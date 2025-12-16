English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
क्रिकेट विश्वात खळबळ! 'या' कर्णधाराला अटक करण्याची तयारी सुरु, भावाला ठोकल्या बेड्या

श्रीलंकेचे माजी क्रिकेटपटू आणि विश्वचषक विजेते कर्णधार अर्जुन रणतुंगा यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून अटक होण्याची शक्यता आहे. त्यांचे भाऊ दम्मिका यांना 16 डिसेंबर रोजी अटक करण्यात आली होती आणि नंतर त्यांची जामिनावर सुटका करण्यात आली.  

शिवराज यादव | Updated: Dec 16, 2025, 02:07 PM IST
श्रीलंकेचा माजी कर्णधार आणि विश्वचषक विजेता अर्जुन रणतुंगा यांचा भाऊ दम्मिका यांना श्रीलंकेच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक आयोगाने अटक केली आहे. अटक केल्यानंतर, 16 डिसेंबर रोजी त्यांची जामिनावर सुटका करण्यात आली. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, सीआयएबीओसी (लाचलुचपत किंवा भ्रष्टाचाराची चौकशी करणारा आयोग) या संस्थेने या प्रकरणात महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि सांगितलं की, २०१७ मध्ये सरकारी मालकीच्या सिलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (सीपीसी) द्वारे कच्च्या तेलाच्या खरेदीमध्ये चुकीच्या निविदा प्रक्रियेमुळे दम्मिका यांना अटक करण्यात आली होती.

2017 मध्ये दम्मिका हे सीपीसीचे अध्यक्ष होते आणि याच प्रकरणात अर्जुन रणतुंगा यांचा दुसरे आरोपी म्हणून उल्लेख आहे. सीआयएबीओसीने हे देखील उघड केले की, दम्मिका यांच्या प्रभावामुळे सीपीसीला 800 दशलक्ष श्रीलंकन ​​रुपयांचे नुकसान झाले.

विशेष म्हणजे, अर्जुन रणतुंगा परदेशात असल्याने त्यांना या प्रकरणात अटक करता आली नाही. महत्त्वाचं म्हणजे, जेव्हा दम्मिका सीपीसीचे प्रमुख होते, तेव्हा रणतुंगा पेट्रोलियम उद्योग मंत्री होते. आपल्या भावाच्या तुलनेत, दम्मिका यांनी श्रीलंकेसाठी फार कमी सामने खेळले आहेत. त्यांनी 1989/90 मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध सलामीवीर म्हणून दोन कसोटी सामने खेळले होते.

अर्जुन रणतुंगा यांच्या कारकिर्दीची आकडेवारी

अर्जुन रणतुंगा यांचं नाव श्रीलंकेच्या महान खेळाडूंमध्ये घेतलं जातं. 1996 मध्ये संघाला त्यांनी सर्वात मोठा विजय म्हणजेच विश्वचषक जिंकून दिला. 

आपल्या संपूर्ण कारकिर्दीत, या माजी कर्णधाराने राष्ट्रीय संघासाठी एकूण 93 कसोटी सामने आणि 293 एकदिवसीय सामने खेळले. 93 कसोटी सामन्यांमध्ये, त्यांनी 35.69 च्या सरासरीने 5105 धावा केल्या, ज्यात चार शतकांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, 293 एकदिवसीय सामन्यांमध्ये, त्यांनी 35.84 च्या सरासरीने 7546 धावा केल्या आणि या फॉरमॅटमध्येही चार शतके झळकावली.

