/177 गोल, नवा इतिहास! वर्ल्ड कप 2026 ने मोडले सर्व विक्रम, 96 वर्षांत पहिल्यांदाच

फुटबॅाल विश्वचषक 2026 आता त्याच्या पुढील टप्प्यात जाण्यासाठी सज्ज झाला आहे. मागील काही दिवसांपासून या स्पर्धेची जगभरामध्ये चर्चा होत आहे. भारताचा संघ या विश्वचषकासाठी पात्र ठरला नसला तरी भारतातील अनेक फुटबॅाल चाहते ही स्पर्धा पाहण्यासाठी उत्सुक असतात. या स्पर्धेमध्ये 48 संघ सहभागी झाले होते, त्यामधील आता फक्त 32 संघ हे बाद फेरीसाठी पात्र ठरणार आहेत. जेव्हापासून ही स्पर्धा सुरु झाली आहे तेव्हापासून जगभरामध्ये या स्पर्धेची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. आता फुटबॅाल विश्वचषकाच्या या स्पर्धेत 96 वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच एक अशक्य विश्वविक्रम रचला गेला आहे.
फीफाने आता या स्पर्धेमध्ये सर्वाधिक गोल करण्याचा विक्रम मोडला आहे. काल अमेरिका विरुद्ध तुर्की यांच्यामध्ये सामना झाला या सामन्यात हा पराक्रम घडला. अमेरिका विरुद्ध तुर्की यांच्यामध्ये सुरु असलेल्या सामन्यात अमेरिकेचा बचावपटू ऑस्टिन ट्रस्टीने सामन्याच्या सुरुवातीलाच गोल करत स्पर्धेतील 173 वा गोल केला. या रेकॅार्डबद्दल सांगायचे झाले तर 2022 मध्ये विश्वचषकाचा विक्रम मोडला आहे. 2022 चा विश्वचषक हा कतारमध्ये झाला होता, या स्पर्धेत 64 सामने झाले यामध्ये 172 गोल झाले होते. चालू असलेल्या या फुटबॅाल स्पर्धेमध्ये 59 सामनेच झाले आहेत. यामध्ये आता या रेकॅार्ड मोडला आहे आणि या स्पर्धेमध्ये नवा विक्रम प्रस्तापित होईल.
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आता 2026 च्या फीफा विश्वचषक स्पर्धेमध्ये 177 गोल आतापर्यत झाले आहेत. फिफाचे अध्यक्ष जियानी इन्फॅन्टिनो यांनी आता या कामगिरीबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. या कामगिरीबद्दल अध्यक्ष जियानी इन्फॅन्टिनो म्हणाले की, नवीन विक्रम करणे हा स्पर्धामधील आक्रमक फुटबॅालचे चिन्ह आहे. हा विश्वचषक आता खेळाडूंची चांगली कामगिरी आणि सातत्यपूर्ण गोल यामुळे हा विश्वचषक संस्मरणीय झाला आहे असे त्यांनी सांगितले. या स्पर्धेतील आता फक्त पहिला टप्पा झाला आहे आता बाद फेरीचे सामने शिल्लक आहेतत्यामुळे गोलांची संख्या आणखी वाढेल.
यावेळी विश्वचषक पूर्वीपेक्षा मोठा आहे, कारण संघांची संख्या 32 वरून 48 करण्यात आली आहे. त्यामुळे सामन्यांची संख्या देखील वाढली आहे. केवळ गोलच नाही तर या विश्वचषकाने प्रेक्षकांच्या बाबतीतही नवा इतिहास रचला आहे. आतापर्यंत 36 लाख 5 हजार 357 हून अधिक लोक स्टेडियममध्ये पोहोचले आहेत आणि त्यांनी विश्वचषकाच्या सामन्यांचा आनंद लुटला आहे. फिफा विश्वचषकाच्या इतिहासात कोणत्याही स्पर्धेच्या या टप्प्यापर्यंतचा हा सर्वात मोठा प्रेक्षकवर्ग आहे.