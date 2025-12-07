English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
World Cup 2027 साठी अशी भारताची बॅटिंग ऑर्डर ठरली? Ro-Ko ओपनिंगला तर तिसरा...

World Cup 2027 Team India Batting Order: दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची एकदिवसीय सामन्यांची मालिका भारताने रोहित आणि विराटने दिलेल्या योगदानाच्या जोरावर सहज जिंकल्याचं दिसून आलं. या मालिकेनंतर आता नवीच चर्चा सुरु झालीये.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 7, 2025, 11:32 AM IST
दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेनंतर समोर आलं हे तर्क (फाइल फोटो)

World Cup 2027 Team India Batting Order: भारतीय संघाने अगदी दिमाखात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची एकदिवसीय सामन्यांची मालिका 2-1 च्या फरकाने खिशात घातली. शनिवारी झालेल्या मालिकेतील अंतिम आणि निर्णायक सामन्यामध्ये भारतीय फलंदाजांनी आपला दबदबा कायम ठेवत तब्बल 9 विकेट्स राखून विजय मिळवला. सलामीवर यशस्वी जयसवाल, रोहित शर्मा आणि विराट कोहली या तिघांनीच 271 चं लक्ष्य सहज गाठलं. भारताच्या या विजयामुळे आता पुढील एकदिवसीय मालिकेत रोहित आणि विराट कसे खेळतात हे पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत. विराट आणि रोहित यांनी फलंदाजीच्या जोरावर ही मालिका गाजवली. मात्र या मालिकेतील त्यांचं यश आणि सातत्य टीकलं तरच त्यांना 2027 चा एकदिवसीय वर्ल्डकप खेळता येईल असं सांगितलं जात आहे. असं असतानाच आता 2027 च्या वर्ल्डकपमधील भारतीय संघांची बॅटिंग ऑर्डर म्हणजेच फलंदाजांची क्रमवारी चर्चेत आली आहे. 

2027 च्या दृष्टीकोनातून सुरु आहे विचार

भारतीय संघाची आखणी 2027 च्या वर्ल्डकपच्या दृष्टीकोनातून केली जात असल्याची चर्चा आहे. सध्या भारताचा टी-20 संघ पूर्णपणे वेगळा असून तिथे तरुण खेळाडूंचा भरणा आहे. दुसरीकडे एकदिवसीय क्रिकेटमधील संघ हा अनुभवी आणि नव्या खेळाडूंचं संतुलन असणार आहे. अशातच मर्यादित एकदिवसीय सामने खेळवले जात असतानाच भारतीय संघाचा फलंदाजी क्रम कसा असावा याबद्दल बरीच चर्चा सुरु आहे. म्हणजे सलामीला कोण असावं. दुसऱ्या, तिसऱ्या, चौथ्या आणि पाचव्या या मधल्या फळीतील महत्त्वाच्या स्थानांवर कोणी खेळावं याबद्दल प्रयोग सुरु आहेत. अनेक खेळाडूंना या क्रमांकावर खेळवून चाचपणी केली जात असतानाच दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेमध्येही अशीच एक चाचपणी झाली. 

कोणत्या खेळाडूची चाचपणी झाल्याची चर्चा?

ज्या खेळाडूसंदर्भात ही चाचपणी झाली त्याचं नाव आहे, ऋतुराज गायकवाड! ऋतुराज गायकवाडने एकूण 113 धावा केल्या. यामध्ये रायपूरच्या सामन्यातील 105 धावांच्या शतकी खेळीचा समावेश होता. त्याला शेवटच्या सामन्यात खेळण्याची संधी मिळाली नाही. मात्र त्याने दोन डावांमध्ये आपल्या फलंदाजीचा छाप सोडली. त्यापैकी त्याने शतक झळकावलेला सामना धावांचा पाठलाग करत जिंकला. याच पार्शभूमीवर एका माजी क्रिकेटपटूने 2027 च्या वर्ल्डकपसाठी बॅटींग ऑर्डर निश्चित करताना ऋतुराजला संधी देता येईल असं म्हटलं आहे. ज्या खेळाडूने हे विधान केलं आहे तो खेळाडू आहे, भारताचा माजी फिरकीपटू रविचंद्रन अश्वीन!

विराट-रोहित ओपनिंगला अन् तिसऱ्या क्रमांकावर...

रविचंद्रन अश्विनने 2027 च्या वर्ल्डकप स्पर्धेसाठी भारतीय संघाच्या फलंदाजी क्रमाबाबत मोठे वक्तव्य केले आहे. अश्वीनच्या मते, रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी भारतीय संघासाठी ओपनिंग करावी. त्यानंतर वन डाऊन ऋतुराज गायकवाड खेळेल. म्हणजेच तिसऱ्या क्रमांकावर ऋतुराज असावा असं अश्वीनचं म्हणणं असून श्रेयस अय्यरला चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजीला पाठवायला हवं असं म्हटलं आहे. अश्विन यांनी हे मत दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यानंतर व्यक्त केले. याच सामन्यात ऋतुराजने शतक ठोकले आणि विराटसोबत चांगली भागीदारी केली होती. अश्वीनला असा विश्वास आहे की, श्रेयस अय्यर परत आला तरी ऋतुराजला संघात दीर्घकाळ संधी मिळाली पाहिजे. ऋतुराजची फलंदाजी शैली पूरक आहे आणि विश्वकपसाठी हा क्रम आदर्श ठरू शकतो. म्हणूनच ऋतुराजला संधी देणं गरजेचं असल्याचं अश्वीनने म्हटलं आहे. अश्वीनचं हे मत सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरतंय. दुसरीकडे विराट आणि रोहितच्या चाहत्यांमध्ये या संभावित सलामी जोडीबाबत विशेष उत्सुकता आहे. 

 

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

