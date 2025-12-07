World Cup 2027 साठी अशी भारताची बॅटिंग ऑर्डर ठरली? Ro-Ko ओपनिंगला तर तिसरा...

World Cup 2027 Team India Batting Order: भारतीय संघाने अगदी दिमाखात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची एकदिवसीय सामन्यांची मालिका 2-1 च्या फरकाने खिशात घातली. शनिवारी झालेल्या मालिकेतील अंतिम आणि निर्णायक सामन्यामध्ये भारतीय फलंदाजांनी आपला दबदबा कायम ठेवत तब्बल 9 विकेट्स राखून विजय मिळवला. सलामीवर यशस्वी जयसवाल, रोहित शर्मा आणि विराट कोहली या तिघांनीच 271 चं लक्ष्य सहज गाठलं. भारताच्या या विजयामुळे आता पुढील एकदिवसीय मालिकेत रोहित आणि विराट कसे खेळतात हे पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत. विराट आणि रोहित यांनी फलंदाजीच्या जोरावर ही मालिका गाजवली. मात्र या मालिकेतील त्यांचं यश आणि सातत्य टीकलं तरच त्यांना 2027 चा एकदिवसीय वर्ल्डकप खेळता येईल असं सांगितलं जात आहे. असं असतानाच आता 2027 च्या वर्ल्डकपमधील भारतीय संघांची बॅटिंग ऑर्डर म्हणजेच फलंदाजांची क्रमवारी चर्चेत आली आहे.
भारतीय संघाची आखणी 2027 च्या वर्ल्डकपच्या दृष्टीकोनातून केली जात असल्याची चर्चा आहे. सध्या भारताचा टी-20 संघ पूर्णपणे वेगळा असून तिथे तरुण खेळाडूंचा भरणा आहे. दुसरीकडे एकदिवसीय क्रिकेटमधील संघ हा अनुभवी आणि नव्या खेळाडूंचं संतुलन असणार आहे. अशातच मर्यादित एकदिवसीय सामने खेळवले जात असतानाच भारतीय संघाचा फलंदाजी क्रम कसा असावा याबद्दल बरीच चर्चा सुरु आहे. म्हणजे सलामीला कोण असावं. दुसऱ्या, तिसऱ्या, चौथ्या आणि पाचव्या या मधल्या फळीतील महत्त्वाच्या स्थानांवर कोणी खेळावं याबद्दल प्रयोग सुरु आहेत. अनेक खेळाडूंना या क्रमांकावर खेळवून चाचपणी केली जात असतानाच दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेमध्येही अशीच एक चाचपणी झाली.
ज्या खेळाडूसंदर्भात ही चाचपणी झाली त्याचं नाव आहे, ऋतुराज गायकवाड! ऋतुराज गायकवाडने एकूण 113 धावा केल्या. यामध्ये रायपूरच्या सामन्यातील 105 धावांच्या शतकी खेळीचा समावेश होता. त्याला शेवटच्या सामन्यात खेळण्याची संधी मिळाली नाही. मात्र त्याने दोन डावांमध्ये आपल्या फलंदाजीचा छाप सोडली. त्यापैकी त्याने शतक झळकावलेला सामना धावांचा पाठलाग करत जिंकला. याच पार्शभूमीवर एका माजी क्रिकेटपटूने 2027 च्या वर्ल्डकपसाठी बॅटींग ऑर्डर निश्चित करताना ऋतुराजला संधी देता येईल असं म्हटलं आहे. ज्या खेळाडूने हे विधान केलं आहे तो खेळाडू आहे, भारताचा माजी फिरकीपटू रविचंद्रन अश्वीन!
रविचंद्रन अश्विनने 2027 च्या वर्ल्डकप स्पर्धेसाठी भारतीय संघाच्या फलंदाजी क्रमाबाबत मोठे वक्तव्य केले आहे. अश्वीनच्या मते, रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी भारतीय संघासाठी ओपनिंग करावी. त्यानंतर वन डाऊन ऋतुराज गायकवाड खेळेल. म्हणजेच तिसऱ्या क्रमांकावर ऋतुराज असावा असं अश्वीनचं म्हणणं असून श्रेयस अय्यरला चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजीला पाठवायला हवं असं म्हटलं आहे. अश्विन यांनी हे मत दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यानंतर व्यक्त केले. याच सामन्यात ऋतुराजने शतक ठोकले आणि विराटसोबत चांगली भागीदारी केली होती. अश्वीनला असा विश्वास आहे की, श्रेयस अय्यर परत आला तरी ऋतुराजला संघात दीर्घकाळ संधी मिळाली पाहिजे. ऋतुराजची फलंदाजी शैली पूरक आहे आणि विश्वकपसाठी हा क्रम आदर्श ठरू शकतो. म्हणूनच ऋतुराजला संधी देणं गरजेचं असल्याचं अश्वीनने म्हटलं आहे. अश्वीनचं हे मत सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरतंय. दुसरीकडे विराट आणि रोहितच्या चाहत्यांमध्ये या संभावित सलामी जोडीबाबत विशेष उत्सुकता आहे.