेर पडला, टीम इंडियाने 2025 मध्ये झालेल्या एकदिवसीय विश्वचषकाचे विजेतेपद नावावर केले होते. लीग टप्प्यात ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने भारताला पराभूत केले आणि टीम इंडिया स्पर्धेतून बाहेर झाली होती.
आता कोणाला किती बक्षीस रक्कम देण्यात आली आहे यासंदर्भात या लेखामध्ये सांगणार आहोत. भारताचा संघ लीग टप्प्यातून बाहेर झाला असला तरी टीम इंडियावर आयसीसीने कोट्यवधी रुपयांचा वर्षाव केला आहे. महिला टी20 विश्वचषक 2026 साठी आयसीसीने 83.41 कोटी अंदाजे बक्षीस रक्कम निश्चित केली होती. ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने विजेतेपद जिंकले विजेत्या संघाला 22.27 कोटी रुपये मिळाले आहेत. तर आयसीसीच्या महिला टी20 विश्वचषक स्पर्धेमध्ये सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक संघाला 2.35 कोटी रुपये मिळाले. त्याचबरोबर आयसीसीने सामना जिंकल्याची देखील काही रक्कम ठरवली होती ती देखील त्याच्या खात्यामध्ये देण्यात आली आहे.
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भारतीय संघाने एकूण तीन सामने जिंकले आणि अंदाजे 88 लाख रुपये मिळवले. टी20 विश्वचषकाणध्ये भारताच्या संघाने एकूण कमाई अंदाजे 3.23 कोटी रुपये झाली आहे. आयसीसीने मागील विश्वचषकाच्या तुलनेत या वर्षीच्या महिला टी20 विश्वचषकासाठीच्या बक्षीस रकमेत 10 टक्क्यांनी वाढ केली आहे. दुसरीकडे, इंग्लंडला 97 दशलक्ष रुपये मिळाले. यावर्षी आयसीसीने केवळ बक्षिसाची रक्कमच वाढवली नाही, तर संघांची संख्याही 10 वरून 12 पर्यंत वाढवली. आयसीसीने उपांत्य फेरीत पराभूत झालेल्या संघांना 64.2 दशलक्ष दिले.
ऑस्ट्रेलियाने वेस्ट इंडिजला हरवून अंतिम फेरीत प्रवेश केला, तर इंग्लंडने दक्षिण आफ्रिकेला हरवले. संघांना गट फेरीतील प्रत्येक विजयासाठीही पैसे मिळाले. फायनान्शिअल एक्सप्रेसमधील एका अहवालानुसार, गट फेरीतील पाच सामन्यांमधून मिळालेल्या कमाईसह ऑस्ट्रेलियाने या स्पर्धेतून एकूण 208 दशलक्ष कमावले.