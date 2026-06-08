/पुन्हा मौका मौका, क्रिकेटच्या मैदानावर भारत - पाकिस्तान संघ येणार आमनेसामने, नोट करून ठेवा तारीख

IND VS PAK T20 Womens World Cup 2026 : महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 ला (Womens T20 World Cup 2026) येत्या 12 जून पासून सुरुवात होणार आहे. यंदाचं महिला टी20 वर्ल्ड कप चं हे 10 वं वर्ष असून यंदा प्रथमच या स्पर्धेत एकूण 12 संघ सहभागी होणार आहेत. इंग्लंडच्या एंड वेल्स येथे या वर्ल्ड कपचं आयोजन करण्यात आलं असून ही स्पर्धा 12 जून ते 5 जुलै दरम्यान सुरु असेल. ज्यात एकूण 33 सामने खेळवले जातील.
महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये सर्वांचं लक्ष हे भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्यावर असणार आहे. भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही संघ पारंपरिक विरोधी असून दोन्ही संघ जेव्हा मैदानात समोरासमोर येतात तेव्हा त्या सामन्याकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष असतं. येत्या रविवारी 14 जून रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात बर्मिंघम येथे सामना खेळवला जाणार आहे.
14 जून - भारत विरुद्ध पाकिस्तान (बर्मिंघम)
17 जून - भारत विरुद्ध नीदरलैंड्स (लीड्स)
21 जून - भारत विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका (मँचेस्टर)
25 जून - भारत विरुद्ध बांग्लादेश (मँचेस्टर)
28 जून - भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया (लंडन )
महिला टी20 वर्ल्ड कप स्पर्धेला 2009 मध्ये सुरुवात करण्यात आली. यात 9 वेळा वर्ल्ड कप खेळवला गेला असून यंदा स्पर्धेचं दहावं वर्ष आहे. या वर्ल्ड कपमध्ये भारत आणि पाकिस्तान सांग आतापर्यंत एकूण 8 वेळा आमने सामने आले असून यात 6 वेळा भारताने तर 3 वेळा पाकिस्तानने विजय मिळवला. 2024 महिला टी20 वर्ल्ड कप स्पर्धेत जेव्हा भारत आणि पाकिस्तान संघ समोरासमोर आले, तेव्हा भारताने त्यांचा 6 विकेटने पराभव केला. महिला टी20 क्रिकेटचा इतिहास पाहिला तर भारत आणि पाकिस्तान आतापर्यंत 16 वेळा आमनेसामने आले आहेत. येथेही भारताने वर्चस्व गाजवत 16 पैकी 13 सामने जिंकले आहेत, तर पाकिस्तानच्या महिला क्रिकेट संघाने भारताला केवळ तीन वेळा पराभूत केले आहे.