Women's World Cup 2025: ऑस्ट्रेलियाच्या विजयाने भारताला धक्का, जाणून घ्या Points Table चं संपूर्ण समीकरण

Women’s World Cup 2025 Points Table: बेथ मूनीच्या शानदार शतकानंतर किम गार्थच्या नेतृत्वाखालील उत्कृष्ट गोलंदाजीच्या कामगिरीमुळे ऑस्ट्रेलियाने महिला विश्वचषक 2025 च्या 9व्या सामन्यात पाकिस्तानचा 107 धावांनी पराभव केला.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 9, 2025, 01:43 PM IST
Women's World Cup 2025 Points Table:  बेथ मूनीच्या शानदार शतकानंतर किम गार्थच्या जबरदस्त गोलंदाजीच्या जोरावर ऑस्ट्रेलियाने महिला वर्ल्ड कप 2025 च्या नवव्या सामन्यात पाकिस्तानवर 107 धावांनी मोठा विजय मिळवला आहे. या विजयासह ऑस्ट्रेलियाला दोन महत्त्वाचे गुण मिळाले असून ती आता पॉईंट्स टेबलच्या अव्वल स्थानावर पोहोचली आहे. दरम्यान, पाकिस्तानची ही सलग तिसरी पराभव असून त्यांच्यावर ग्रुप स्टेजमधूनच स्पर्धेबाहेर होण्याचे संकट निर्माण झाले आहे. पहिल्यांदा फलंदाजी करताना ऑस्ट्रेलियाने 50 षटकांत 9 गडी गमावून 221 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात फातिमा सना यांच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तानचा डाव 114 धावांवर कोसळला.

पॉईंट्स टेबलची सद्यस्थिती

वर्ल्ड कप 2025 मध्ये सध्या ऑस्ट्रेलिया अव्वल स्थानावर आहे. तिने आतापर्यंत 3 सामने खेळले असून त्यापैकी 2 मध्ये विजय मिळवला आहे, तर एक सामना पावसामुळे रद्द झाला आहे. ऑस्ट्रेलियाकडे एकूण 5 गुण असून तिचा नेट रन रेट +1.960 आहे. या विजयामुळे भारताला फटका बसला आहे कारण सामन्यापूर्वी भारत दुसऱ्या स्थानी होता, मात्र आता इंग्लंडच्या पुढे तिसऱ्या स्थानी घसरला आहे.

इंग्लंड सध्या दुसऱ्या स्थानी आहे. इंग्लंडने आतापर्यंत 2 सामने जिंकले असून 4 गुणांसह तिचा नेट रन रेट +1.757 आहे. भारताचेही 2 सामन्यांमधून 4 गुण आहेत, परंतु टीम इंडियाचा नेट रन रेट +1.515 असल्याने ती तिसऱ्या स्थानावर आहे. चौथ्या स्थानावर बांगलादेश आहे, ज्याने दोन सामन्यांत एक विजय आणि एक पराभव अनुभवला आहे. त्यांच्याकडे 2 गुण आहेत आणि नेट रन रेट +0.573 आहे.

Women World Cup 2025 Points Table

पाकिस्तानसाठी सेमीफायनलचे गणित कठीण

पाकिस्तानला आतापर्यंत भारत, बांगलादेश आणि ऑस्ट्रेलियाकडून पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. आता तिचे इंग्लंड आणि न्यूझीलंडविरुद्ध सामने शिल्लक आहेत. पाकिस्तान जर पुढील सर्व सामने जिंकली, तरी तिच्याकडे जास्तीत जास्त 8 गुण होतील. परंतु जर ती एखादा सामना गमावली, तर सेमीफायनल गाठण्याची शक्यता जवळजवळ संपुष्टात येईल. टॉप-4 संघ सेमीफायनलमध्ये प्रवेश मिळवतील जिथे पहिला संघ चौथ्याशी, आणि दुसरा तिसऱ्याशी भिडेल.

 बेथ मूनी आणि अलाना किंगने वाचवला डाव

सामन्यात ऑस्ट्रेलियाची सुरुवात फारशी चांगली नव्हती. केवळ 76 धावांवर 7 आणि 115 वर 8 गडी बाद झाल्यावर संघ संकटात होता. अशा स्थितीत बेथ मूनी आणि अलाना किंग यांनी नवव्या विकेटसाठी 106 धावांची विक्रमी भागीदारी केली आणि संघाला 221 धावांपर्यंत नेले. बेथ मूनीने 114 चेंडूत 11 चौकारांसह 109 धावा केल्या. हे तिचा वनडेतील पाचवा शतक ठरला. अलाना किंगने 49 चेंडूत 51 धावा करत दहाव्या क्रमांकावरून अर्धशतक झळकावणारी पहिली फलंदाज बनली. पाकिस्तानसाठी नश्रा संधूने 3 बळी घेतले, तर फातिमा सना आणि रमीन शमीम यांनी प्रत्येकी 2, डायना बेग आणि सादिया इक्बाल यांनी प्रत्येकी 1 बळी घेतला.

पाकिस्तानचा डाव कोसळला

222 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाकिस्तानचीही अवस्था ऑस्ट्रेलियासारखीच झाली. संघाने 49 धावांवर 6 आणि 78 वर 7 गडी गमावले. सिद्रा अमीनने 52 चेंडूत 35 धावा केल्या, तर रमीन शमीमने 15, फातिमा सना आणि नश्रा संधू यांनी 11-11 धावा केल्या. इतर कुणीही दोन आकडी धावसंख्या गाठू शकली नाही.

ऑस्ट्रेलियाकडून किम गार्थने 6 षटकांत 14 धावांत 3 बळी घेतले, मेगन स्कटने 5 षटकांत 25 धावांत 2, एनाबेल सदरलंडने 8.3 षटकांत 15 धावांत 2, तर अलाना किंग, एश्ले गार्डनर आणि जॉर्जिया वॉरहॅम यांनी प्रत्येकी 1 बळी घेतला.

