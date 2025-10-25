English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Womens World Cup 2025: धक्कादायक! वर्ल्ड कप संघातील दोन महिला क्रिकेटर्स सोबत इंदोरमध्ये छेडछाड

Womens World Cup 2025:  आयसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 स्पर्धा भारतातील विविध शहरांमध्ये खेळवली जात आहे. अशातच इंदोरमध्ये एक धक्कादायक घटना घडली.   

पूजा पवार | Updated: Oct 25, 2025, 03:13 PM IST
Womens World Cup 2025: धक्कादायक! वर्ल्ड कप संघातील दोन महिला क्रिकेटर्स सोबत इंदोरमध्ये छेडछाड
(Photo Credit : Social Media)

Womens World Cup 2025: सध्या भारतात आयसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 ही (ICC Womens World Cup 2025) स्पर्धा खेळवली जात आहे. भारतातील विविध प्रमुख शहरांमध्ये या स्पर्धेचे सामने खेळवले जात असून जगभरातील 8 क्रिकेट संघ हे भारतात दाखल झालेले आहेत. दरम्यान मध्यप्रदेशच्या इंदोरमधून (Indore) एक मोठी बातमी समोर आलीये. इंदोरमध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या महिला क्रिकेट संघातील दोन खेळाडूंसोबत छेडछाडीची घटना समोर आलीये. पोलिसांनी या प्रकरणी एका आरोपीला अटक सुद्धा केली असून सदर घटना ही गुरुवारी सकाळी खजराना रोड परिसरात घडली. 

Add Zee News as a Preferred Source

नेमकं काय घडलं? 

ऑस्ट्रेलियाच्या दोन महिला खेळाडू या त्यांच्या राहत्या हॉटेल जवळ असलेल्या कॅफेमध्ये जाण्यासाठी चालत निघाल्या होत्या. तेव्हा एका बाईकस्वराने त्यांना चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श केला. दोन्ही खेळाडूंनी लगेचच SOS अलर्ट पाठवून मदतीची मागणी केली. सूचना मिळताच सुरक्षा अधिकारी सदर घटनास्थळी पोहोचले. त्यानंतर ऑस्ट्रेलियन संघाचे सुरक्षा व्यवस्थापक डॅनी सिमन्स यांनी एमआयजी पोलिस स्टेशनमध्ये या घटनेची तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत आरोपी अकील खानला अटक केली.

आरोपीवर आधीच अनेक गुन्हे दाखल होते : 

सब-इंस्पेक्टर निधि रघुवंशीने या प्रकरणी माहिती देताना सांगितलं की सदर आरोपी व्यक्तीच्या दुचाकीचा क्रमांक नोंदवून घेतला गेला होता. यामुळे आरोपीला ताब्यात घेण्यात पोलिसांना लवकर यश आलं. तपासात समोर आली की आरोपी अकील खानवर यापूर्वी देखील अनेक गुन्हे दाखल केले गेले होते. घटनेची माहिती मिळताच, सहाय्यक पोलिस आयुक्त हिमानी मिश्रा यांनी दोन्ही खेळाडूंची भेट घेतली, त्यांचे जबाब नोंदवले आणि पुढील कारवाई सुरू केली. दोन्ही महिला खेळाडू आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अतिशय प्रसिद्ध क्रिकेटर आहेत. 

हेही वाचा : IND vs AUS: नीतीश कुमार रेड्डी तिसऱ्या वनडेतून बाहेर! BCCI ने सांगितलं कारण, भारतीय टीममध्ये झाले दोन बदल

 

खेळाडूंची सुरक्षा वाढवली : 

सदर घटनेनंतर खेळाडूंची सुरक्षा सुद्धा वाढवण्यात आली आहे. आता खेळाडूंना हॉटेल पासून स्टेडियमपर्यंतच्या रस्त्यासाठी जास्त पोलिसांचा ताफा तैनात करण्यात आलाय. महिला खेळाडूंनी संघ सुरक्षा अधिकारी डॅनी सिमन्स यांना एक संदेश पाठवला. हा संदेश आपत्कालीन परिस्थितीसाठी आहे आणि जेव्हा एखाद्याचा पाठलाग केला जात असेल किंवा त्याला पकडण्याचा प्रयत्न केला जात असेल तेव्हा वापरला जातो.

FAQ : 

इंदोरमध्ये नेमकं काय घडलं?
उत्तर: गुरुवारी (२४ ऑक्टोबर २०२५) सकाळी इंदोरच्या खजराना रोड परिसरात ऑस्ट्रेलियाच्या महिला क्रिकेट संघातील दोन प्रसिद्ध खेळाडूंसोबत छेडछाडीची घटना घडली. त्या दोघी आपल्या राहत्या हॉटेलजवळील कॅफेमध्ये जाण्यासाठी चालत असताना एका बाईकस्वाराने त्यांना चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श केला. खेळाडूंनी तात्काळ SOS अलर्ट पाठवून मदत मागितली आणि सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धावत आले.

दोन्ही खेळाडू कोण आहेत?
उत्तर: दोन्ही खेळाडू आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध आहेत, परंतु गोपनीयतेच्या कारणास्तव त्यांची नावे जाहीर करण्यात आलेली नाहीत. त्या ऑस्ट्रेलियाच्या महिला क्रिकेट संघाचा भाग आहेत आणि स्पर्धेत सक्रिय सहभागी आहेत.

आरोपी अकील खान याचा पार्श्वभूमी काय आहे?
उत्तर: सब-इंस्पेक्टर निधि रघुवंशी यांच्या माहितीनुसार, अकील खानवर यापूर्वी अनेक गुन्हे दाखल आहेत. त्याच्या दुचाकीचा क्रमांक घटनास्थळी नोंदवला गेल्यामुळे पोलिसांना त्याला लवकर अटक करण्यात यश आलं. तपास सुरू असून, त्याच्याविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल.

 

About the Author
Tags:
ICC Womens World Cup 2025marathi newsCricket Newsaustralia teamindore

इतर बातम्या

7 सीटर कार! फक्त 5.18 लाखांपासून किंमत सुरू...; तुमच्या कुट...

टेक