/Womens T20 World Cup 2026 : चॅम्पियन टीम इंडियावर एका पराभवामुळे टी20 वर्ल्ड कप 2026 मधून बाहेर होण्याचा धोका, जाणून घ्या समीकरण

Womens T20 World Cup 2026 Team India Semi Final Senario : सध्या इंग्लंडमध्ये महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 चे सामने सुरु आहेत. 1 जून पासून या वर्ल्ड कपला सुरुवात झाली असून यात एकूण 12 संघांनी सहभाग घेतलाय. सुरुवातीला या स्पर्धेचे ग्रुप स्टेज सामने सुरु असून 12 संघांना प्रत्येकी 6-6 अशा दोन ग्रुपमध्ये विभागण्यात आलं आहे. यातील भारतीय संघाचा समावेश हा ग्रुप ए मध्ये करण्यात आला असून यात भारताशिवाय ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि नेदरलँड अशा संघांचा समावेश आहे. भारताने आतापर्यंत स्पर्धेत एकूण तीन सामने खेळलेत. यापैकी पाकिस्तान आणि नेदरलँड विरुद्ध सामना टीम इंडियाने जिंकला तर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झालेल्या सामन्यात मात्र त्यांचा पराभव झाला. तीन पैकी दोन ग्रुप स्टेज सामने भारताने जिंकले असले तरी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध एक सामना गमावल्यामुळे त्यांचं सेमी फायनलमधील स्थान अडचणीत येऊ शकतं. हा एक पराभव सुद्धा महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 चा चॅम्पियन संघ ठरलेल्या टीम इंडियासाठी टी20 वर्ल्ड कप 2026 मधून बाहेर पडण्यासाठी कारणीभूत ठरू शकतो. तेव्हा सेमी फायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी भारताच्या महिला संघाचं समीकरण कसं आहे याविषयी जाणून घेऊयात.
यंदाच्या महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये 12 संघांचा समावेश आहे. यातील प्रत्येकी 6-6 संघांना ग्रुप ए आणि ग्रुप बी मध्ये विभागण्यात आलं आहे. टीम इंडियाला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 21 जून रोजी खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात ६ विकेटने पराभव मिळाला, ज्यामुळे पॉईंट्स टेबलमधील समीकरण हे पूर्णपणे बदललं आहे. ग्रुप ए मधील ऑस्ट्रेलिया संघाने ग्रुप स्टेजमधील सुरुवातीचे तीनही सामने जिंकून नंबर 1 च्या स्थानी पोहोचले आहेत. तर भारताने तीन पैकी दोन सामने जिंकून दुसरं स्थान मिळवलं आहे. दक्षिण आफ्रिका आणि बांगलादेश यांच्यात सामान पॉईंट्स आहेत, मात्र चांगल्या नेट रन रेटमुळे दक्षिण आफ्रिकेचा संघ तिसऱ्या स्थानी आहे. तर पाकिस्तान आणि नेदरलँड संघ लागोपाठ तीन सामन्यात पराभूत झाल्याने स्पर्धेतून बाहेर झालेत.
भारतीय संघाच्या अडचणी यामुळे वाढल्या आहेत कारण आता त्यांचे सामने हे बांगलादेश आणि ऑस्ट्रेलिया या संघांविरुद्ध आहेत. आयसीसीच्या नियमांनुसार प्रत्येक ग्रुपमधील दोन संघ नॉकआउट सामन्यात पोहोचतील. जर टीम इंडियाला भारतीय संघाविरुद्ध पराभव मिळाला तर ते ६ पॉईंट्स वरच राहतील आणि सेमीफायनलमध्ये जाण्याचा त्यांचा मार्ग अडचणींचा होईल. दुसरीकडे दक्षिण आफ्रिका संघाचे उर्वरित सामने हे बांगलादेश आणि नेदरलँड विरुद्ध आहेत. या दोन्ही संघांपेक्षा दक्षिण आफ्रिकेचा संघ हा वरचढ ठरू शकतो. दक्षिण आफ्रिकेने उर्वरित दोन्ही सामने जिंकले तर त्यांचे ८ पॉईंट्स होतील आणि ते सेमी फायनमध्ये स्थान मिळतील.
मात्र अजूनही सेमी फायनलचं समीकरण हे पूर्णपणे भारताच्या विरुद्ध नाहीये. जर ऑस्ट्रेलिया आपल्या पुढील सामन्यात पाकिस्तान आणि भारत या दोघांविरुद्ध पराभूत झाली तर चित्र पूर्णपणे पालटू शकतं आणि अनेक संघ क्वालिफिकेशनच्या शर्यतीत येऊ शकतात. सेमी फायनलमध्ये स्थान मिळवायचं असेल तर भारताला काहीही करून बांगलादेश आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्या विरुद्ध उर्वरित ग्रुप स्टेज सामने जिंकावे लागतील.
भारतीय संघाने प्रथम फलंदाजी करताना 159 धावांचं टार्गेट ठेवलं. त्याच्या उत्तरात दक्षिण आफ्रिकेच्या मारिजाने कैपने 81 धावांची जबरदस्त खेळी खेळली आणि ज्यामुळे त्यांनी विजयासाठीचं टार्गेट 19.1 ओव्हरमध्ये पूर्ण केलं. दक्षिण आफ्रिकेने ६ विकेटने विजय मिळवला. या सामन्यात राधा यादव कडून दोन सुटलेले कॅच सुद्धा टीम इंडियावर भारी पडले. तिने मारिजाने कैपला एकदा 27 धावांवर असताना आणि एकदा 66 धावांवर असताना जीवदान दिलं. ज्याचा पूर्ण फायदा मारिजाने कैपने उचलला.