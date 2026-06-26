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एक चूक आणि स्पर्धेतून बाहेर... टीम इंडियाला सेमीफायनलचे तिकीट मिळवण्यासाठी करावा लागणार चमत्कार! समजून घ्या समीकरणं

भारतीय संघाचा पुढील सामना हा टीम इंडियासाठी मोठे आव्हान असणार आहे. त्याचबरोबर भारताच्या संघाला सेमीफायनलमध्ये जाण्यासाठी पुढील सामना हा करो या मरो अशी स्थिती असणार आहे. त्यामुळे भारताच्या संघाला सेमीफायनलमध्ये जाण्यासाठी कशी स्थिती आहे यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 26, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 03:32 PM IST
एक चूक आणि स्पर्धेतून बाहेर... टीम इंडियाला सेमीफायनलचे तिकीट मिळवण्यासाठी करावा लागणार चमत्कार! समजून घ्या समीकरणं
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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