/एक चूक आणि स्पर्धेतून बाहेर... टीम इंडियाला सेमीफायनलचे तिकीट मिळवण्यासाठी करावा लागणार चमत्कार! समजून घ्या समीकरणं

ICC Women's T20 World Cup : महिला टी20 संघाचा काल सामना पार पडला, हा सामना भारत विरुद्ध बांग्लादेश महिला संघ यांच्यामध्ये खेळवण्यात आला. या सामन्यात भारताच्या संघाने बांग्लादेशला 5 विकेट्सने पराभूत केले. या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने खराब फिल्डिंग पाहायला मिळाली, त्यामुळे पुढील सामन्याआधी टीम इंडियाच्या या कमजोरीवर काम करणे गरजेचे आहे. भारतीय संघाचा पुढील सामना हा टीम इंडियासाठी मोठे आव्हान असणार आहे. त्याचबरोबर भारताच्या संघाला सेमीफायनलमध्ये जाण्यासाठी पुढील सामना हा करो या मरो अशी स्थिती असणार आहे.
भारताच्या संघाने बांग्लादेशला पराभूत केले तर आता काल दक्षिण आफ्रिकेने देखील नेदरलॅंडला पराभूत करुन सेमीफायनलच्या आशा जिवंत ठेवल्या आहेत. आता सेमीफायनलचे समीकरण टीम इंडियासाठी कशी आहे यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या. आता परिस्थिती अशी आहे की, 'अ' गटातून भारत, दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांपैकी कोणताही एक संघ बाहेर पडू शकतो. त्यामुळे सेमीफायनलचे समीकरण हे आणखीनच मनोरंजक होत चालले आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सामन्यात भारताच्या संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला होता त्यामुळे संघाने दोन गुण गमावले होते. त्यामुळे आता भारतीय संघाच्या उपांत्य फेरीच्या अडचणींमध्ये देखील वाढ झाली आहे.
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कारण आता भारताच्या संघाचा पुढील सामना हा ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध आहे त्यामुळे तो सामना जिंकणे अनिवार्य आहे. आता भारतीय संघासाठी प्रत्येक धाव आणि प्रत्येक विकेटला अधिक महत्त्व आहे, कारण स्पर्धेचा निकाल नेट रन रेटवर लागू शकतो. भारताच्या संघाने संघाने चार सामन्यातील तीन सामन्यात विजय मिळवला आहे, यामध्ये भारतीय संघाचा रन रेट हा दक्षिण आफ्रिकेच्या संघापेक्षा आतातरी चांगला आहे. एक सामना गमावल्यानंतर तीन सामन्याच्या विजय झाल्यानंतर भारताचा संघ हा दुसऱ्या स्थानावर आहे, संघाचा रन रेट हा 6 गुणांसह +2.268 इतका आहे. तर दक्षिण आफ्रिकेने कालच्या सामन्यामध्ये नेदरलॅंडला पराभूत केल्यानंतर संघ सध्या तिसऱ्या स्थानावर सहा गुणांसह आहे. दक्षिण आफ्रिकेचा रन रेट हा +0.734 इतका आहे.