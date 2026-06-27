IND vs AUS : 'करो या मरो'च्या सामन्यात महिला विश्वचषकात भारतासमोर ऑस्ट्रेलियाचं आव्हान!

IND W vs AUS W : महिला टी20 विश्वचषकात भारतीय संघाचा महत्वाचा सामना काही तासात होणार आहे, टीम इंडियासमोर सेमीफायनलमध्ये जाण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाचे आव्हान असणार आहे. भारताच्या संघाचे विश्वचषकाचे चार सामने झाले आहेत, यामध्ये टीम इंडियाने तीन सामन्यात विजय मिळवला आहे तर एक सामन्यात टीम इंडियाचा पराभव झाला आहे. भारताच्या संघाचा दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झालेल्या पराभवानंतर आता टीम इंडियाच्या सेमीफायनलमध्ये जाण्याच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. भारतासमोर पुढील आव्हान हे ऑस्ट्रेलियाचे असणार आहे, ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने आतापर्यत एकही सामना स्पर्धेमध्ये गमावलेला नाही त्यामुळे आता भारतासमोर कांगारुच्या संघाचा मोठा सामना असणार आहे.
भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यामध्ये होणारा सामना हा भारतासाठी करो या मरो सामन्यासारखा आहे, जिथे भारताला उपांत्य फेरीत स्थान मिळवण्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत विजय मिळवायचा आहे. विश्वचषकातील एक पराभव हा भारतीय संघासाठी सेमीफायनमधील मार्ग कठीण झाला आहे. त्यामुळे आता ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध सामना भारतासाठी जिंकणे अनिवार्य आहे, अशा परिस्थितीत जर भारतीय संघ ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध हरला तर संघाच्या अडचणी आणखी वाढतील. या हाय-व्होल्टेज सामन्यापूर्वी जाणून घेऊया दोन्ही संघांमधील हेड-टू-हेड रेकॉर्ड कसा आहे?
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भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यामध्ये टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या आकडेवारीबद्दल सांगायचे झाले तर ऑस्ट्रेलियाच्या संघाचे पारडे जड आहे. दोन्ही संघांमध्ये आतापर्यंत एकूण 38 टी-20 सामने खेळले गेले आहेत, ज्यामध्ये टीम इंडियाने केवळ 9 सामने जिंकले आहेत, तर ऑस्ट्रेलियाने 27 सामने जिंकले आहेत. त्याचबरोबर दोन्ही संघांमध्ये बरोबरी झाली असून एक सामना अनिर्णीत राहिला आहे.
भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यामध्ये सामना 28 जून रोजी खेळवला जाणार आहे, हा सामना भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी 7 वाजता खेळवला जाणार आहे. या सामन्याची लाईव्ह स्ट्रिमिंग ही जिओहॅाटस्टारवर पाहायला मिळणार आहे तर या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण हे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर पाहता येणार आहे.
Manchester London— BCCI Women (@BCCIWomen) June 27, 2026
Travel day smiles & dialled-in focus as #TeamIndia heads to the capital for a blockbuster game against Australia #WomenInBlue | #T20WorldCup | #AUSvIND pic.twitter.com/otQGiNCM8L