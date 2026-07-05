/आज महिला टी20 वर्ल्ड कपचा फायनल सामना, विजेत्यांना मिळणारं बक्षीस पाहून डोळे फिरतील, भारताला मिळणार एवढी रक्कम

Womens T20 World Cup 2026 : महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा फायनल सामना रविवार 5 जुलै रोजी ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध इंग्लंड (AUS VS ENG) यांच्यात खेळवला जाणार आहे. हा ऐतिहासिक सामना लॉर्ड्स मैदानावर खेळवला जाणार असून यंदा महिला वर्ल्ड कपच्या विजेत्या संघाला मिळणाऱ्या रकमेत 10 टक्क्यांची वाढ करण्यात आलेली आहे. आयसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा विजेता संघ तर मिळालेल्या बक्षिसाच्या रकमेने मालामाल होणारच आहेत मात्र त्यासोबतच ग्रुप स्टेजमधून बाहेर पडलेले भारत आणि पाकिस्तान सारख्या संघांवर सुद्धा पैशांचा पाऊस पडणार आहे.
आयसीसी चेअरमन जय शाह यांनी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 ला इतिहासातील सर्वात मोठा वर्ल्ड कप म्हणून उद्देशले होते. पहिल्यांदाच महिला टी20 वर्ल्ड कपमध्ये 12 संघांनी सहभाग घेतला आणि त्याचमुळे याच्या प्राईजमनीमध्ये 10 टक्क्यांची वाढ झाली. 2026 महिला वर्ल्ड कपसाठी 87,64,615 डॉलर्सची बक्षीस रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. 2024 च्या महिला वर्ल्ड कपसाठी हीच बक्षिस रक्कम 79,58,077 डॉलरचं बक्षिस निश्चित करण्यात आलं होतं.
5 जुलै रोजी वर्ल्ड कप फायनलमध्ये ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्यात सामना होणार आहे. यावेळी चॅम्पियन संघाला 23,40,000 यूएस डॉलर्सची प्राईजमनी देण्यात येईल. जी जवळपास भारतीय रुपयांमध्ये 22.2 रुपये असेल. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, संघांच्या संख्येत वाढ होऊनही विजेत्या संघाला पूर्वीइतकीच बक्षीस रक्कम मिळेल. दुसरीकडे उपविजेत्या संघाला 11,70,000 अमेरिकन डॉलर्स मिळतील; ही रक्कम अंदाजे 11.1 कोटी रुपयांच्या बरोबरीची आहे.
ऑस्ट्रेलियाने आतापर्यंत 6 वेळा महिला टी20 वर्ल्ड कपचे विजेतेपद पटकावले आहे आणि पुन्हा एकदा ते फायनलला पोहोचले असून सातव्यांदा विजेतेपदाच्या ट्रॉफीवर नाव कोरण्यापासून फक्त 1 पाऊल दूर आहेत. तर तब्बल 17 वर्षांपासून टी20 वर्ल्ड कपची ट्रॉफी उंचावण्याच्या प्रतीक्षेत असलेला इंग्लंडचा संघ 2009 मध्ये विश्वविजेता बनला.
भारत आणि पाकिस्तान सह 8 संघ हे ग्रुप स्टेजमधूनच बाहेर पडले. त्या सर्व संघांना सुद्धा खूप पैसे मिळतील. वर्ल्ड कपमध्ये भाग घेणाऱ्या प्रत्येक संघाला कमीत कमी 2.35 कोटी रुपये मिळतील. याशिवाय वर्ल्ड कप स्पर्धेत एका सामन्यात जरी विजय मिळवला असेल अशा संघाना 29.6 लाख रुपये मिळतील. पाकिस्तानला 29.6 लाख रुपयांशिवाय एका सामनात विजय मिळवल्याने 31,154 डॉलरचं इंसेंटिव मिळेल. प्रत्येक संघाला मिळणाऱ्या किमान रकमेव्यतिरिक्त, तीन विजयांसाठी भारताला अतिरिक्त 94,462 डॉलर्स मिळतील. नेदरलँड्स हा एकमेव असा संघ असेल ज्याला प्रति विजय प्रोत्साहनपर रक्कम मिळणार नाही, कारण त्यांना या स्पर्धेत एकही विजय मिळवता आला नाही.