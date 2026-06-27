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IND vs AUS : 'करो या मरो'च्या सामन्यात महिला विश्वचषकात भारतासमोर ऑस्ट्रेलियाचं आव्हान!

महिला टी20 विश्वचषकात भारतीय संघाचा महत्वाचा सामना काही तासात होणार आहे, टीम इंडियासमोर सेमीफायनलमध्ये जाण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाचे आव्हान असणार आहे. या हाय-व्होल्टेज सामन्यापूर्वी जाणून घेऊया दोन्ही संघांमधील हेड-टू-हेड रेकॉर्ड कसा आहे? त्याचबरोबर सामन्याच्या संदर्भात संपूर्ण सविस्तर माहिती. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 27, 2026, 08:39 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 08:56 PM IST
IND vs AUS : 'करो या मरो'च्या सामन्यात महिला विश्वचषकात भारतासमोर ऑस्ट्रेलियाचं आव्हान!
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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IND vs AUS : 'करो या मरो'च्या सामन्यात महिला विश्वचषकात भारतासमोर ऑस्ट्रेलियाचं आव्हान!
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