नाद करा पण गुकेशचा कुठं... चेस बोर्डवरील King फेकून देणाऱ्याचा माज गुकेशने उतरवला; Video पाहाच

D Gukesh Take Revenge Video: भारतीय बुद्धिबळपटू डी. गुकेशने क्लच चेस चॅम्पियन्स स्पर्धेत अमेरिकन ग्रँडमास्टर हिकारू नाकामुराचा (Hikaru Nakamura) पराभव केला. या विजयानंतर गुकेशने नेहमीप्रमाणे अगदी शांततेत विजय साजरा केला. तो त्याच्या सवयीप्रमाणे सामना जिंकल्यानंतर पुन्हा बोर्डवर सोंगट्या लावू लागला. मात्र हिकारू नाकामुराविरुद्धचा हा विजय चाहत्यांकडून काही आठवड्यांपूर्वी हिकारू नाकामुराने दाखवलेला माज उतवरण्याचा प्रकार असल्याचं म्हटलं आहे. काही आठवड्यांपूर्वी गुकेशला पराभूत केल्यानंतर नाकामुराने माज दाखवत गुकेश बुद्धीबळाचा सामना ज्या सोंगट्या घेऊन खेळला त्यापैकी राजा उचलून प्रेक्षकांच्या दिशेने भिरकावला होता. नाकामुराचा हा माज गुकेशने अगदी स्टाइलमध्ये उतरवला. सध्या गुकेशच्या या निवांत सेलिब्रेशनचा व्हिडीओ व्हायरल होतोय.
6 ऑक्टोबर 2025 रोजी, एका प्रदर्शनीय बुद्धिबळ सामन्यात नाकामुराने गुकेशला चेकमेट करत पराभूत केले. हा सामना जिंकल्यानंतर नाकामुराने माज दाखवत बुद्धीबळाच्या पटावरील गुकेशचा राजा (किंग) उचलला आणि प्रेक्षकांच्या दिशेने फेकून दिला. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने पसरला आणि वाद निर्माण झाला. अनेकांनी हे कृत्य असभ्य, असंयमित, माज दाखवणारे आणि खेळाडूवृत्तीविरोधी म्हटले. गुकेशसारख्या तरुण खेळाडूचा अपमान झाल्याची टीका यावेळी झाली. नाकामुराने मात्र हे आधीपासूनच ठरवलेलं सेलिब्रेशन असल्याचे सांगितले, पण तरीही त्यावर टीका होत राहिली. गुकेशने यावर सार्वजनिकपणे प्रतिक्रिया दिली नाही. सवयीप्रमाणे गुकेशला त्याच्या खेळाने उत्तर द्यायचं होतं.
नाकामुराने गुकेशला उत्तर देण्याची संधी गुकेशला हा सारा प्रकार घडल्यानंतर तीन आठवड्यांमध्ये म्हणजेच 21 दिवसात मिळाला. गुकेशनेही अगदी आरामात या अमेरिकी खेळाडूला चितपट केलं. क्लच चेस ही ऑनलाइन स्पर्धा असू सामन्याच्या शेवटी 'क्लच' फेजमध्ये वेळेचे नियम बदलतात. गुकेशने या स्पर्धेत अपराजित राहून नाकामुराला पराभूत केलं.
Check out the final moments of Gukesh beating Hikaru Nakamura with the Black pieces at Champions Showdown! pic.twitter.com/RqgW6WtCZ9
— ChessBase India (@ChessbaseIndia) October 27, 2025
मात्र जिंकल्यानंतरही नाकामुराने ज्या पद्धतीने माज दाखवलेल्या त्याच्या अगदी उलट प्रतिक्रिया गुकेशने नोंदवली. तो खाली पडलेल्या सोंगट्या उचलूनही बोर्डवर लावत असताना तिथल्या आयोजकांपैकी एकाने मी हे करतो असं सांगत गुकेशला थांबवलं. गुकेशची ही कृती आता कौतुकाचा विषय ठरत आहे.
Revenge is a dish Best Served cold
D gukesh proved it by defeating Hikaru Nakamura.pic.twitter.com/rs9AHDMzM7
— OfcourseTweet (@SpreadingVibes4) October 28, 2025
दरम्यान, या विजयामुळे गुकेशची वर्ल्ड चॅम्पियनशिपसाठी तयारी झाल्याचंही दिसून आलं. गुकेश 2024 च्या कॅंडिडेट्स विजेता आहे. तो सध्या डिंग लीरेनविरुद्ध वर्ल्ड चॅम्पियनशिपसाठी तयारी करत आहे.