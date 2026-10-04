/भारताचे दिग्गज इंग्लंडशी भिडणार, काही तासात सुरु होणार सामना! वाचा कधी आणि कुठे पाहता येणार Live Streaming

इंडिया चॅम्पियन्स विरुद्ध इंग्लंड चॅम्पियन यांच्यामध्ये सामना खेळवला जाणार आहे. भारताच्या दिग्गज खेळाडूंनी पहिल्या सामन्यामध्ये ऑस्ट्रेलिया चॅम्पियन संघाला पराभूत करुन विजयी सुरुवात केली आहे. युवराज सिंगने मागील सामन्यामध्ये अर्धशतकीय खेळी खेळली होती. भारतामधील अनेक दिग्गज खेळाडू ज्यांनी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे ते या स्पर्धेमध्ये सामील झाले आहेत. यामध्ये पियुष चावला, स्टुअर्ट बिन्नी यांसारखे महान खेळाडू भारताच्या संघामध्ये खेळत आहेत. आता टीम इंडिया पुढील सामना हा इंग्लंड चॅम्पियन्सविरुद्ध खेळणार आहे. हा सामना काही तासांमध्ये खेळवला जाणार आहे यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
इंग्लिश चॅम्पियन्स संघाबद्दल सांगायचे झाले तर संघामध्ये अनेक अनुभवी खेळाडूही आहेत. संघाच्या फलंदाजीत जेसन रॉय आणि डेव्हिड मलान यांसारख्या दिग्गज नावांचा समावेश आहे. मोईन अली, रवी बोपारा आणि समित पटेल संघाला अष्टपैलू पर्याय उपलब्ध करून देतात. आज जेसन रॉयच्या आक्रमक फलंदाजीकडेही सर्वांचे लक्ष असेल. त्यामुळे आजच्या सामन्यामध्ये भारतासमोर कठिण आव्हान असणार आहे.
हे ही वाचा
चॅम्पियन भारत आणि चॅम्पियन इंग्लंड यांच्यामध्ये काही तासांमध्येच सामन्याला सुरुवात होणार आहे. भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये होणारा सामना रविवार, 4 ऑक्टोबर रोजी रात्री 9.00 वाजता खेळला जाणार आहे. हे दोन्ही संघ शारजा क्रिकेट स्टेडियमवर या सामन्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर केले जाईल, तसेच फॅनकोड ॲप आणि वेबसाइटवर थेट स्ट्रीमिंग उपलब्ध असेल.
Yuvraj vs Moeen, let the legends do the talking— FanCode (@FanCode) October 4, 2026
Catch all the action from World Championship of Legends LIVE on
FanCode#WCL #WorldChampionshipOfLegends #YuvrajSingh #MoeenAli #Cricket pic.twitter.com/cWgsn6fh8L
युवराज सिंगने 17.3 षटकांपर्यंत एक बाजू भक्कमपणे सांभाळली आणि ऑस्ट्रेलियाच्या युवा गोलंदाजीवर हल्ला चढवला. त्याने आणि नमन ओझाने 30 चेंडूंमध्ये 42 धावांची महत्त्वपूर्ण भागीदारी रचली. त्यानंतर, खेळपट्टीवर आलेल्या युसूफ पठाणसोबत त्यांनी मैदानाच्या सर्व बाजूंनी चौकार आणि षटकारांचा वर्षाव करत एक धमाकेदार भागीदारी रचली. आपल्या 44 चेंडूंच्या स्फोटक खेळीत, भारताच्या विश्वचषक विजेत्या खेळाडूने शानदार ७१ धावांचे योगदान दिले. त्याने पाच उत्कृष्ट चौकार आणि सहा उत्तुंग षटकार ठोकले. 161.36 च्या जबरदस्त स्ट्राईक रेटने फलंदाजी करत युवराज सिंगने भारताला त्यांच्या निर्धारित 20 षटकांत सात गडी गमावून 196 धावांपर्यंत पोहोचवले. प्रत्युत्तरात, ऑस्ट्रेलियन चॅम्पियन्स संघ 16.2 षटकांत 150 धावांवर सर्वबाद झाला. ऑस्ट्रेलियाकडून डार्सी शॉर्टने 28 चेंडूंमध्ये सर्वाधिक 65 धावा केल्या.