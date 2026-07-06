Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /स्पर्धेतून बाहेर होऊनही भारतीय महिला संघ मालामाल! आयसीसीने पाडला संघावर पैशांचा पाऊस...

स्पर्धेतून बाहेर होऊनही भारतीय महिला संघ मालामाल! आयसीसीने पाडला संघावर पैशांचा पाऊस...

महिला टी20 विश्वचषकाचा फायनलचा सामना काल पार पडला, या सामन्यामध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने ट्रॅाफी नावावर केली. लीग टप्प्यात ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने भारताला पराभूत केले आणि टीम इंडिया स्पर्धेतून बाहेर झाली होती. आता कोणाला किती बक्षीस रक्कम देण्यात आली आहे यासंदर्भात या लेखामध्ये सांगणार आहोत.

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 06, 2026, 03:04 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 03:04 PM IST
स्पर्धेतून बाहेर होऊनही भारतीय महिला संघ मालामाल! आयसीसीने पाडला संघावर पैशांचा पाऊस...
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
धोका अजून टळलेला नाही! पुणे हवामान विभागाचा पावसासंदर्भात इशारा; म्हणाले, 'पुढले 48 तास...'
maharashtra weather22 min ago
2
Aditya Thackeray24 min ago
3
nashik27 min ago
4
auto news49 min ago
5
Mumbai56 min ago