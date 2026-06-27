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177 गोल, नवा इतिहास! वर्ल्ड कप 2026 ने मोडले सर्व विक्रम, 96 वर्षांत पहिल्यांदाच

आता फुटबॅाल विश्वचषकाच्या या स्पर्धेत 96 वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच एक अशक्य विश्वविक्रम रचला गेला आहे. फीफाने आता या स्पर्धेमध्ये सर्वाधिक गोल करण्याचा विक्रम मोडला आहे. काल अमेरिका विरुद्ध तुर्की यांच्यामध्ये सामना झाला या सामन्यात हा पराक्रम घडला.

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 27, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 04:05 PM IST
177 गोल, नवा इतिहास! वर्ल्ड कप 2026 ने मोडले सर्व विक्रम, 96 वर्षांत पहिल्यांदाच
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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